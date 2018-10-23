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Московский листок

Пенсия как зарплата: на пенсионную реформу граждане ответили недоверием государству

Опубликовано 23.10.2018 в разделе комментариев 2

путин либералы силовигархия реформа классоваяненависть пенсионеры
Пенсия как зарплата: на пенсионную реформу граждане ответили недоверием государству

Большинство граждан России рассчитывают собственные силы в вопросе пенсии и полагают, что для достойной старости необходимо получать около 37 тысяч рублей в месяц. Россияне считают, что адекватная пенсия начинается с отметки в 37,2 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше результата опроса 2016 года. Об этом 23 октября сообщает исследовательский центр SuperJob. 

При этом на государственную пенсию надеются всего 16% опрошенных. 29% респондентов считают, что будут зарабатывать в старости, а 19% уверены, что на пенсии им помогут собственные сбережения. Всего 7% собираются в старости сдавать жилье в аренду и жить на эти деньги. Около 23% не смогли определиться с ответом. 

Отмечается, что респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на доход от работы (35%) и государственную пенсию (25%) и реже всего на личные сбережения (9%). В накопления как основной источник дохода на пенсии чаще других верит молодежь до 24 лет (25%). На заработную плату одинаково часто рассчитывают как респонденты с доходом менее 25 тысяч рублей (34%), так и опрошенные, зарабатывающие от 45 тысяч рублей в месяц (33%). 

При этом представители разных профессий имеет различные ожидания в отношении будущей пенсии. Так, программисты хотели бы получать в старости 42 тысячи рублей, юристы — 41,2 тысячи рублей, дизайнеры – 40, бухгалтеры — 37,3 тысячи рублей.

От редакции: Дизайнеры, булгактеры... А учителя, а врачи? Социологи уже вычеркнули их даже из исследований - "вымирающий вид". Надо понимать, что старость сегодня, в нынешней РФ - это не отдых, а обременение. Старики тянут на себе всё тот же воз семьи - потому что капитализм отменил все социалистические обязательства. А детям надо на свою жилплощадь копить, и опять же, как бы много они не откладывали, без помощи работающих родителей, справиться у них мало шансов. В общем, Система работает, как мы писали неоднократно, сейчас именно на работающих, а не отдыхающих пенсионерах. Причём это позволяет ещё капиталистам значительно экономить - пенсионеру можно меньше платить.

Ситуация со стороны "работодателя" (к которому всё менее относится государство) отвратительна - вот и население реагирует соответствующим образом. Население РФ сама власть грабит систематически - поэтому никто и не расслабляется. Причём идеальный вариант - не просто работать а ещё работой своей (в сфере образования, например) способствовать уничтожениею Системы - через пропаганду социализма, конечно же. Но это детонатор посильнее механического - воспитанные в духе этого вот, контрастного пенсионного антикапитализма поколения молодёжи!

Путин, Медведев - думают, что они пенсионной реформой уже "обставили" 90% населения страны - но они даже не догадываются, сколько далеко идущие последствия у реформы будут! Да, мы-то будем работать - внешне всё будет выглядеть, как они хотели, - но внутри будет зреть революция, такая же безжалостная к правящему классу, каким он проявил себя ко всем наёмным работникам. И какие там тридцать семь (знаковое число) тысяч? Сейчас не все и зарплату-то такую получают в той самой сфере образования, откуда и придёт возмездие...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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Молодость мира не смеет стареть, рухляди много придётся стереть с лица Земли - нам!



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Всего комментариев к статье: 2
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(без названия)
Чингачгук написал 23.10.2018 12:48
Если "рассчитывать только на свои силы"-в плане пенсий,расчитывать на них же и во всем остальном,то,на кой хрен нужно тогда государство,в лице многочисленной армии высокооплачиваемых дармоедов,для защиты "от внешней угрозы"?Так они и воевать тоже не пойдут,а пошлют опять-таки тех,кто "должен заботиться о себе сам".Тогда разогнать всех,да и пусть каждый будет сам по себе,в том числе и вся огромная армия чиновников,пусть учатся добывать себе на хлеб своими руками,а не чужим горбом...
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В Раше ипэшник приравнен к бомжу!
Вот так то ((( написал 23.10.2018 12:28
"Большинство граждан России рассчитывают собственные силы в вопросе пенсии....", "Дизайнеры, булгактеры... А учителя, а врачи? Социологи уже вычеркнули их... "
\\\
Ну не знаю, чего там ожидать врачам, учителям - они от этого государства зп получают, значит и пенсия им начисляется хоть какая-то. А вот что делать ипэшникам? Если кто не в курсе, ипэшники у нас при путине приравнены к бомжам!
.
Дело вот в чем. Лично я тоже не питаю иллюзий по поводу пенсии и буду рассчитывать на собственные силы, если, доживу, конечно. Но вопрос то в другом. В РФ индивидуальные предприниматели ОБЯЗАНЫ ЕЖЕГОДНО ПЛАТИТЬ СТРАХОВУЮ ЧАСТЬ ПЕНСИИ ЗА СЕБЯ в ПФР. Каждый год эта сумма растет примерно на 15-20%. В прошлом году нужно было платить 28 тыр, в этом уже почти 35 тыр рупий, на следующий год, думаю все 40 тыр впарят каждому ипэшнику. Подсчитайте, сколько это выйдет, к примеру за 45 лет стажа ИП. Это будет более полутора миллионов рупий!!!!
.
Но в чем САМЫЙ СОК путинской "заботы" для ИП - так это то, что пенсию обещают минимальную социальную, сейчас это около 7-8 тыр рупий. При этом так называемая "социальная пенсия по старости" положена ЛЮБОМУ, кто доживет до 55/60/65 лет! Т.е., например, любой бомж, который вообще никогда не работал, всю жизнь бухал, если доживет до 60/65 имеет право придти в пенс. фонд и потребовать оформить ему минимальную социальную пенсию - вот эти самые 7-8 тыр в месяц!
.
В этом и заключается "прелесть" путинских пенсий для ИП - ты всю жизнь работай и всю жизнь плати взносы за себя в ПФР, а получишь столько же, сколько и бомж-алкаш, который никогда ничего не платил! Не верите? Думаете это бред? Гугл вам в помощь! Это такой великолепный финт, такой офигенный развод малого бизнеса, что тут даже меркнут ваши врачи и учителя - те хоть не из своего кармана платят взносы в ПФР, а из государственного. А ИП из своего кармана за себя платят, а получать будут одинаково с бичами, бомжами, алкашами и тунеядцами!!!!!!!!!!!!!! Это все, что вам нужно знать про "заботу" государства о малом бизнесе. )))))
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