Досрочно снесём любые больницы, господа девелоперы - превратим Ховрино в Хворино!

Рабочие досрочно приступили к демонтажу конструкций одного из самых знаменитых московских долгостроев - Ховринской больницы, сообщили во вторник в пресс-службе департамента строительства Москвы.

"Победитель конкурса на определение подрядных работ по сносу обратился с просьбой обеспечения досрочного доступа на площадку. Такое решение было согласовано, на основании чего подрядчику был открыт доступ на площадку с сегодняшнего числа", - сообщили в пресс-службе.

Решение о досрочном начале работ было принято ввиду высокой важности объекта и его значимого влияния на темпы выполнения программы реновации в районе Ховрино.

В пресс-службе подчеркнули, что подрядчик обязуется выполнить все условия, необходимые для дальнейшего исполнения всех условий контракта.

Ранее сообщалось, что победителем конкурса на проведение работ по сносу долгостроя стало ООО "СтройЭкоРесурс". Стартовая цена контракта составляла более 919 млн рублей, победитель предложил выполнить работы за 381,4 млн рублей. Отмечалось, что демонтаж начнется в ноябре и завершится к февралю 2019 года.

На месте сноса больницы планируется построить четыре жилых дома по индивидуальному проекту. Общая площадь ЖК составит около 315 тыс. кв.м, площадь квартир - 200 тыс. кв.м. Жилье планируется предоставить участникам программы реновации.

- Как это непохоже на советские новости, - грустно улыбается Д.Чёрный, - там, в СССР досрочно строили, сдавали как раз новейшие, по проекту и по оборудованию (какой и задумывалась подстать мегаполису и его району Ховринская больница), объекты здравоохранения, заводы, школы, детские сады, станции метро, аэродромы. Нынче же - досрочный снос, вот чем на полном серьёзе хвастаются столичные власти. Невиданные объёмы снесённых квадратных метров (которые проще было достроить, чем ломать - но они не понимают, зачем, нерентабельна эта, советская медицина для них в принципе, лишь обременение, поэтому и сделали её "страховой"). А продумали они соответствующую по размерам, аналогичную больницу для жителей Ховрино (которое теперь получит кличку-издёвку-опечатку у москвичей - Хворино)? Нет, конечно! Потому что здравоохранение в Москве прошло оптимизацию и закрыты гигантские поликлиники, слиты с больницами, а некоторые больницы тоже "перепрофилированы". Власти и не скрывали целей этой оптимизации - коммерческая медицина должна заменить такие централизованные больницы. Как РАО "ЕЭС" рубили на части, в результате чего подорожало для населения электричество, так и сейчас рубят здравоохранение, спроектированное как централизованное и унифицированное. А вы понимаете разницу между такой, как Ховринская (по проекту), цитаделью здравоохранения и распространившимися нынче закуточками на первых этажах жилых домов - где ютятся то стоматологи, то гемотесты, то даже гинекологи? Ведь это широкий шаг города назад - эти, рассовавшиеся по коммерческой медицине, советские кадры и сами-то ощущают себя прохвостами, работая в мини-больничках, мини-стационарах, выбрасывая в обычные мусорные контейнеры свои "отходы мед-производства" - частенько можно видеть их снаружи этих заведений покуривающими, то есть наносящими вред своему, явно не служащему на благо общества здоровью. "Еуропэан мэдикал центр", "Амэрикан мэдикал цэнтр" - всё это хоть и открывали в 1990-х и 00-х, но лишь сейчас это вреднейшее для столицы новообразование наполнилось пациентами, вынужденными платить за лечение, - буквально принуждёнными, словно рэкетирами, столичными властями, этими Собяниными и Печатниковыми, расставаться с многолетними накоплениями, потому что такие вот, как Ховринская, советские больницы не были достроены. Так что происходит ударный снос не просто стен - это будущее бесплатного здравоохранения ломают под застройку коммерческим же жильём.

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