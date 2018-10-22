Германия учит рационализму и коммунизму РФ, с её бредовой войной с "санкционкой"

В этом году в Германии невероятный урожай яблок. Фруктов так много, что их некуда деть. К тому же фермерам невыгодно их продавать: 100 килограммов стоят сейчас около восьми евро. Чтобы не уничтожать яблоки, в хозяйстве неподалеку от Боденского озера решили раздать их бесплатно. Фермеры ожидали, что акция продлится все выходные. Но уже в субботу, 20 октября более тысячи человек с корзинками, тазиками и ящиками собрали весь урожай, примерно 30 тонн яблок. "Удивительно, что люди разобрали тот сорт, который обычно не пользуется спросом у покупателей и вообще не распродается", - сообщает интернет-издание.

Ничего удивительного - скажем мы, в РФ, где яблоки, как и помидоры или мандарины уничтожают не из-за принадлежности к сорту, а по приказу сверху, ввезены "незаконно" - значит всё надо вдавить в землю. Желательно процесс подавления фруктовых бунтов - заснять. Чтоб неповадно было! Пример российского иррационализма - который должен напугать всех "контрабандистов", смеющих сюда "санкционку" доставлять.

Но вот Германия демонстрирует рациональный подход, немного расширяющий и кругозор человечества: там ведь, как раз за этими условнейшими барьерами цены, доставки, продажи, самих денег, и лежит тот благодатный век, когда людям незачем будет использовать эти квиточки, которые зовутся деньгами: просто в одном хозяйстве вырастят яблоки, а в другом - мандарины, и просто обменяют одно на другое.

Такой была мечта анархо-утопистов, натуральный обмен, но при технологизации в сельском хозяйстве и таких вот форсмажорных ситуациях - почему бы и нет? Самовывоз! Каждому - по потребностям. У нас в Ашукино и вообще в Пушкинском и Сергиево-Посадском районе в наиболее урожайные годы стояли у калиток высокие мешки с яблоками - забирай, кому нужно. Яблоки обалденные - как минимум, джем из них сделать на зиму, витаминный. Да, коммунизм - не такая уж дальняя даль порою... И что нас ему учит Германия - превращая в ещё больший абсурд борьбу с "санкционкой" - спасибо, товарищи! Вас и буржуи наши почему-то больше уважают - так пусть удивятся.

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