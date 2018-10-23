Правительство изобрело новый налог - на отсутствие денег

Депутаты Госдумы предлагают ввести штрафы для самозанятых в размере полученного дохода, если человек не зарегистрировался соответствующим образом и не платил с этого дохода налоги, заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
"В порядке предложения мы предлагаем, что, в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил. То есть выбор: заплатить 4% или заплатить весь доход, который ты получил", — сказал он на заседании комитета.
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Повышения пенсионного возраста и увеличения НДС оказалось мало - надо залезть в карман и "самозанятым".
Таковых, между прочим, примерно 30 миллионов, никто точно не знает, сколько. Государству до них много лет не было нкакого дела - ну живут как-то, есть у казны не просят, и ладно. А тут, вдруг, озаботились - есть едят, а с государством не делятся! Непорядок...
Вот и решило это самое государство с будущего года взимать с тех, кто как-то сам кормится, 4 процента со всего, что заработают. А что, у нас такое государство - все ему должны платить. А оно никому не должно.
Думаю, следующим будет налог на безработных. И на пенсионеров. А также на грудных младенцев, по проценту с каждой мамкиной сиськи...
А тех, кто не платит - лишать прокорма.
А.Б.
электро-Макс написал 23.10.2018 03:10
А ежели я возьму оплату не деньгами, а продуктами и натурой заказчицы???
Например... зашел я в гости к подружке, опа, а у нее стиральная машина не подключена... подключаю, она мне ставит бутылку коньяка... в процессе распития выясняется что у нее компьютер еще глюкует, выправляю комп, получаю ужин... во время ужина делаю ей мини-проект перепланировки квартиры и новой мебели... итог - бурная ночь и легкий бодун утром.
Но за всем этим наблюдал из соседнего дома (и записывал на видео) штатный стукачелло из ФСБ. Меня тащат в суд... И??? Я теперь обязан проставить в пользу государства пойло, жорево и порево???
Да уж... у властной головки РесурснойПедерации явный старческий маразмЪ!!!
!!!!BOGTOTVASVVSEHQ!!!&&& написал 23.10.2018 02:12
- Таки а что там бло-херы таки пишут за стрельбу в школе - то таки да, ублюдки ане... То таки да...