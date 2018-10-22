Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Наступает последняя радость нищего

Опубликовано 22.10.2018 в разделе комментариев 3

правительство пенсионеры
Наступает последняя радость нищего

Рост расходов россиян на конечное потребление во II квартале продолжил замедляться и составил 2,5%. Темп падает почти на 0,5 процентного пункта всего за три месяца. Об этом свидетельствуют данные Росстата, тенденция до конца этого года только усилится и будет сохраняться до конца следующего.

Россияне уже готовятся затягивать пояса и возвращаются к сберегательной модели поведения. Их покупательская способность снижается, что напрямую отражает замедление роста расходов на конечное потребление. Они увеличились на 2,5% во втором квартале 2018 года по отношению к аналогичному периоду 2017 года. В первом квартале динамика была сильнее — плюс 2,9%, а в последние три месяца прошлого года показатель и вовсе превышал 4%, говорится в обновлённых данных Росстата. В целом по стране рост трат на конечное потребление с учётом компаний и государства замедлился до 2% во втором квартале с 2,3% в первом.

Параллельно резко сокращалось валовое накопление. Во втором квартале падение ускорилось почти в восемь раз и составило 3,8% (к аналогичному периоду прошлого года) против 0,5% за первый квартал, свидетельствуют материалы Росстата. 

***

За что люблю экономистов - умные! Вот  что бы сказал обычный человек? Сказал бы - нищаем!

А экономист в простоте словечка не скажет: "возвращаемся к сберегательной модели поведения". Но при этом "резко сокращается валовое накопление". Такая вот "сберегательная модель", при которой сбережения сокращаются.

Я бы еще в качестве экспертов мудаков приглашал, для плюрализма мнений. Мол, вот ведущие экономисты считают так-то, а выдающиеся мудаки полагают, что эдак... А мы бы сравнивали, делали выводы разные.

***

В принципе, у кого еще остались лишние деньги, могут радоваться - сейчас распродажи пойдут, мама не горюй! Сплошная черная пятница месяца на два.

Но это лишь потому, что у большинства никаких лишних денег нет. Может, они это имеют в виду под "накопительной моделью" - накупить на последние гроши сэйловых тряпок, которые по большому счету тебе и нахрен не нужны, и сидеть потом впроголодь, но во французских трусиках позапрошлого сезона?

А.Б.



Рейтинг:   3.00,  Голосов: 10
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
проходящий мимо написал 22.10.2018 11:49
Каждый день выхожу в инет, в надежде, что плювого лысогнома
наконец - то, грохнули, и каждый раз-облом. Чегож мне так не везет. Видать перевелись настоящие мужики в этой ублюдочной стране. Чертовски жаль.
Ответить
(без названия)
Тупой написал 22.10.2018 11:38
Частная собственность питательная среда кризисов перепроизводства и не по причине изобилия предметов потребления, а потому что в погоне за прибавочной стоимостью и ее превращенной формой прибылью буржуа оплачивает только часть стоимости,созданной тружеником,вынужденным продавать свою способность к созидательному труду, а львиную долю ее он присваивает. Поэтому образуется избыток товаров,не обеспеченный платежеспособным спросом. Кризисы - проклятье капитализма,преодолеть которое можно только пролетарской революцией, что было доказано Советской властью и государственной собственностью на средства производства.
Ответить
Так называемые "экономисты" и есть *удаки.
-Что это? написал 22.10.2018 11:37
Зряплату получают хз за что...
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Девушка не уступила дорогу кортежу диктатора
Девушка не уступила дорогу кортежу диктатора
20.10.2018
Почему погибает наша космонавтика?
Почему погибает наша космонавтика?
22.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Верующего в рай Национального Лидера осмеяли в Кургане в костюме смерти (0)
Один из "кошельков" кремлядей, Усманов готовится к тихой и безболезненной эмиграции (1)
Наступает последняя радость нищего (3)
Почему погибает наша космонавтика? (0)
"Вести-Крым" струхнули, а Росляков-то вдохновлялся расстрелом в школе Колумбайн (1)
Украинские вояки продают друг другу секретные карты (9)
Теракт заменили на убийство (10)
Шесть с половиной лет гуляет по коридорам судов "дачное дело" Сердюкова (4)
Шойгу строит храм в честь расстрела Верховного Совета РСФСР (18)
Страна сплошного позитива: отец застрелил сыновей, а потом и себя в Паче (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Атаки на школу
Дарья Митина Дарья Митина: Пишет Медвежoнoк:
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Нищаем грамотно!
Максим Калашников Максим Калашников: Почему погибает наша космонавтика? (часть 1)
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Для украинских военных свой сослуживец ничуть не дороже бутылки водки?
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss