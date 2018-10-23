ВГТРК и конкретно "Россия-1" уже берут интервью у мучеников из путинского рая

17 октября во время спецэфира программы "60 минут" телеканала "Россия 1" ведущие поговорили по телефону с очевидицей нападения на керченский колледж, которую ведущая Ольга Скабеева представила как студентку второго курса Алину Керову. Позже выяснилось, что студентка с таким именем значится в списке погибших.

"Алина погибла. Конечно, это не она и голос не ее. Нет у нас в колледже никого больше с такой фамилией, а тем более на втором курсе. Голос Алины я бы узнала по-любому", - прокомментировала ситуацию одногруппница погибшей Виктория Жукова в интервью телеканалу "Дождь".

В ответ на вопрос, каким образом в эфире программы оказалась девушка, погибшая в колледже, ведущая Ольга Скабеева предложила "не делать эмоциональных, скоропалительных выводов" и посоветовала обратиться в пресс-службу телеканала. Там заявили, что "попытаются прояснить этот вопрос" и пообещали связаться, "когда разберутся в ситуации".

Студентка Керова Алина Сергеевна 2002 года рождения стала одной из жертв трагедии 17 октября, когда студент керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек, нападавший покончил с собой в библиотеке. Около 50 были госпитализированы. Уголовное дело, возбужденное по статье "Теракт", позже было переквалифицировано на статью "Убийство".

Кроме того, отмечается, что в ходе действий Росляков скопировал детали инцидента со стрельбой в американской школе "Колумбайн": в обоих случаях совпадают одежда убийцы, места для закладки взрывчатки и детали самоубийства. В то же время журналистам государственных СМИ прямо порекомендовали не проводить аналогии с "Колумбайном", чтобы избежать "подражания этим идеям". В итоге "Колумбайн" не упоминался ни в выпусках новостей, ни на лентах новостных агентств.

От редакции: Не до сарказма, но ей-богу - зло берёт, уже до рая и до мучеников дозваниваются служки силовигархии... А какого профессионализма и зачем ждать от служек правящего класса, от всего этого ВГТРК, так и веющего пороховым ельцинизмом и моральной поддержкой расстрела ВС РСФСР? Зачем и для чего им проверять информацию, заниматься факт- и нэйм-чекингом? Что, те, кому они служат и ради процветания кого работают на "России-1" не информаторами населения, а пропагандистами "стабильности" - они профессиональнее?

Что, Сечин - профессиональный нефтяник?! Нет, он "международник" из КГБ - организации, наиболее нажившейся на убийстве СССР и расчленении социалистической собственности. Да все тут случайно оказались! Сечину досталась нефть - этим лохам позорным с "России-1" достались микрофоны, так уж Господь, то есть его наместник (до попадания нашего в рай) Путин повелел... Все - при делах, просто при разных. Одним - миллиарды, другим - пули несчастных безумцев окраин сырьевой империи. Главное же отечество сырьевое любить. А кому и как тут достались нефть, газ, власть - думать не надо, лучше пообщаться с загробным миром, узнать, как у них, у мучеников в раю там, что нас-то ждёт?

Д.Ч.