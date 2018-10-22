Силовигарх Пригожин ещё до создания своей ЧВК успешно боролся с оппозицией

"Новая газета" вслед за другими изданиями публикует разоблачительные материалы о сомнительных фактах биографии "путинского повара" Евгения Пригожина. Как говорится в статье, появившейся на сайте издания 22 октября, с именем близкого к Кремлю бизнесмена, внесенного в санкционный список США за вмешательство в выборы, связаны не только фабрика "интернет-троллей" и частная военная компания Вагнера, но и детективные истории.

61-летний Валерий Амельченко, в начале 2000-х годов отсидевший семь лет за грабеж, рассказал изданию о том, как выполнял грязную работу по заданию людей, работавших на Пригожина. Как утверждает мужчина, он участвовал в нападениях на оппозиционеров и блогеров, спецоперациях в России и за рубежом. По словам Амельченко, с людьми Пригожина он начал работать в конце 2012 - начале 2013 года.

Между тем в Кремле заявили, что не располагают подтверждением со стороны компетентных органов информации о том, что Пригожин якобы имеет отношение к нападениям на оппозиционеров и к спецоперациям в России и за рубежом. "Мы видели сегодня эту публикацию. Это журналистское расследование, таких много. Но все-таки мы в первую очередь ориентируемся на детальную информацию соответствующих органов", - сказал журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит "Интерфакс".

Как пишет "Новая газета", к "работе" на Пригожина Амельченко привлек знакомый - Андрей Михайлов, известный по провокациям в 2013 году против журнала Forbes, "Новой газеты" и других изданий, принимавший активное участие в формировании медиахолдинга, состоящего из "Агентства интернет-исследований" и ряда СМИ. Михайлов подтвердил "Новой газете", что в прошлом привлекал к работе Амельченко, он также признал, что сам работал на Пригожина в 2012-2014 годах под руководством начальника его службы безопасности Евгения Гуляева.

Последний раз Амельченко встретился с журналистом "Новой газеты" в Петербурге вечером 2 октября 2018 года, после чего мужчина бесследно исчез. Полиция ведет его розыск. Пока официально не установлено, что произошло: похищение, убийство или инсценировка, говорится в статье.

Как рассказал Амельченко, до конца 2014 года он подчинялся лично Михайлову, по его поручению сформировал свою группу, в которую вошли Владимир Гладиенко и Сергей Кузнецов. По его словам, в основном они наблюдали за разными людьми. Он припомнил каких-то братьев на Васильевском острове, чей автомобиль облили специальной жидкостью, чтобы облезла краска, как ездил в Москву, присматривал за помещением "Новой газеты" в Потаповском переулке и молодой блондинкой. Амельченко под блондинкой имел в виду направленную пригожинскими людьми в редакцию "Новой газеты" "агента" Марию Купрашевич, которая устроилась на работу в рекламный отдел, собирая информацию о материалах и сотрудниках редакции.

По словам Амельченко, "при Михайлове" ничего "особо страшного" ему не поручали. Хотя был случай, когда на Большом проспекте Петроградской стороны имитировали ДТП: специально нанятый человек падал под колеса автомобиля предпринимательницы Елены Черевко, хозяйки клиники "Дента-Л", у которой был спор о недвижимости с Пригожиным.

Как "воспитывали" сочинского блогера, Донбасс и Майдан

Как поведал Амельченко, осенью 2013 года он с Владимиром Гладиенко посетил Сочи, чтобы "воспитать" сочинского блогера, который "плохо писал про Путина". В результате беседы блогер прекратил сетевую активность, "отделавшись ушибами", - пишет "Новая".

Михайлов не только подтвердил поездку Амельченко и Гладиенко в Сочи, но и назвал ник блогера - huipster. Как выяснила "Новая газета", в 2013 году пишущий под этим ником Антон Грищенко активно раскручивал свой видеоблог на YouTube, в котором в основном рассказывал о сочинских городских проблемах. Незадолго до инцидента, 14 октября 2014 года, huipster разместил в Twitter карикатуру на Владимира Путина из французской Le Monde. После 25 октября 2013 года все аккаунты Грищенко были удалены. В телефонной беседе с журналистами он отказался обсуждать события пятилетней давности.

Работа Амельченко с Михайловым прекратилась на рубеже 2013-2014 годов. После этого Амельченко по заданию ездил на Майдан, подробности об этом он не рассказывал. Связь с Амельченко после ухода Михайлова держал в основном работник службы безопасности Пригожина Андрей Пичушкин, бывший сотрудник УВД по Василеостровскому району Петербурга и ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу.

В 2014-2016 годах Амельченко и его людям приходилось работать в основном на Украине, как в Донецкой и Луганской народных республиках, так и на территории, контролируемой центральным правительством. Об этой части своей "работы" он рассказал мало. Например, упоминал о том, как в Луганске был ликвидирован некий важный персонаж, "правая рука [главы ЛНР Игоря] Плотницкого". По описанию, это очень похоже на убийство помощника главы ЛНР Дмитрия Каргаева, труп которого был обнаружен 16 марта 2016 года, пишет "Новая газета".



Как рос "питерский" авторитет Пригожина

Агентству "Росбалт" стали известны обстоятельства, приведшие ко второй судимости в 1980-х годах бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", владельцем "фабрики троллей" и спонсором частной военной кампанией (ЧВК) Вагнера. О преступном прошлом "друга" президента РФ было известно и раньше, но подробности публикуются впервые.

В 1979 году Пригожин получил первую судимость за кражу - 2,5 года лишения свободы условно - и был отправлен в Нижний Новгород. Недолго прожив там в общежитии для "условников", в 1980 году будущий олигарх вернулся в родной Ленинград, где познакомился с местным жителем, ранее судимым Алексеем Бушманом и уроженкой Брянщины Валентиной Макеко, тоже имевшей судимость, а также двумя несовершеннолетними челябинцами.

В феврале - марте 1980 года компания совершила несколько квартирных краж. Добычей становились деньги, облигации, посуда из хрусталя, техника, одежда, женская косметика, ковры, сувениры. Один раз Пригожин пошел на дело один, пьяный, но его спугнула местная жительница. На следующую ночь он взял с собой Бушмана, и на сей раз все прошло удачно - сумма улова составила 980 рублей.

14 марта Пригожин, Бушман и Макеко похитили из квартиры семьи Ростовцевых на улице Брянцева имущество на 1610 рублей - большие деньги по тем временам. Хозяйка квартиры Алла Ростовцева заподозрила в краже Пригожина, который знал ее дочь и бывал в гостях. Однако у милиции не было достаточно доказательств.

Меж тем компания продолжала действовать дерзко - уже через пять дней Пригожин сотоварищи проникли в соседний дом. По данным "Росбалта", Пригожин и его несовершеннолетний подельник взломали дверь в квартиру, а Макеко стояла "на стреме". Испугавшись возможного срабатывания сигнализации, воры решили скрыться.

20 марта Пригожин, Бушман и Макеко предложили местному жителю по фамилии Коваленко купить у них джинсы и другой дефицит за 250 рублей. Получив деньги, Пригожин скрылся. Вечером того же дня компания отмечала свою удачную аферу в ресторане "Океан". Пригожину приглянулось пальто одной из посетительниц, и он предложил ее ограбить.

В приведенных "Росбалтом" материалах дела говорится, что Макеко и Пригожин догнали девушку на улице и попросили закурить. Когда та потянулась за сигаретами, Пригожин "неожиданно схватил ее за шею, стал душить. Она закричала о помощи, но Пригожин стал сильнее сжимать горло. От сдавливания горла она потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела, что с нее сняты сапоги и серьги".

На крики о помощи прибежали милиционеры и задержали на месте преступления несовершеннолетнего участника нападения, который не успел скрыться вместе с остальными. После этого милиция побывала в квартире дома на улице Блохина, где жили Пригожин и Бушман, и нашла там ранее украденные из квартир вещи.

Макеко в суде взяла на себя кражу имущества Ростовцевых, а Пригожин - мошенничество с Коваленко. Суд не поверил ни той, ни другому. 6 октября 1981 года Ждановский народный районный суд Ленинграда признал Пригожина виновным по статьям УК РСФСР "кража", "мошенничество", "вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность", "разбой" и приговорил его к 13 годам колонии усиленного режима, добавив ранее неотбытое наказание.

От редакции: Вы спросите: как же это бывшие ленинградские и краснодарские милиционеры, которые, возможно, арестовывали Пригожина в дни его бандитской молодости, пошли или к нему на службу - в службу безопасности, фактически в опричники, или в ЧВК рядовыми киллерами? Очень просто, товарищи: на то оно и было первоначальным накоплением капитала - то время, что отражено в сериале "Бандитский Петербург" (не Ленинград, а уже Петербург, заметьте!), и магическая сила денег, которые не пахнут, сделала то, чего не смогло ни правосудие, ни перевоспитание в колониях. Она поставила прежние госструктуры на службу таким вот криминальным кадрам - "бабло побеждает зло"... Да и далёк ли силовигарх номер один от своего "корешка" Пригожина?

Предприниматель Пригожин не тратил времени на рассуждения о допустимости или недопустимости насилия ни при социализме, ни когда он пал, а сколачивал стартовый "нал", - "украл - припрятал - в тюрьму" (но ведь припрятал же, успел!) - вот теперь о нём и вынуждены писать-рассуждать даже высокоморальные либералы в "Новой"! Большие деньги сделали так, что и международная политика скатертью выстелилась в сторону сирийской нефти перед бывшим питерским налётчиком ("деньги к деньгам"!), и поставщиком "его анператорского ВВеличества" он же стал, и вообще ЧВК Вагнера многие путриоты прославляют наряду с регулярной армией - истинные защитники Отечества-Трубы! А другого отечества у правящего класса для вас давно нет, дорогие россияне...

Д.Ч.

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