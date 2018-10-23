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Московский листок

Элита отторгает Путина

Опубликовано 23.10.2018 в разделе комментариев 3

Максим Калашников о явных признаках того, что смута близится. Как «элита» РФ начинает избавляться от ВВП – как ящерица отбрасывает свой хвост.



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Всего комментариев к статье: 3
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(без названия)
Демократия это колбаса написал 23.10.2018 10:54
Путину отвергнуть "элиту" задав обывателю вопрос, а на муя обывателю нужен список Форбс?
Давайте мы его объявим расстрельным.
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о соц.опросах
chvv написал 23.10.2018 09:54
Соц.опросы фальшивые, но даже они стали показывать нежелательное для кремля. Напомню, что эти данные получались за счет отбрасывания не определившихся в своем отношении к ВВП. Сейчас неопределившихся стало меньше.
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(без названия)
стоик1247 написал 23.10.2018 09:39
Понятно, что сортирного Карлика презирают, но он еще не выполнил главное свое желание - отправить всех русских в Рай?
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