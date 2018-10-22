Кровавый "позитивный контент" крымских "Вестей" нисколько не смутил Роскомнадзор

В Роскомнадзоре заявили, что не получали жалоб на видео в СМИ с кадрами трагедии в Керчи, передает ТАСС. "В Роскомнадзор обращений по вопросу распространения в СМИ информации по данному случаю не поступало", - отметили в пресс-службе ведомства, отвечая на запрос агентства.

Напомним, телеканал "Вести.Крым" (Крымский филиал ВГТРК) 21 октября опубликовал видео с камер наблюдения из политехнического колледжа в Керчи, где 17 октября студент Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу, в результате чего погибли 20 человек. Через несколько часов видео исчезло с сайтов программы "Вестей", "Вести.ру" и "Вести.Крым", а также из официального YouTube-канала, однако копии успели широко разойтись и сохранились в Сети.

Говоря о трансляции видео с камер наблюдения в момент трагедии, в Роскомнадзоре назвали его "шок-контентом", пишет РИА "Новости".

"В публикуемых видеоматериалах в СМИ пропаганда таких действий, обоснование, оправдание убийцы, побуждение к осуществлению подобных действий отсутствовали", - отметили в пресс-службе Роскомнадзора.

"Здесь скорее нужно говорить о морально-этических нормах и принципах журналистов/редакций, - продолжили в пресс-службе ведомства. - Не стоит также забывать о том, что такая шокирующая информация может воздействовать на ребенка самым пагубным образом. Более того, такая информация, подаваемая систематически, где акцентируется внимание именно на причинах такого поступка и последствиях, может создать волну аналогичных, схожих действий последователей".

"Не стоит также забывать о том, что такая шокирующая информация может воздействовать на ребенка самым пагубным образом. Более того, такая информация, подаваемая систематически, где акцентируется внимание именно на причинах такого поступка и последствиях, может создать волну аналогичных, схожих действий последователей", - добавили в ведомстве.

В Роскомнадзоре также пояснили, что сведения о пострадавших несовершеннолетних в первый день после трагедии публиковались в СМИ для того, чтобы родители нашли своих детей.

"На следующий день в СМИ начали писать сведения о несовершеннолетних, которые погибли в колледже в Керчи. Однако эти сведения были размещены на официальном сайте Правительства Республики Крым. Согласно ст. 57 Закона о СМИ редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение этих сведений в случае, если они содержатся в ответе на запрос информации либо в материалах пресс-служб государственных органов, организаций, учреждений", - отмечается в сообщении.

Что касается трансляции развлекательного контента в дни траура, то в законодательстве РФ "отсутствует ответственность за такие нарушения", учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Республики Крым было лишь предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи в дни траура, пояснили в пресс-службе ведомства.

17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек. Около 50 человек были госпитализированы. Нападавший покончил с собой в библиотеке. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство".

19 октября на главной площади Керчи прошла церемония прощания с 17 погибшими в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже. Гробы несли сотрудники МЧС в сопровождении родственников. Еще нескольких погибших предадут земле на родине - за пределами полуострова. 16 погибших похоронили на городском кладбище Керчи, еще одного - в Ленинском районе. По данным городской администрации, проститься пришли около 33 тысяч человек.

На лечении в больницах Крыма остаются 25 человек, еще 25 пострадавших размещены в медицинских учреждениях Москвы и Краснодарского края. Как сообщал ранее "Интерфакс" со ссылкой на сообщение Минздрава Крыма, в крымские больницы продолжают поступать пострадавшие в результате нападения. За последнее время за помощью обратились еще три человека.

При этом из больниц Крыма продолжают выписывать пострадавших. Так, на амбулаторное лечение отправлен один из пациентов Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи номер 6.

По данным ТАСС, двадцать человек, пострадавших при трагедии, получили по полмиллиона рублей. Всего в результате взрыва и стрельбы в учебном заведении 73 человека получили травмы, около 50 из них были госпитализированы. Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что семьи погибших получат по миллиону рублей, размер выплат пострадавшим составит до 500 тысяч рублей.

- Удивительно, верно? - хмурится редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - появись такое видео на любом оппозиционном ресурсе, уже роскомнадзиратели бежали бы отключать, как нас в 2007-м от розетки, или вот недавно про домик Сечина всего о пяти этажах написали МБХ-медиа, так не разгребут до сих пор проблемы, именно со стороны Роскомнадзора которые "надуло". Да, товарищи, есть и такая дубинка у правящего класса, и не одна ведь - своих она никогда не ударит, потому что подчиняется не закону, а правоприменительной практике... Впрочем, за жалобами дело не станет - но не станут же они блокировать сайты ВГТРК?.. Как не станет же ФАС предъявлять Газпрому претензии за рост цен на газ в баллонах - сжиженный, для населения Московской и прочих областей?.. Силовигархия крепко взяла вас всех в свои объятия, со всех сторон. А вы всё думаете - есть она или нет её?..

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