Один из "кошельков" кремлядей, Усманов готовится к тихой и безболезненной эмиграции

Холдинг USM Алишера Усманова передает контроль в Mail.ru Group под управление топ-менеджеров интернет-компании, следует из сообщения Mail.ru Group. "АО "МФ Технологии" проинформировало компанию, что USM более не является единоличной контролирующей стороной Mail.Ru Group и ни один из акционеров единолично не контролирует Mail.Ru Group через АО "МФ Технологии". В экономической структуре владения АО "МФ Технологии" изменений не произошло", - указано в сообщении Mail.ru Group.

В связи с этим "МФ Технологии" выдвинула в совет директоров Mail.ru Group 4 кандидатов, включая двух топ-менеджеров интернет-компании: гендиректора Mail.Ru Group (Россия) Бориса Добродеева, первого заместителя гендиректора Mail.ru Group Дмитрия Сергеева, заместителя председателя правления Газпромбанка Алана Ваксмана и первого вице-президента Газпромбанка Сергея Меднова.

"Изменения уже вступили в силу", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Mail.ru Group.

Новые члены совета директоров Mail.ru Group заменили в совете главу USM Management Ивана Стрешинского, покидающего свой пост гендиректора ПАО "Мегафон" Сергея Солдатенкова, операционного директора "Мегафона" Анну Серебряникову и коммерческого директора "Мегафона" Влада Вольфсона.

Изменения в составе совета директоров не коснулись сооснователя и председателя совета директоров Mail.ru Group Дмитрия Гришина. При этом в совете директоров Mail.ru Group теперь три представителя интернет-компании. Всего в совете директоров Mail.ru Group 10 человек.

В июне "Мегафон" закрыл сделку по созданию СП со структурами "Ростеха", ГПБ и USM на базе Mail.ru Group. Новая структура - "МФ Технологии" - займется развитием цифровых услуг, в том числе финансовых, и реализацией проектов в сфере цифровой экономики. По условиям сделки, "Мегафон" внес в "МФ Технологии" пакет Mail.ru Group (11 500 100 акций класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов). 100%-ная "дочка" "Мегафона" - Lefbord Investments Limited - получила 45% в СП, ГПБ - 35%, USM - 9%, а "Ростех" - 11%.

"Мы рады предоставить нашу поддержку руководству и стратегии Mail.Ru Group, выражая таким образом наш вотум доверия команде менеджмента. Мы считаем, что это позволит максимально увеличить стоимость нашей доли в Mail.Ru Group, принадлежащей через наше участие в АО "МФ Технологии"", - отметил исполнительный директор "Мегафона" Геворк Вермишян, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Добродеев будет уполномочен осуществлять права голоса, закрепленные за акциями в уставном капитале АО "МФ Технологии", принадлежащими ПАО "МегаФон" и USM. Дальнейших изменений в структуре АО "МФ Технологии" не ожидается.

Mail.Ru Group - одна из крупнейших интернет-компаний в России, ей принадлежит интернет-портал и почта Mail.Ru, крупнейшие российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники". Кроме того, в портфель компании входит игровое направление, представленное такими играми, как Warface, Skyforge и Perfect World, а также War Robots и Hustle Castle. Также Mail.Ru Group владеет мессенджерами ICQ, Agent Mail.Ru и TamTam, сервисами доставки еды Delivery Club и ZakaZaka, марткетплейсами "Юла" и Pandao, разработчиком игр Pixonic и киберспортивным холдингом ESforce.

Совладельцами Mail.ru Group также являются южноафриканский холдинг Naspers (27,6%) и китайская интернет-компания Tencent (7,4%).

У "Мегафона" осталось 21,9 млн обыкновенных акций, или 10% экономической доли Mail.Ru Group. Этот пакет оператор договорился продать Alibaba Group в рамках создания совместного предприятия в области e-commerce, совладельцами которого станут Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.Ru Group. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2019 года. По итогам владельцами СП AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), "Мегафон" (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%).

От редакции: Дяденька, которого так нежно начали было пиарить его же детища (ну или акции там его точно есть - СМИ же) типа России-24, похоже, явно не планирует разделять, пребывая тут в дни революции, ответственность за диктатуру капитала в РФ с другим дяденькой, который его орденом наградил. Захотел Усманов в швейцарцы - ну, так и семь футов ему под килем самой длинной в мире яхты. Когда отдают первому попавшемуся управляющему такие компании, как Мэйл-ру, следом за долькой в "Арсенале", - это точный признак, что не в Англию "сделает лыжи" системный олигарх, а в Швейцарию, где и Абрамовичу, другому другу Путина нынче очень хорошо. "Все там будут" - однако нам это сигнал не расслабляться, а наступать информационно.

Д.Ч.

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