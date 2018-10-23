Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

ВГТРК и конкретно "Россия-1" уже берут интервью у мучеников из путинского рая

Опубликовано 23.10.2018 в разделе комментариев 0

позор крым силовигархия классоваяненависть вгтрк

17 октября во время спецэфира программы "60 минут" телеканала "Россия 1" ведущие поговорили по телефону с очевидицей нападения на керченский колледж, которую ведущая Ольга Скабеева представила как студентку второго курса Алину Керову. Позже выяснилось, что студентка с таким именем значится в списке погибших. 

"Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому", - прокомментировала ситуацию одногруппница погибшей Виктория Жукова в интервью телеканалу "Дождь". 

В ответ на вопрос, каким образом в эфире программы оказалась девушка, погибшая в колледже, ведущая Ольга Скабеева предложила "не делать эмоциональных, скоропалительных выводов" и посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала. Там заявили, что "попытаются прояснить этот вопрос" и пообещали связаться, "когда разберутся в ситуации".

Студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения стала одной из жертв трагедии 17 октября, когда студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой в библиотеке. Около 50 были госпитализированы. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство". 

Кроме того, отмечается, что в ходе действий Росляков скопировал детали инцидента со стрельбой в американской школе "Колумбайн": в обоих случаях совпадают одежда убийцы, места для закладки взрывчатки и детали самоубийства. В то же время журналистам государственных СМИ прямо порекомендовали не проводить аналогии с "Колумбайном", чтобы избежать "подражания этим идеям". В итоге "Колумбайн" не упоминался ни в выпусках новостей, ни на лентах новостных агентств.

От редакции: Не до сарказма, но ей-богу - зло берёт, уже до рая и до мучеников дозваниваются служки силовигархии... А какого профессионализма и зачем ждать от служек правящего класса, от всего этого ВГТРК, так и веющего пороховым ельцинизмом и моральной поддержкой расстрела ВС РСФСР? Зачем и для чего им проверять информацию, заниматься факт- и нэйм-чекингом? Что, те, кому они служат и ради процветания кого работают на "России-1" не информаторами населения, а пропагандистами "стабильности" - они профессиональнее?

Что, Сечин - профессиональный нефтяник?! Нет, он "международник" из КГБ - организации, наиболее нажившейся на убийстве СССР и расчленении социалистической собственности. Да все тут случайно оказались! Сечину досталась нефть - этим лохам позорным с "России-1" достались микрофоны, так уж Господь, то есть его наместник (до попадания нашего в рай) Путин повелел... Все - при делах, просто при разных. Одним - миллиарды, другим - пули несчастных безумцев окраин сырьевой империи. Главное же отечество сырьевое любить. А кому и как тут достались нефть, газ, власть - думать не надо, лучше пообщаться с загробным миром, узнать, как у них, у мучеников в раю там, что нас-то ждёт?

Д.Ч.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Элита отторгает Путина
Элита отторгает Путина
23.10.2018
Почему погибает наша космонавтика?
Почему погибает наша космонавтика?
22.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Досрочно снесём любые больницы, господа девелоперы - превратим Ховрино в Хворино! (0)
ВГТРК и конкретно "Россия-1" уже берут интервью у мучеников из путинского рая (0)
Хлеб будет дорожать в Сибири и везде: невиданный урожай убежал за рубеж... (0)
Изрубленное тело писателя Кашогги найдено в посольском колодце Саудитов (1)
Судьба владикавказского "Электроцинка" - в руках его рабочих, а не Битарова и Путина (0)
Пенсия как зарплата: на пенсионную реформу граждане ответили недоверием государству (10)
Цирк Собянина в депутатской "бане с девками" (6)
Элита отторгает Путина (9)
Правительство изобрело новый налог - на отсутствие денег (56)
Назарбаев возложил цветы пособнику Гитлера (20)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Дарья Митина Дарья Митина: Пoздравляем красавицу и умницу Ирина Комолова с избранием лидерoм ленинградскoгo гoркoма OКП!!!
Максим Калашников Максим Калашников: Мои твиты
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Шел на заседание парламента, а попал в баню с девками обоего пола
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Налог на нищету
Ольга Гуленок Ольга Гуленок: Одно из двух
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss