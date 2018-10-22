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Московский листок

Переименованный Крым ближе к Киеву не станет

Опубликовано 22.10.2018 в разделе комментариев 3

украина исламизм татары крымнаш весело
Переименованный Крым ближе к Киеву не станет

В Верховной Раде Украины заявили о готовности «переименовать» Крым. Разработкой проекта занимается группа, работающая над изучением статуса полуострова. 

Среди предложений — Крымская автономия и Крымско-татарская автономия, сообщает УНИАН со ссылкой на депутата Верховной Рады Рефата Чубарова. Также есть инициатива оставить существующее название Автономная Республика Крым. По словам Чубарова, предложения направят в конституционную комиссию, а затем — в парламент, передает RT. 

Ранее переименовать Крым потребовали крымские греки. Они хотят вернуть полуострову историческое название Таврида, которое он носил до образования СССР, писало «URA.RU». По мнению авторов инициативы, прежнее название укрепит позиции Крыма как части России и будет способствовать международному принятию итогов референдума 2014 года.

От редакции: "Не съим, так понадкусываю" - не заполучить назад, так хоть переименовать, да так чтобы нравилось всей Европе-матушке и особенно США, главным борцам за права "репрессированного народа" (крымских татар, среди которых, увы, назнать была на стороне Гитлера и даже создала свои отряды "СС")... Название "Крымско-татарская автономия", конечно, сильно сужает, так сказать, буржуазный интернационализм в понимании того, какое там население обитает, ну да не всерьёз же это они, в конце концов... Хоть Крымско-космическая автономия, в конце концов, только б до терактов дело не дошло, до "ленинопада" а ля Сенцов и прочие правосеки. Однако, и без терактов Керчь живёт нынче, как на войне, как при Врангеле, которому поставлена там "часовенка" в дни благодатные крымнашизации российскими православно-монархиствующими "миссионерами", которые правосеков, конечно, не лучше...

Д.Ч.  



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Всего комментариев к статье: 3
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В Ютубе наберите "Забазнов Колхозный референдум в Крыму 2018"
-Что это? написал 22.10.2018 20:23
Он опросил прохожих. 79% "за", 17% "50 на 50- не знают", 4% "против".
Думаю, СБУ,ЦРУ и прочие тоже проводили свои опросы.
Так что,все ок.
Свинорылой м разоте " бальзам на душу"...Т вари.
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мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁнкоДРОЧЕНЬ написал 22.10.2018 19:44
былять!
сколько же хохлов = мyдакoв кормится возле чОбановского корыта?
ДроЧер -ГовновЁнко -МудьхинГ -Кучерено -Глупало -Куданено и прочее свЕнячье стадо.
Ответить
мОте Дрочеру , нарциссу, поету, писателю,профеССианальному рев=.....!( это он сам себя так называет
доктор муфлонокозерогобароносукаГовновЁнкоДРОЧЕНЬ написал 22.10.2018 19:38
мОтя, я бы на твоЁм месте удавился бы от стыда, что у тебя такие родственники и ты сам производное от этих мyдaков!
хотя,...
- Хохлу в глаза = божья роса!
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