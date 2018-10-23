Хлеб будет дорожать в Сибири и везде: невиданный урожай убежал за рубеж...

В России растут рекордные урожаи зерна уже три года подряд, растет увеличение его экспорта почти на 30%, растут экспортные цены пшеницы (больше $230 за тонну)... И растет стоимость хлеба.

По данным Минсельхоза РФ, с начала сельхозгода 2018-2019 (начался в июле) Россия увеличила экспорт зерновых культур на 29% по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год. Было экспортировано пшеницы 13,8 млн тонн (на 41% больше).

Но на фоне активного спроса у экспортеров, мирового роста стоимости зерна, девальвации рубля и увеличения закупок растет и стоимость пшеницы на внутреннем рынке России - цена пшеницы третьего класса выросла на 225 рублей до 11275 рублей за тонну, четвертого класса - на 125 рублей до 11050 рублей (в прошлом году была на уровне 8,45 тыс. руб. за тонну).

Поэтому россиянам стоит ждать скорого подорожания хлеба и хлебобулочных изделий. И рекордные урожаи от этого повышения не спасут.

Крупные производители уже предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8-12%. Предприятия утверждают, что на протяжении более двух лет удерживали цену, несмотря на то что производство становилось нерентабельным даже с учетом проводимых мер оптимизации расходов. К тому же растут налоговые отчисления, растет цена на муку, стоимость бензина, упаковку, пищевые ингредиенты. А тут еще и девальвация рубля.

Пшеничная мука высшего сорта сегодня стоит 17,3 тыс. руб. за тонну против 13,8 тыс. руб. за тонну годом ранее. Мука первого сорта за год подорожала на 26,92%, до 16,5 тыс. руб. за тонну, ржаная обдирная мука - на 27,5%, до 12,75 тыс. руб. за тонну.

Как сообщает "Коммерсант", в Сибири о повышении отпускных цен на хлеб заявили ООО "Ярхлеб" и ООО "Дихлеб", которые выпускают около 20 тонн продукции в сутки.

В Центральной части России некоторые предприятия также направили сетям новые прейскуранты на продукцию - стоимость хлеба в них выросла в среднем на 10% с 1 октября.

На Урале один из крупнейших поставщиков муки ООО "Объединение Союзпищепром" теперь ежемесячно направляет производителям хлеба и хлебобулочных изделий уведомления о повышении оптовых цен на муку.

"Коммерсант" сообщает, что российские производители ведут переговоры о повышении закупочных цен на хлеб со всеми крупными торговыми сетями России.

Ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев (сын секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева, экс-директора ФСБ) обещал, что стоимость готовой продукции из зерна не вырастет из-за повышения цен на пшеницу. Хотя, по данным Минсельхоза, в России в последние годы, несмотря на рекордные урожаи, цены на хлеб и хлебобулочные изделия постоянно росли:

в 2015 году - рост на 13,2%,

в 2016 году - рост на 5,9%,

в 2017 году - рост на 2,7%,

в 2018 году - скоро увидим, так как повышения стоимости хлеба надо ожидать с 1 ноября (пока рост - около 1,5%).

Из-за дополнительных расходов, связанными с началом отопительного периода, сдерживать цены на хлеб станет все труднее.

ФАС запретила публично высказываться о повышении цен на хлеб

Дефицита хлеба в России не будет, но цены на него все равно вырастут. И это очень волнует граждан РФ.

Рост цен на продукты, по данным "Левада-центра", является причиной тревог более 60% россиян. Помимо этого, 35% опрошенных встревожены "кризисом в экономике, плохим состоянием промышленности и сельского хозяйства".

Чтобы развеять опасения россиян, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) даже запретила публично высказываться о повышении цен на хлеб представителям Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") и Российского зернового союза (РЗС).

"ФАС России сочла, что указанные публичные заявления могут быть восприняты хозяйствующими субъектами, действующими на рынке хлеба, как ориентир при планировании своей хозяйствующей деятельности. Должностным лицам выдано предостережение от публичных заявлений о росте цен на хлеб", - говорится в сообщении службы, изданном в начале сентября 2018 года.

От редакции: Знатно работает ФАС! Высказываться о подорожании хлеба нельзя - а задирать цены можно? Ктстати, а ФАС не хочет ещё запретить публичные высказывания о подорожании сжиженного газа - ну, критиковать Газпром за это ещё можно? Ведь на ФАС же осаживать Газпром, дерущий с населения по 28-32 рублей за литр сжиженного газа? Газ принадлежит всем - однко монополист Газпром сам устанавлиает цену за его доставку... Это ли не наглый монополизм? Лишь единственный пример - с хлебом будет гораздо хуже.

Производители муки в этом году воистину исполнили мечты Игоря Чубайса и всех либерал-державников, мечтавших вернуться в "благословенный" 1913-й год, когда царская Россия "кормила всю Европу хлебом" - отметим, что у них-то это была фигура речи (даже в "родственную" тогда Романовым Германию Россия поставляла менее 10% всего ввозимого туда хлеба), а нынешние хлебные буржуи восприняли этот миф как руководство к действию. И действительно - им дешевле экспортировать лучшие сорта, что кормить такой роскошью дорогих россиян-то? Вот так - думали, чистое бла-бла Чубайсов это про 1913-й, а оказалось, что уже живём по этим мифам! И кому предъявлять претензии за дорожающий батон? Игорю Чубайсу? Счетоводу Кудрину?

Кстати, ирония судьбы всех постсоветских раздробленных стран в том, что ноябрь, месяц Октябрьской революции, - станет временем подорожания, только на Украине подорожает газ (который присвоила Путинская Россия), а в Путинской России подорожает хлеб, который Украина могла бы преспокойно поставлять на московские прилавки (и тем сбивать цену - чай, везти-то дешевле, чем из Сибири), если б не экономические войны! Вот и думайте - вместе нам лучше или порознь?

Буржуям-то явно лучше, когда мы, во всех наших экс-социалистических республиках порознь: они и хлеб будут экспортировать, потому что выгоднее, а отечественный будет доржать, и газ они лучше отправят подальше, чем в Украину, только бы братьям-славянам жилось поолоднее. Буржуйский интерес - за всеми подорожаниями. И никака ФАС не всилах изменить здесь ничего - лишняя, типично буржуазная надстроечка над чудовищем капиталистического производства, существующего не ради соотечественников и людей вообще, а ради прибыли.

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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