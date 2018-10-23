Правительство изобрело новый налог - на отсутствие денег

Депутаты Госдумы предлагают ввести штрафы для самозанятых в размере полученного дохода, если человек не зарегистрировался соответствующим образом и не платил с этого дохода налоги, заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"В порядке предложения мы предлагаем, что, в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил. То есть выбор: заплатить 4% или заплатить весь доход, который ты получил", — сказал он на заседании комитета.

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Повышения пенсионного возраста и увеличения НДС оказалось мало - надо залезть в карман и "самозанятым".

Таковых, между прочим, примерно 30 миллионов, никто точно не знает, сколько. Государству до них много лет не было нкакого дела - ну живут как-то, есть у казны не просят, и ладно. А тут, вдруг, озаботились - есть едят, а с государством не делятся! Непорядок...

Вот и решило это самое государство с будущего года взимать с тех, кто как-то сам кормится, 4 процента со всего, что заработают. А что, у нас такое государство - все ему должны платить. А оно никому не должно.

Думаю, следующим будет налог на безработных. И на пенсионеров. А также на грудных младенцев, по проценту с каждой мамкиной сиськи...

А тех, кто не платит - лишать прокорма.

А.Б.