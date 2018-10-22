Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

"Вести-Крым" струхнули, а Росляков-то вдохновлялся расстрелом в школе Колумбайн

Опубликовано 22.10.2018 в разделе комментариев 2

деградация образование террор керчь крымнаш
"Вести-Крым" струхнули, а Росляков-то вдохновлялся расстрелом в школе Колумбайн

Крымский филиал ВГТРК телеканал "Вести.Крым" 21 октября опубликовал видео с камер наблюдения из политехнического колледжа в Керчи, где 17 октября студент Владисла Росляков устроил взрыв и стрельбу, в результате чего погибли 20 человек. Через несколько часов видео исчезло с сайтов "Вестей", "Вести.ру" и "Вести.Крым", а также из официального YouTube-канала, однако копии успели широко разойтись и сохранились в Сети. 

На сайте "Вести.ру" осталась заметка о том, что у Рослякова, судя по записям с камер видеонаблюдения, мог быть сообщник, но самого ролика нет. 

В материале говорится, что Росляков несколько раз контактировал с одним и тем же молодым человеком непосредственно перед трагическими событиями: они поздоровались и некоторое время шли по коридору вместе. 

"Пока непонятно, просто это случайная встреча, или это соучастник. Мы увидим этого человека еще раз, в еще одном эпизоде", - прокомментировал ведущий передачи. Тот же самый молодой человек находился поблизости и наблюдал за происходящим, когда Росляков предположительно готовил к взрыву бомбу в своем рюкзаке.

Более того, ранее в Сети появились фотографии именно двух сообщников, озирающих кровавые окрестности после начала террора.

- То что в ВГТРК работают такие же выродки, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как и сам Росляков, теперь нет сомнений ни в Крыму, ни в Москве, и как раз их трусость (сперва опубликовали видео с пространными комментариями, потом убрали) это доказала. Выродки всегда циничны и трусливы, и боятся лишь силы (которой в лице чоповцев почему-то не встретил скул-киллер в Керчи) - ВГТРК ведь тоже жила некоторое время под страхом смещения с верхних позиций альтернативной телерадио-компанией, в которой я позже работал (создавал её Рэм Вяхирев), - возглавлял её некто Титов, нынче мало кому известная фамилия, комсомольский деятель 1980-х и долгий, но прогадавший попутчик Зюганова с Купцовым. Однако, раз уж тему эти крымские "профессионалы" подняли, надо как-то "додавать контент" - мы, не имея бюджетов ВГТРК, выяснили, каким видео вдохновлялся Росляков и обнаружили в США целый сегмент таких "онлайн-стрелялок", где "развиртуАл" - являение частое, но не главное, ведь главное, на что рассчитывают такие доморощенные террористы, это, наоборот, что следующими "героями" компьютерной "стрелялки" станут они. И не сомневайтесь - вскоре игра с парнем в белой майке с надписью "Ненависть" появится в продаже, Вести-Крым сделали своё дело, Вести-Крым могут уходить (хотя, могут и претендовать на долю в прибыли).

А вот на этом фото справа - американский прототип Рослякова, как видите, он "скопипастил" не только одежду (вплоть до перчатки на правой руке), но и оружие. Колумбайн, 1999-й год, почти 10 лет назад - но нынче и Путинская Россия "доросла"...

Материалы по теме:

Теракт заменили на убийство

"Синдром керченского стрелка"

Крымские "Вести" по пожеланию президента дали "позитивный контент"...



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Где видеозапись "самоубийства" в...
библиотеке? Она должна быть! написал 22.10.2018 12:12
И еще. Ясно, что в этом колледже было напичкано полно видеокамер - на входе, в коридорах, на лестнице, в кабинетах. Так почему общественность кормят какими-то огрызками видео? Там должны быть ЧАСЫ видеозаписей с каждой камеры!
.
В библиотеке наверняка тоже была камера, ну так пусть и покажут нам, КАК этот пацан сам себя из дробовика грохнул и остался с целой головой!!! Вам не кажется это очень странным? ПОЧЕМУ НЕТ ВИДЕОЗАПИСИ САМОУБИЙСТВА? Может потому, что его и не было на самом деле? А ведь уже десятки тысяч человек не верят в его самоубийство. Лапшу нам на уши вешают - не чисто там дело.
Ответить
От дробовика при выстреле в упор...
сносит пол-головы!!! написал 22.10.2018 12:05
Загляните на Ю-туб - там сотни роликов, тысячи комментариев о том, что этот Росляков является скорее всего просто пешкой в игре спецслужб.
.
Хоть фото "самоубийцы" упорно трут, однако миллионы глаз уже видели, что никак не возможно представить, что бы бабахнув себе в голову в упор из дробовика остаться с целой головой! На этот вопиющий прокол тех, кто сначала подставил, а потом и грохнул этого пацана, уже обратили миллионы человек, кто видел это фото. И что за странные раны у него под правой лопаткой? То ли следы от пуль, то ли следы от ножа. В сети полно видео, где очевидцы трагедии (студенты этого колледжа) говорят все как один - были слышны выстрелы одновременно с разных частей здания! Одновременно с разных частей! Росляков что, телепортировался мгновенно по зданию?
.
То что это все очень дурно пахнет, не сомневается только полный идиот.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Девушка не уступила дорогу кортежу диктатора
Девушка не уступила дорогу кортежу диктатора
20.10.2018
Почему погибает наша космонавтика?
Почему погибает наша космонавтика?
22.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Верующего в рай Национального Лидера осмеяли в Кургане в костюме смерти (1)
Один из "кошельков" кремлядей, Усманов готовится к тихой и безболезненной эмиграции (2)
Наступает последняя радость нищего (5)
Почему погибает наша космонавтика? (0)
"Вести-Крым" струхнули, а Росляков-то вдохновлялся расстрелом в школе Колумбайн (2)
Украинские вояки продают друг другу секретные карты (9)
Теракт заменили на убийство (10)
Шесть с половиной лет гуляет по коридорам судов "дачное дело" Сердюкова (4)
Шойгу строит храм в честь расстрела Верховного Совета РСФСР (18)
Страна сплошного позитива: отец застрелил сыновей, а потом и себя в Паче (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Друзья, прихoдите сегoдня!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Эдуард Лимонов Эдуард Лимонов: Атаки на школу
Дарья Митина Дарья Митина: Пишет Медвежoнoк:
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Нищаем грамотно!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss