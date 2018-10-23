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Московский листок

Изрубленное тело писателя Кашогги найдено в посольском колодце Саудитов

Опубликовано 23.10.2018 в разделе комментариев 1

ислам турция террор монархия саудиты
Изрубленное тело писателя Кашогги найдено в посольском колодце Саудитов

Тело убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи обнаружили в колодце на территории резиденции саудовского генконсульства в Стамбуле. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу турецкой партии Vatan Догу Перинчека. По словам депутата, надежные источники в службе безопасности Стамбула рассказали ему, что тело Хашкуджи нашли в колодце, который находился на территории саудовского генконсульства, где журналиста видели в последний раз.

2 октября Хашкуджи находился в Стамбуле. Он отправился в ведомство Саудовской Аравии, чтобы получить недостающие бумаги для развода. Вместе с ним к территории генконсульства подошла невеста, однако внутрь она не заходила. Девушка прождала жениха несколько часов, но он так и не вышел из здания. При этом сотрудники консульства заявили, что журналист самостоятельно покинул здание дипмиссии.

Спустя 18 дней Эр-Рияд признал, что убийство журналиста произошло в здании генконсульства. Власти Саудовской Аравии заявили, что Хашкуджи был убит в результате конфликта с людьми, которых он встретил в консульстве. Однако они не уточнили, кем были эти люди. 

Турецкие власти заявили, что убийство было жестоким. По данным местных СМИ, журналиста пытали, отрезая ему пальцы, а затем обезглавили.

От редакции: Как в Коране говорится, не спешите разводиться... Такова мораль этой истории - хоть немного побуждающая "озариться", однако даже чёрный юмор тут как-то не срабатывает. Странноват и простоват финал вполне уже ясной истории немыслимой для 21-го века экзекуции - почему так плохо спрятали улики? Ведь специальная команда киллеров и даже патологоанатом там были - и "концы в воду"? Со всем зверством, какое у муслимов возможно в отношении инакомыслящего, писателя и журналиста и пытали и убивали - за нелюбовь к Саудитам, - и так плохо припрятали следы зверств? Впрочем, понять зверей порой сложно - как был непонятен и монарх Николай Второй населению России, которое и его в итоге, казнило, не простив массовых казней на фронтах и на демонстрациях. Зачем ему было устраивать Ленский расстрел и Кровавое воскресенье? А в назидание, дорогие россияне, исключительно в назидание - в надежде, что страх победит массовый протест и классовую солидарность!

Откуда эта нелюбовь взялась - догадаться не так сложно. Хашогги (Кашогги) - не из бедных и сам, фактически из той же знати, а большая семья его, особенно дядя, утверждает Лимонов, имеет прямое отношение к торговле оружием, к бизнесу сверхприбыльному. Так что в качестве поколения роскоши - могла и тут родиться интеллигенция, свободомыслие, независимость суждений, презрение к монархам и монархии как таковой. А вот с этим у Саудитов, в виду их бессменного и богатейшего правления, - совсем плохо. Никакой критики слышать не могут - сразу за ятаган хватаются.

Вот и феминистку Эсру Аль-Хамгам - за участие в мирных протестах против династии и её консерватизма доходящего до идиотизма, - публично обезглавили на глазах своих опричников в аэропорту... Замечательные у Путина и Трампа друзья - причём успокаиваться в Путинской России тем, что это "нравы нефтяных королей Ближнего Востока" - не стоит. Точно такие же царьки завелись с нулевых и в России - и когда им станет неуютно их "ЧВК Вагнера", службы безопасности - достанут из любого оппозиционера кишки и ещё1 публично их развесят на манер транспарантов - чтоб меньше о социализме и национализации думалось-мечталось... Сырьевая империя Путина, следуя строго маршрутом мечтаний либерала Минкина, например, (не в том смысле, что он там "в Аристотелях") - шла именно в сторону ОАЭ!

Напомнить вам, что там восхищало либерала Минкина, когда он пытался избираться во власть (Москвы, кажется)? Нефтяная рента - что короли "отстёгивают" населению "достаточно"... Но за это - уж извините, следуйте строго правилам королей, и ни слова плохого о них в печати, как о богах. Ибо, как уже православные считают, "бог поругаем не бывает" - что и доказали головорезы Саудитов писателю. И прочим критикам показали, что бывает с "их братом"... 

Д.Ч. 

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Всего комментариев к статье: 1
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Эрдоган
сделал написал 23.10.2018 14:04
опровержение.
Труп не найден.
Р.S.Предполагаю,что из него
сделали шаурму,кебабы,плов.
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