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Московский листок

Особые экономические зоны стали наибольшей бюджетной дырой среди кормушек либерал-реформаторов

Опубликовано 22.10.2018 в разделе комментариев 0

кризис либералы счётная палата
Особые экономические зоны стали наибольшей бюджетной дырой среди кормушек либерал-реформаторов

По итогам анализа работы особых экономических зон (ОЭЗ) Счетная палата пришла к выводу, что власти принимают недостаточно мер для того, чтобы этот механизм стал эффективным. Объясняется это как отсутствием единого механизма создания ОЭЗ, так и ненадлежащими действиями отвечающих ведомств, указывается в материалах Счетной палаты. 

Так, например, отсутствие документа стратегического планирования по единому механизму создания и функционирования инструментов развития территорий России приводит к тому, что бюджетные средства в ряде случаев используются без достижения требуемого результата, указывает аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов. Примером неэффективности он назвал тот факт, что в 2010–2017 году досрочно была прекращена деятельность 11 ОЭЗ, на финансирование которых было потрачено 4,5 млрд руб.

Возникли у Счетной палаты и вопросы по поводу источников финансирования. В ведомстве посчитали, что на 1 января 2018 года общая стоимость строительства объектов инфраструктуры оценивалась в 491,9 млрд руб. При этом 254 млрд руб. должны поступить из федерального бюджета, а вот откуда будут взяты 197,8 млрд руб., определить не удалось. «Существуют риски их финансирования в последующем за счет средств федерального бюджета», — пояснил Агапцов. При этом он подчеркнул, что по сравнению с 2017 годом стоимость объектов инфраструктуры, финансирование которых не обеспечено, увеличилась в 2,6 раза. 

Называя причины неэффективности ОЭЗ, в Счетной палате указали на ненадлежащее исполнение Минэкономразвития и органами исполнительной власти регионов, а также управляющими компаниями возложенных на них полномочий по управлению.

Порядок компенсации затрат до 1 июля 2018 года не утвердили, а уже созданным объектам инфраструктуры не обеспечили необходимую загрузку. 

«С учетом соотношения вложенных средств федерального бюджета с общим объемом привлеченных инвестиций до сих пор нельзя признать эффективными десять действующих ОЭЗ, в том числе: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань», ПОЭЗ «Ульяновск», ОЭЗ ППТ «Моглино», ОЭЗ ТВТ «Иннополис», ОЭЗ туристического кластера под управлением АО «Курорты Северного Кавказа», — говорится в сообщении. Всего на их финансирование направили 55,1 млрд руб., а объем привлеченных инвестиций составил лишь 7,6 млрд руб.

Условно эффективными в Счетной палате назвали ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане, Липецкой области, а также в Санкт-Петербурге. 

В 2016 году пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл ОЭЗ дорогими и неэффективными, когда объяснял закрытие части из них. 

Особые экономические зоны были созданы в 2005 году. По состоянию на 1 января 2016 года в России действовали 33 ОЭЗ в 30 субъектах. В настоящее время их осталось 25 в 21 регионе.

От редакции: Надо же, редкий случай самокритики либералов! Ведь в 2005-м эти самые зоны вводились как раз в период торжества "кудринизма" - всех этих стабилизационных фондов и прочей демагогии, нынче рухнувшей за ненадобностью - наркоз прошёл, доверие населения к власти упало очень низко. Счётная палата при Кудрине, как мы уже поняли, становится своеобразным Политбюро над министерствами, которое решает, куда ещё и какие направить реформы, чтобы "эффективность" (словцо глупое и бессмысленное, рекламное, поскольку ожидаемый эффект всегда отличается от реального - а цель в этот критерий вообще не включена) оттока "мозгов" и капитала из РФ возросла. Отсюда же, из этого навязанного либералами "тезауруса" (в самых больших кавычках) вырастает и бредовая формула, однажды "озвученная" Путиным - "важна не форма собственности, а эффективность работы предприятий". Как показывает жизнь - точнее, развалины весьма "высокотехнологичных" советских заводов (вроде Мантуровского Биохимического комбината) и общая тенденция деиндустриализации - форма собственности ещё как важна, поскольку спросить рабочие, имея профсоюз, могут ещё что-то с нынешнего самоуничтожающегося, "шагреневого" государства, а вот с частника спросу давно нет.

Знаю я такую зону и за Академгородком томским - там на строительство (бордюры поставляла та же самая фирма, что Собянину по 9-миллиардной программе "Моя улица") здания в стиле хайтэк среди окрестных деревнь ушли миллиарды, а что эти зоны ещё и финансируются постоянно, пустуя, это для меня открытие... ГУЛАГ был куда эффективнее и созидательнее - сколько заводов построено в кратчайшие сроки, железных дорог проложено, домов возведено после ВОВ, если не считать и всего за два года прорытый "стартовый" легендарный Беломорканал! Но нынче тренд иной - государство за что-то всё время расплачивается (всё той же, "рабским трудом гулаговцев созданной" соицалистической собственностью чаще). Вот уж чудеса реформ: миллиарды растворяются в воздухе, а устойчивыми формами в экономике отсаются отнюдь не частнособственнические, а как минимум смешанный капитал, либо (опять же заруганные Кудриным, но работающие) госкорпорации... С такой Счётной палатой и диктата МВФ, как в Украине, не надо - но хоть иногда либералы признают ошибки, не останавливаясь при этом на "разгосударствлении" в своих неуёмных реформах.

Так что вы там рассказывали недавно про цифровизацию (тоже бурно финансируемую) и остров Русский, господа? Он-то "эффективный" - как "распилочная" неолибералов и "цифровиков"?!

Дмитрий Чёрный, редактор

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