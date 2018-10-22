Верующего в рай Национального Лидера осмеяли в Кургане в костюме смерти

В Кургане прошел социальный эксперимент, в ходе которого по улицам ходил местный активист в костюме Смерти, на груди которого висел плакат с фразой президента РФ Владимира Путина: "Мы мученики и попадем в рай, а они просто сдохнут", передает корреспондент Znak.com. "Смерть" предлагала жителям столицы Зауралья поставить свою подпись за вариант "В рай" либо за вариант "Просто сдохнуть".

Как сообщает группа "Очень мертвый. Новости с холма" в соцсети "ВКонтакте", большинство курганцев выбрали второй вариант. Однако к чистоте эксперимента могут возникнуть определенные вопросы, поскольку часть жителей, вписав себя в тетрадь "Рай"", пыталась оставить автографы своих родственников, бывших супругов и коллег по работе в графе "Просто сдохнуть".

Это не первая акция такого рода в Кургане. Летом этого года "Смерть" ходила по наиболее проблемным местам и объектам городе. Человека в черном балахоне с косой видели около городских алкомаркетов, на пляже Бабьи Пески, а также вблизи одного из дорожных провалов на улице Коли Мяготина. Как объясняли общественники, таким образом они хотели привлечь внимание к таким проблемам, как дикие пляжи, алкоголизм, плохие дороги.

Скандальная речь президента России Владимира Путина о рае прозвучала в ходе Валдайского форума 18 октября. Рассуждая о возможности атомного конфликта, Путин заявил: "Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно и он будет уничтожен, а мы - жертвы агрессии, и мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут". Его слова вызвали различные эмоции от негодования до иронии.

"Смех, который звучал в зале после слов президента, что все умрут как мученики, означает одно из двух: либо они считают Путина клоуном и хохочут, потому что клоун на сцене дал кору, либо зрители сами идиоты. Какой вариант вам больше нравится?", - задал вопрос бывший зампредседателя правительства РФ, оппозиционер Альфред Кох, предположив, что Путин находился в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Другие журналисты выразили сожаление, что главу государства нельзя "подвергнуть медосмотру с участием независимых экспертов".

"Нас давно послали на ***, если кто не замечал"

Своего рода музыкальный ответ на заявление президента дал лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, до этого неоднократно сочинявший песенные экспромты на злобу дня. Песню, в которой звучит ненормативная лексика, Макаревич выложил на своей странице в Facebook.

Лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров также откликнулся на речь главы государства стихотворением в свойственной ему нецензурной манере.

Здесь и так сплошные муки,

Хоть сегодня умирай.

Пусть подохнут эти суки,

Ну а мы, конечно, в рай,

Попадем, как по путевке,

Так наш главный обещал.

Мыльте, граждане, веревки,

Тихо и не вереща!

Всеедино, всенародно!

Что нам райский переплёт?

Мы пойдем куда угодно,

Если Родина пошлет.

Хоть к Аллаху, хоть на плаху,

Хоть к началу всех начал.

Нас давно послали н**уй,

Если кто не замечал.

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