"Вести-Крым" струхнули, а Росляков-то вдохновлялся расстрелом в школе Колумбайн

Крымский филиал ВГТРК телеканал "Вести.Крым" 21 октября опубликовал видео с камер наблюдения из политехнического колледжа в Керчи, где 17 октября студент Владисла Росляков устроил взрыв и стрельбу, в результате чего погибли 20 человек. Через несколько часов видео исчезло с сайтов "Вестей", "Вести.ру" и "Вести.Крым", а также из официального YouTube-канала, однако копии успели широко разойтись и сохранились в Сети.
На сайте "Вести.ру" осталась заметка о том, что у Рослякова, судя по записям с камер видеонаблюдения, мог быть сообщник, но самого ролика нет.
В материале говорится, что Росляков несколько раз контактировал с одним и тем же молодым человеком непосредственно перед трагическими событиями: они поздоровались и некоторое время шли по коридору вместе.
"Пока непонятно, просто это случайная встреча, или это соучастник. Мы увидим этого человека еще раз, в еще одном эпизоде", - прокомментировал ведущий передачи. Тот же самый молодой человек находился поблизости и наблюдал за происходящим, когда Росляков предположительно готовил к взрыву бомбу в своем рюкзаке.
Более того, ранее в Сети появились фотографии именно двух сообщников, озирающих кровавые окрестности после начала террора.
- То что в ВГТРК работают такие же выродки, - добавляет редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - как и сам Росляков, теперь нет сомнений ни в Крыму, ни в Москве, и как раз их трусость (сперва опубликовали видео с пространными комментариями, потом убрали) это доказала. Выродки всегда циничны и трусливы, и боятся лишь силы (которой в лице чоповцев почему-то не встретил скул-киллер в Керчи) - ВГТРК ведь тоже жила некоторое время под страхом смещения с верхних позиций альтернативной телерадио-компанией, в которой я позже работал (создавал её Рэм Вяхирев), - возглавлял её некто Титов, нынче мало кому известная фамилия, комсомольский деятель 1980-х и долгий, но прогадавший попутчик Зюганова с Купцовым. Однако, раз уж тему эти крымские "профессионалы" подняли, надо как-то "додавать контент" - мы, не имея бюджетов ВГТРК, выяснили, каким видео вдохновлялся Росляков и обнаружили в США целый сегмент таких "онлайн-стрелялок", где "развиртуАл" - являение частое, но не главное, ведь главное, на что рассчитывают такие доморощенные террористы, это, наоборот, что следующими "героями" компьютерной "стрелялки" станут они. И не сомневайтесь - вскоре игра с парнем в белой майке с надписью "Ненависть" появится в продаже, Вести-Крым сделали своё дело, Вести-Крым могут уходить (хотя, могут и претендовать на долю в прибыли).
А вот на этом фото справа - американский прототип Рослякова, как видите, он "скопипастил" не только одежду (вплоть до перчатки на правой руке), но и оружие. Колумбайн, 1999-й год, почти 10 лет назад - но нынче и Путинская Россия "доросла"...
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библиотеке? Она должна быть! написал 22.10.2018 12:12
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В библиотеке наверняка тоже была камера, ну так пусть и покажут нам, КАК этот пацан сам себя из дробовика грохнул и остался с целой головой!!! Вам не кажется это очень странным? ПОЧЕМУ НЕТ ВИДЕОЗАПИСИ САМОУБИЙСТВА? Может потому, что его и не было на самом деле? А ведь уже десятки тысяч человек не верят в его самоубийство. Лапшу нам на уши вешают - не чисто там дело.
сносит пол-головы!!! написал 22.10.2018 12:05
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Хоть фото "самоубийцы" упорно трут, однако миллионы глаз уже видели, что никак не возможно представить, что бы бабахнув себе в голову в упор из дробовика остаться с целой головой! На этот вопиющий прокол тех, кто сначала подставил, а потом и грохнул этого пацана, уже обратили миллионы человек, кто видел это фото. И что за странные раны у него под правой лопаткой? То ли следы от пуль, то ли следы от ножа. В сети полно видео, где очевидцы трагедии (студенты этого колледжа) говорят все как один - были слышны выстрелы одновременно с разных частей здания! Одновременно с разных частей! Росляков что, телепортировался мгновенно по зданию?
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То что это все очень дурно пахнет, не сомневается только полный идиот.