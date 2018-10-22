Наступает последняя радость нищего

Рост расходов россиян на конечное потребление во II квартале продолжил замедляться и составил 2,5%. Темп падает почти на 0,5 процентного пункта всего за три месяца. Об этом свидетельствуют данные Росстата, тенденция до конца этого года только усилится и будет сохраняться до конца следующего.

Россияне уже готовятся затягивать пояса и возвращаются к сберегательной модели поведения. Их покупательская способность снижается, что напрямую отражает замедление роста расходов на конечное потребление. Они увеличились на 2,5% во втором квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года. В первом квартале динамика была сильнее — плюс 2,9%, а в последние три месяца прошлого года показатель и вовсе превышал 4%, говорится в обновлённых данных Росстата. В целом по стране рост трат на конечное потребление с учётом компаний и государства замедлился до 2% во втором квартале с 2,3% в первом.

Параллельно резко сокращалось валовое накопление. Во втором квартале падение ускорилось почти в восемь раз и составило 3,8% (к аналогичному периоду прошлого года) против 0,5% за первый квартал, свидетельствуют материалы Росстата.

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За что люблю экономистов - умные! Вот что бы сказал обычный человек? Сказал бы - нищаем!

А экономист в простоте словечка не скажет: "возвращаемся к сберегательной модели поведения". Но при этом "резко сокращается валовое накопление". Такая вот "сберегательная модель", при которой сбережения сокращаются.

Я бы еще в качестве экспертов мудаков приглашал, для плюрализма мнений. Мол, вот ведущие экономисты считают так-то, а выдающиеся мудаки полагают, что эдак... А мы бы сравнивали, делали выводы разные.

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В принципе, у кого еще остались лишние деньги, могут радоваться - сейчас распродажи пойдут, мама не горюй! Сплошная черная пятница месяца на два.

Но это лишь потому, что у большинства никаких лишних денег нет. Может, они это имеют в виду под "накопительной моделью" - накупить на последние гроши сэйловых тряпок, которые по большому счету тебе и нахрен не нужны, и сидеть потом впроголодь, но во французских трусиках позапрошлого сезона?

А.Б.