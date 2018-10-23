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Московский листок

Судьба владикавказского "Электроцинка" - в руках его рабочих, а не Битарова и Путина

Опубликовано 23.10.2018 в разделе комментариев 0

деиндустриализация индустрия северная осетия владикавказ
Судьба владикавказского "Электроцинка" - в руках его рабочих, а не Битарова и Путина

Пожар на заводе "Электроцинк", продолжавшийся половину суток 21 октября, на следующий день спровоцировал стихийный митинг во Владикавказе. Протестующие требовали закрыть предприятие. 

После первых сообщений о пожаре среди местных жителей начались разговоры о том, что руководство завода не соблюдает экологическое законодательство, а само производство опасно для жителей Владикавказа, сообщает NR. Многие вспоминали, как завод становился причиной выброса токсинов в атмосферу и раньше, а в 2002-2003 году в регионе даже выпадал "красный дождь", на руководство завода якобы завели уголовное дело, но оно не получило развития. 

Пока пожарные ликвидировали огонь, жители жаловались на сухой кашель и головные боли, однако ввести режим ЧС в республике власти отказались и заверили население, что опасности для экологии нет. 

Часть граждан решили уехать из города, на выезде образовалась огромная пробка, н другие решили потребовать ответа от властей и собрались на митинг у здания правительства Северной Осетии. По данным Telegram-канала "Осетия", на акцию протеста вышли 500-700 человек. 

Накала добавил глава Владикавказа Махарбек Хадарцев, 21 октября на своей странице в Facebook обратившийся к Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которой принадлежит завод, с требованием перенести опасное производство на Урал. 

"Сегодняшняя катастрофа еще раз показала: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного - завод "Электроцинк" губит здоровье жителей Владикавказа", - написал Хадарцев в соцсети. По его словам, никакая прибыль не оправдывает того вреда, который наносит завод жителям Владикавказа, в городе не снижается число онкологических заболеваний.

По данным канала Osetia News, Битаров заявил, что без суда закрыть "Электроцинк" невозможно, и пообещал обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой закрыть завод.

Кроме того, на сайте Change.org создана адресованная Путину петиция с требованием "окончательного и бесповоротного закрытия завода "Электроцинк". На момент написания материала ее подписали более 12 тысяч человек. 

После обещания Битарова поднять вопрос закрытия завода в разговоре с Путиным активисты заявили, что если через три дня парламент Северной Осетии не вынесет решение о закрытии завода, то они снова устроят митинг на площади перед правительством. При этом Битаров пообещал присоединиться к акции.

Пожар на крупнейшем в Северной Осетии заводе "Электроцинк" произошел в ночь на воскресенье, 21 октября. На момент возгорания в помещении не было людей. Площадь пожара достигла 4,5 тыс. кв. м. Один пожарный погиб, двое пострадали. В здании завода произошло обрушение на площади 500 кв. м. Причину возгорания выясняют специалисты.

Редактор ФОРУМа.мск Дмитрий Чёрный скептичен:

- Сейчас мы слышим голоса только с одной стороны. Причём это в точности возрождение настроений времён поздней перестройки: экология страдает от вашей социалистической устаревшей индустрии, давайте всё закроем и пересядем на грядки... Очнитесь, глупцы! Где работать-то будете? Или подадитесь в Москву на заработки вместе с этой челобитной Путину? Индустрию, которая в принципе неясна нынешним населюкам - великую советскую индустрию так и губили! И вы продолжаете это позорное дело своими петициями. Впрочем, господа с "Бизнес-ФМ" не дают нам остаться в тени однобокой информации недругов советской индустрии, нашаривающим в Сети себе соратников, - сообщают что на заводе работают тысячи жителей Владикавказа, неужели и они будут голосовать за его закрытие? Панические настроения точно не советчик в такой ситуации. Впрочем, варинат закрытия любого завода сейчас "по пожеланиям трудящихся" - и для Путина и для местных властей, самый идеальный. Нет завода - нет проблем. Сами же требовали... Землица уйдёт девелоперам (которые уже набили руку на подобных поджогах и паниках". В общем, деиндустриализация в РФ - многолика и надо уметь сбрасывать с неё, одной и той же, разные маски - маска "эколога" самая убедительная. 

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