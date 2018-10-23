Пенсия как зарплата: на пенсионную реформу граждане ответили недоверием государству

Большинство граждан России рассчитывают собственные силы в вопросе пенсии и полагают, что для достойной старости необходимо получать около 37 тысяч рублей в месяц. Россияне считают, что адекватная пенсия начинается с отметки в 37,2 тысячи рублей, что на 2 тысячи больше результата опроса 2016 года. Об этом 23 октября сообщает исследовательский центр SuperJob.

При этом на государственную пенсию надеются всего 16% опрошенных. 29% респондентов считают, что будут зарабатывать в старости, а 19% уверены, что на пенсии им помогут собственные сбережения. Всего 7% собираются в старости сдавать жилье в аренду и жить на эти деньги. Около 23% не смогли определиться с ответом.

Отмечается, что респонденты старше 45 лет чаще других рассчитывают на доход от работы (35%) и государственную пенсию (25%) и реже всего на личные сбережения (9%). В накопления как основной источник дохода на пенсии чаще других верит молодежь до 24 лет (25%). На заработную плату одинаково часто рассчитывают как респонденты с доходом менее 25 тысяч рублей (34%), так и опрошенные, зарабатывающие от 45 тысяч рублей в месяц (33%).

При этом представители разных профессий имеет различные ожидания в отношении будущей пенсии. Так, программисты хотели бы получать в старости 42 тысячи рублей, юристы — 41,2 тысячи рублей, дизайнеры – 40, бухгалтеры — 37,3 тысячи рублей.

От редакции: Дизайнеры, булгактеры... А учителя, а врачи? Социологи уже вычеркнули их даже из исследований - "вымирающий вид". Надо понимать, что старость сегодня, в нынешней РФ - это не отдых, а обременение. Старики тянут на себе всё тот же воз семьи - потому что капитализм отменил все социалистические обязательства. А детям надо на свою жилплощадь копить, и опять же, как бы много они не откладывали, без помощи работающих родителей, справиться у них мало шансов. В общем, Система работает, как мы писали неоднократно, сейчас именно на работающих, а не отдыхающих пенсионерах. Причём это позволяет ещё капиталистам значительно экономить - пенсионеру можно меньше платить.

Ситуация со стороны "работодателя" (к которому всё менее относится государство) отвратительна - вот и население реагирует соответствующим образом. Население РФ сама власть грабит систематически - поэтому никто и не расслабляется. Причём идеальный вариант - не просто работать а ещё работой своей (в сфере образования, например) способствовать уничтожениею Системы - через пропаганду социализма, конечно же. Но это детонатор посильнее механического - воспитанные в духе этого вот, контрастного пенсионного антикапитализма поколения молодёжи!

Путин, Медведев - думают, что они пенсионной реформой уже "обставили" 90% населения страны - но они даже не догадываются, сколько далеко идущие последствия у реформы будут! Да, мы-то будем работать - внешне всё будет выглядеть, как они хотели, - но внутри будет зреть революция, такая же безжалостная к правящему классу, каким он проявил себя ко всем наёмным работникам. И какие там тридцать семь (знаковое число) тысяч? Сейчас не все и зарплату-то такую получают в той самой сфере образования, откуда и придёт возмездие...

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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