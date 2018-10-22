Воронежцы наотрез отказались пользоваться платными парковками

Платные парковки, о которых как о панацее в организации движения в центре города твердили в течение всего года, оказались никому не нужными. В первые два дня их реальной работы площадки не заполнялись даже на 20%. И это только официальные данные от «Горпарковок».

Напуганные ценами за стоянку и возможными штрафами за нарушение правил, воронежские автолюбители резко кинулись на свободные места во дворах, заполнили автомобилями тротуары, начали массово оставлять своих «железных коней» на газонах и детских площадках. И все для того, чтобы не связываться с платным паркингом. Дело доходит до того, что недовольные автомобилисты, привыкшие оставлять машины в любом мало-мальски подходящем месте, выдергивают и ломают знаки, предупреждающие о платной стоянке, закрывают или закрашивают номера машин, посылают по матушке инспекторов, призванных наблюдать за исполнением регламента.

Предвидя подобную реакцию, городские власти пытались было разъяснить непонятливым автовладельцам преимущества платного паркинга, по этому поводу даже была созвана специальная пресс-конференция. На брифинге в мэрии были озвучены радужные перспективы после введения платных парковок. Нам напомнили, что Воронеж — один из последних городов-миллионников, в котором нет платной парковки. Однако забыли признать, что в уважающем себя миллионнике «Газели» и «ПАЗы» не должны быть основой подвижного состава для пассажирских перевозок.

Горожан успокаивают тем, что внедрение платных парковок будет толчком для развития общественного транспорта и пешеходных пространств. И опять все с ног на голову: в мировой практике сначала решаются вопросы с созданием всей необходимой городской инфраструктуры (вплоть до метро, велодорожек и пешеходных зон), а потом уж заводят речь о платных парковках и платном въезде в центры городов.

В третьем по численности населения городе Европы — Санкт-Петербурге (5,2 млн чел.) — менее 3000 платных парковочных мест. В Нижнем Новгороде (1,2 млн чел.) — 300 мест. В провинциальном Воронеже решили, что без 6000 платных мест на 59 улицах никак не обойтись! При этом на всех прилегающих улицах бесцеремонно установили еще сотни знаков, запрещающих остановку. Это нам вместо обещанных внеуличных и перехватывающих парковок. Стоит ли после этого удивляться начавшейся вой­не горожан с дорожными знаками и паркоматами?

Кстати, платное парковочное пространство в Питере существует уже три года. За это время было оформлено более полумиллиона проектов постановлений о штрафах на 1,8 млрд руб., однако ни одно из них не обращено к исполнению. Впрочем, как и во многих других городах, где хоть немного чтят закон.

Дело в том, что до последнего времени ГИБДД не имела права передавать на сторону информацию о персональных данных водителей. Соответственно, в районных административных комиссиях, которые уполномочены налагать штрафы за неоплату парковки, не могли знать ни фамилий нарушителей, ни мест их жительства.

Сейчас в мэрии Воронежа заявили, что проблема предоставления данных о владельцах транспортных средств решена, и с 15 октября нарушителей уже начали наказывать. Действительно, с 3 октября вступила в силу поправка в закон «О полиции», обязывающая МВД раскрывать данные об авто­владельцах.

Ст.17 данного закона дополнена п.5.1, согласно которому информация о владельцах транспортных средств «предоставляется в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, по определению об истребовании сведений, вынесенному должностным лицом, уполномоченным осуществлять производство по делу о соответствующем административном правонарушении».

На первый взгляд проблема, действительно, решена. Однако в этой теме еще много белых пятен. В соответствии со ст.26.10 КоАП РФ должностное лицо, в производстве которого находится дело об административном правонарушении, действительно вправе вынести определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения этого дела. Правда, прежде чем такое определение вынести, сначала нужно дело возбудить.

Согласно ч.4 ст.28.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении считается возбужденным с момента составления протокола. А протокол оформить невозможно, так как нет сведений о лице, допустившем нарушение. Круг замкнулся.

Можно пойти другим путем: вынести определение и провести административное расследование, в рамках которого и направить запрос в полицию. Однако и тут засада: нарушение правил оплаты парковки отсутствует в перечне составов административных правонарушений, по которым возможно проведение административных расследований (ч.1 ст.28.7 КоАП РФ).

Получается, что законных оснований для возбуждения дела и направления запроса в ГИБДД новый пункт закона «О полиции» все равно не дает. И это уже признали в Центре управления парковками Санкт-Петербурга. Для разрешения данной коллизии необходимы изменения в КоАП РФ, но их пока нет. Насколько щепетильно будут исполнять нормы закона в Воронеже — скоро узнаем. Однако в любом случае, ни о какой рассылке «писем счастья» собственникам автомобилей (как в случае с автоматической фиксацией нарушений скоростного режима) речи быть не может.

Если в ГАИ и решатся на передачу персональных данных в административные комиссии в рамках действующего законодательства, то необходимо будет устанавливать конкретного водителя, который допустил нарушение, составлять протокол, выносить постановление. На стороне водителя должна быть презумпция невиновности.

От редакции: Всё же Москва - не Воронеж, не тот уровень жизни и соотношения классов... Тут, в Москве, платными парковсками миллиардер Ликсутов решил "подстричь" офисуню буржуазию, которая в изобилии имеется, поскольку транснациональный капитал имеет в Москве немало "жилплощадей", и не только в центре - а вот много ли аналогичных представителей класса-паразита, то есть, простите, "креативного" класса в Воронеже? Ликсутовский бизнес тут точно не пройдёт - и такие демарши только начало, дальше будет повеселее явно, поскольку в городе ещё сильны оппозиционные настроения, торжествовавшие в нулевых годах, когда ещё партия "Родина" существовала, то есть надо было "канализировать" протест в разны стороны... Да и в Москве, в самом что ни на есть ЦАО я знаю массу мест, где круглосуточная бесплатная парковка работает вовсю - за моим бывшим детским садом детей работников ГАБТ "Иван да марья", то есть за "Новой Оперой", например - у нас во дворе, где по приказу мэрии убрали шлагбаумы...

Д.Ч.

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