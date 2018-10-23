Элита отторгает Путина Максим Калашников о явных признаках того, что смута близится. Как «элита» РФ начинает избавляться от ВВП – как ящерица отбрасывает свой хвост.



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