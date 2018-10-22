"Вести-Крым" струхнули, а Росляков-то вдохновлялся расстрелом в школе Колумбайн

Крымский филиал ВГТРК телеканал "Вести.Крым" 21 октября опубликовал видео с камер наблюдения из политехнического колледжа в Керчи, где 17 октября студент Владисла Росляков устроил взрыв и стрельбу, в результате чего погибли 20 человек. Через несколько часов видео исчезло с сайтов "Вестей", "Вести.ру" и "Вести.Крым", а также из официального YouTube-канала, однако копии успели широко разойтись и сохранились в Сети.

На сайте "Вести.ру" осталась заметка о том, что у Рослякова, судя по записям с камер видеонаблюдения, мог быть сообщник, но самого ролика нет.

В материале говорится, что Росляков несколько раз контактировал с одним и тем же молодым человеком непосредственно перед трагическими событиями: они поздоровались и некоторое время шли по коридору вместе.

"Пока непонятно, просто это случайная встреча, или это соучастник. Мы увидим этого человека еще раз, в еще одном эпизоде", - прокомментировал ведущий передачи. Тот же самый молодой человек находился поблизости и наблюдал за происходящим, когда Росляков предположительно готовил к взрыву бомбу в своем рюкзаке.

Более того, ранее в Сети появились фотографии именно двух сообщников, озирающих кровавые окрестности после начала террора.

- То что в ВГТРК работают такие же выродки, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как и сам Росляков, теперь нет сомнений ни в Крыму, ни в Москве, и как раз их трусость (сперва опубликовали видео с пространными комментариями, потом убрали) это доказала. Выродки всегда циничны и трусливы, и боятся лишь силы (которой в лице чоповцев почему-то не встретил скул-киллер в Керчи) - ВГТРК ведь тоже жила некоторое время под страхом смещения с верхних позиций альтернативной телерадио-компанией, в которой я позже работал (создавал её Рэм Вяхирев), - возглавлял её некто Титов, нынче мало кому известная фамилия, комсомольский деятель 1980-х и долгий, но прогадавший попутчик Зюганова с Купцовым. Однако, раз уж тему эти крымские "профессионалы" подняли, надо как-то "додавать контент" - мы, не имея бюджетов ВГТРК, выяснили, каким видео вдохновлялся Росляков и обнаружили в США целый сегмент таких "онлайн-стрелялок", где "развиртуАл" - являение частое, но не главное, ведь главное, на что рассчитывают такие доморощенные террористы, это, наоборот, что следующими "героями" компьютерной "стрелялки" станут они. И не сомневайтесь - вскоре игра с парнем в белой майке с надписью "Ненависть" появится в продаже, Вести-Крым сделали своё дело, Вести-Крым могут уходить (хотя, могут и претендовать на долю в прибыли).

А вот на этом фото справа - американский прототип Рослякова, как видите, он "скопипастил" не только одежду (вплоть до перчатки на правой руке), но и оружие. Колумбайн, 1999-й год, почти 10 лет назад - но нынче и Путинская Россия "доросла"...

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