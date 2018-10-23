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Назарбаев возложил цветы пособнику Гитлера

Опубликовано 23.10.2018 в разделе комментариев 0

казахстан назарбаев маннергейм
Назарбаев возложил цветы пособнику Гитлера

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

Бывший член политбюро КПСС и бывший первый секретарь ЦК Компартии Казахстана, а ныне бессменный президент и ярый антикоммунист Нурсултан Назарбаев возложил цветы пособнику Гитлера финскому генералу Карлу Маннергейму и солдатам, воевавшим на стороне фашистской Гремании против СССР.

17 октября в завершение официального визита в Финляндскую Республику Елбасы возложил цветы к могиле Карла Маннергейма и памятнику «Крест героев», установленному над братской могилой финских солдат в мемориальном комплексе «Хиетаниеми», и почтил память погибших «сынов финского народа», воевавших на стороне фашистской Германии. В торжественной церемонии возложения также приняли участие члены официальной делегации Казахстана.

Этот демарш полностью согласуется с политикой тотальной декоммунизации и дерусификации, проводимой внутри Казахстана, которая сопровождается переименованием площадей, улиц, населенных пунктов и городов, сносом оставшихся памятников деятелям советской эпохи, введением латиницы и фактическим запретом коммунистической символики. В 2015-м году была по суду под надуманным предлогом закрыта старейшая Коммунистическая партия Казахстана. Данная линия является центральной в государственной национал-популистской идеологии, выстраиваемой в Астане.

В Казахстане постоянно совершаются «неизвестными» нападения на памятники воинам Великой Отечественной Войны. В 2017-м году в Уральске снесен памятник герою Советского Союза Маншук Маметовой, а 8 мая 2018 года демонтирован и полностью уничтожен мемориальный комплекс рабочим свинцового завода в городе Шымкенте, погибшим на полях сражений с фашисткой Германией.

Это следует и из антикоммунистических заявлений самого Назарбаева, например, из его заявления за 31 мая 2018 года:

«Все мы должны отчетливо понимать истоки и причины трагедии, которую пережил наш народ в XX столетии. Эволюционное развитие было прервано Октябрьским политическим переворотом, организованным в 1917 году, и последовавшей Гражданской войной, разрушением традиционного уклада жизни, а также последующей ускоренной коллективизацией сельского хозяйства, проведенной советской властью, сопровождавшейся голодом и прямым насилием. Таковы были результаты трагического эксперимента под лозунгом «светлого будущего коммунизма». Подобное бывает, когда вместо эволюционного развития происходят революции».

Соответственно исходя их этой риторики в Казахстане восхваляются другие «герои», а именно коллабаранты и пособники германского фашизма из числа руководителей и активных деятелей Трукестанского легиона СС, сформированного нацистами в конце 1941 года. Так в 2017-м году в Кызыл-Орде властями был торжественно открыт памятник идейному вдохновителю и организатору этого легиона Мустафе Шокаю (Чокаю). Церемонию вел аким области Крымбек Кушербаев.

Именем Мустафы Шокая названы улицы, библиотека, магазин и другие объекты на территории Казахстана. Также и в государственных СМИ идет возвеличивание коллаборационистов, а внутри страны легализованы и активно действуют ультранационалистчиеские организации и движении, например, такие как «Жана Казахстан» («Новый Казахстан»), выступающие за запрет коммунистической идеологии и за пересмотр исторических итогов Великой Отечественной Войны.

Социалистическое Движение Казахстана выступает с осуждением действий президента Назарбаева, который тем самым надругался над памятью многих тысяч погибших воинов Красной Армии, которые сражались с теми самыми финскими солдатами, воевавшими на стороне фашисткой Германии, участвовали в оккупации советской Карелии и в блокаде Ленинграда, унесшей жизни нескольких миллионов человек.

Это еще раз показывает истинную сущность реакционного буржуазного правителя, проводящего политику крупной олигархической буржуазии и транснациональных корпораций, заинтересованных в дальнейшем разграблении национальных богатств Казахстана.



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