Цирк Собянина в депутатской "бане с девками"

- Сергей Собянин сегодня пытался изобразить публичный отчет перед Мосгордумой по итогам 8 лет работы, пишет муниципальный депутат Константин Янкаускас. - Зачитал по бумажке свой отчет. После этого всем депутатам разрешили задать ровно по 1 вопросу от фракции. То есть всего 5 вопросов на 45 депутатов. После чего разрешили еще ровно по одному выступлению от фракции. Прямую трансляцию с заседания Мосгордумы отключили ровно перед началом вопросов и выступлений депутатов. Можете почитать на странице Елена Шувалова подробности этого цирка. Стыдно и за мэра, и за городской парламент.

Честно говоря, мне ни за мэра, ни за городской, с позволения сказать, парламент совсем не стыдно. Ни за то, ни за другое я не голосовал, не агитировал и никаких иллюзий не питал сам, не пытался возбудить их в согражданах.

Но тем, кто голосовал за Собянина и "Единую Россию", тоже не стыдно. А чего им стыдиться? Они получили именно то, чего хотели - ошибиться можно в первый раз, но не в третий. Хотя, конечно, фактор фальсификаций, вполне доказанных, и фактор манипуляций, достаточно очевидный, тоже имеет место. Но опять же, почему обжуленный должен стыдиться?

Неприятно? Да, конечно. Шел на заседание парламента, а попал в баню с девками обоего пола. Но тут что поделать? Либо снимай портки, бери веник и скачи со всеми, либо уходи.

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А вот пишет Елена Шувалова:

"Депутатам задавать вопросы Собянину на сегодняшнем ежегодном выступлении в Московской городской Думе строго-настрого запретили – только по одному от фракции. Поэтому я направила вопросы письменно. Они таковы:

▪ В связи с тем, что в период выборной кампании Вы обещали москвичам беречь историческое наследие, прошу Вас ответить на вопрос: «Когда Правительство Москвы предпримет меры по возвращению Москвы в Перечень исторических поселений?»

То, что Москва, деятельность которой по собиранию земель русских определила современный характер Российского государства, не входит в перечень исторических поселений – это нонсенс и данный факт представляет собой отсутствие государственного подхода!

▪ В связи с тем, что Москва не осиливает той строительной нагрузки, которую взваливают на неё олигархия; более того, эта строительная нагрузка представляет угрозу национальной безопасности – ведь, вместо развития регионов России, её население заставляют переселяться в Москву – прошу Вас ответить на вопрос: «Какое количество построенного жилья в Москве, как государственного, муниципального, так и частного, стоит свободным – не продано и не заселено?». ▪ В связи с тем, что Москва ежедневно производит огромное количество мусора как бытового, так и строительного, в том числе от сноса работоспособных домов с целью освобождения территории для строительного бизнеса, прошу Вас ответить на вопрос: «Считаете ли Вы нормальным тот факт, что один регион – Москва, заваливает своим мусором иные регионы России Московскую, Владимирскую, Ярославскую и другие области?» ▪ В связи с 25-летием расстрела москвичей в результате антиконституционного Указа Б.Н.Ельцина № 1400 прошу ответить на следующие вопросы: 1. Сколько человек было ранено и сколько человек погибло на улицах Москвы 3 и 4 октября 1993 года? 2. Какие меры социальной поддержки планируется ввести для раненых 3 и 4 октября 1993 года и родственников погибших? 3. Когда планируется установить памятник погибшим 3 и 4 октября 1993 года? От имени избирателей Е.А.Шувалова *** В прошлом году я направила Собянину 300 вопросов москвичей, которые по моему предложению сформулировали жители Москвы. Сам Собянин так ни на один вопрос и не ответил. Возможно, он просто не хочет ничего подписывать, чтобы потом ни за что не отвечать. Ни одной бумаги с его подписью я не видела. Вместо этого, поступили письма от его министров, которые таким образом взяли ответственность на себя". Депутатам задавать вопросы не велено! А с другой стороны, чего спрашивать в бане с девками? Парламент не место для дискуссий. С точки зрения здравого смысла дико, конечно: мэр приходит на отчет перед депутатами, а вопросы ему задавать запрещено. Но кто может запретить депутатам задавать вопросы? Только сами депутаты! То есть парламентское большинство приняло такое решение - по одному формальному вопросу от фракции и хватит. И что, будут теперь обижаться на "баню с девками"? Те тоже вопросов не задают, уплочено... Кстати, самого отчетного доклада на сайте мэра Москвы я тоже не обнаружил - только фрагменты. Что-то уже в принципе обсуждено здесь, на ФОРУМе.мск - за неимением реального городского парламента. Откуда доходы в Москве? Насосали?.. Составные московского счастья: молоко, хлеб, мясо Но в целом виде как-то не получается... Это, кстати, вполне осознанная политика - формировать у избирателя клиповое сознание, когда взаимосвязь между событиями в одной голове не складывается. Собственно, даже для отчета депутатам все предложено в виде такого вот комикса. Понятно, депутатам трудно читать большие тексты без картинок. Ну а избирателям вообще - только посмотреть фото обложки на сайте мэра...