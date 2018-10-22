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Московский листок

Говорящая голова Путина голословно винит Киев в убийстве Захарченко в ДНР

Опубликовано 22.10.2018 в разделе комментариев 0

украина силовигархия днр классованенависть
Говорящая голова Путина голословно винит Киев в убийстве Захарченко в ДНР

Кремль делает выводы о причастности Киева к убийству главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко на основе информации, собираемой на месте преступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 22 октября. 

«На основании той работы по выяснению обстоятельств и заказчиков этого убийства, которая ведется сейчас на месте преступления, на месте этого террористического акта. А также на основании других террористических актов, которые имели место в республиках Донбасса», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что следствие ведут местные органы внутренних дел, они опираются на информацию, получаемую на месте событий. 

Захарченко 31 августа при взрыве в донецком кафе, куда он прибыл почтить память скончавшегося российского артиста Иосифа Кобзона. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые заявили о причастности к произошедшему украинской стороны. В ДНР также говорят о причастности западных спецслужб.

От редакции: Делаете выводы о причастности - так поделитесь фактами, господа! Обычно при таких заявлениях солидные спикеры прилагают неоспоримые факты, какие-то документы, аудиозаписи, перехваты переговоров... А тут пустое бла-бла - ну, молодец, миллионер Песков, отрабатывает профессионально, как обычно. Пушилин - так вообще про ЦРУ сразу заявил, мол, не без поддержки именно этой структуры заложили взрывчатку в постоянно посещаемое главой ДНР кафе. Так где хотя бы намёки на доказательства? Или, может, готовится какой-то показательный процесс - и там сами подрывники-засланцы будут каяться?

Но, извините, господа кремляди - что мешало провести такие же процессы по следам убийств Моторолы, Гиви, Мозгового? Отчего именно на убийстве (оповещении о гибели народных командиров) и заканчивался новостной "хайп"? Может, народные герои преемнику Ельцина в Кремле как-то подмозоливают глаза просто? И потому ни в ДНР, ни в ЛНР, ни в России, ни в Украине, которой писатель-фонтовик Прилепин обещал "ответки" и за Мозгового, и за Моторолу, и за Гиви (однако сам вскоре "слинял" из ДНР) - никто не слышал о судах над убийцами командиров ополченцев Донбасса... Или все эти безосновательные намёки нужны лишь для переговоров Суркова с Волкером о судьбе ДНР и ЛНР?

Д.Ч.

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