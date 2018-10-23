Царь велел помочь ЦАР: бриллианты налётчик Пригожин полюбил ещё в Ленинграде...

Путинская Россия будет и дальше "расширять разноплановое взаимодействие с африканскими государствами", используя не только политико-дипломатические методы, но и военно-техническое взаимодействие, то есть продолжит поставки военной продукции в Центральную Африку.

Как говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ, размещенном на сайте ведомства в ответ на вопрос агентства Reuters о действиях России в Африке и Центрально-Африканской республике (ЦАР), РФ развивает военно-техническое сотрудничество с ЦАР и другими странами Африки, помогает им в оснащении вооруженных сил современной боевой техникой, способствует созданию "боеспособных подразделений, которые могли бы эффективно противостоять имеющимся во многих регионах Африки террористическим группировкам".

В МИД напомнили, что президент ЦАР Фостен-Аршанж Туадера обратился к России с просьбой укрепить национальные вооруженные силы и органы безопасности республики. Поэтому Москва оказал военно-техническую помощь "в строгом соответствии с требованиями санкционного режима СБ ООН".

В январе-феврале 2018 года туда была отправлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, а также 175 российских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. Вскоре в ЦАР дополнительно отправятся еще 60 российских инструкторов и вторая партия оружия.

Вот чему и кому помешали Орхан Джемаль и режисёр Расторгуев

Напомним, 31 июля стало известно, что в ЦАР погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. "Дождь" со ссылкой на источники в проекте "Центр управления расследованиями" (ЦУР), запущенного "Открытой Россией" Михаила Ходорковского в 2016 году, сообщил, что россияне снимали в Африке документальный фильм о деятельности российских наемников из ЧВК Вагнера. В российском МИД эти данные назвали абсурдом и околесицей.

Представитель руководства города Сибю Марселин Йойо сообщил АР, что членов съемочной группы "похитили около десяти человек в тюрбанах, говоривших только по-арабски". По его словам, россиян убили на месте, а их водитель сбежал и сообщил о произошедшем властям.

Йойо добавил, что россияне выехали из Сибю вечером 30 июля, хотя "представители местных сил безопасности советовали им не отправляться в путь, потому что было уже темно".

Тела погибших были найдены примерно в 23 километрах от Сибю и доставлены в госпиталь миссии ООН в ЦАР, рассказал журналистам представитель организации Владимир Монтейро. Мэр этого города Анри Депеле сообщил Reuters, что на съемочную группу напали из засады, а целью убийства могло быть ограбление.

В то же время эксперты и коллег погибших россиян не очень верят в такую версию, указывая, что район, в котором напали на россиян, считается в ЦАР относительно безопасным.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) предположила, что погибшие журналисты "собирались расследовать связи российских ЧВК с антиправительственными группировками" в ЦАР.

Представитель правительства ЦАР Анже Максим Казагуи рассказал, что местные министерства не выдали россиянам журналистскую аккредитацию для работы в этой стране.

"Папик" ЧВК Вагнера с юности любил воровать драгоценности, бриллианты

В 1979 году нынешний силовигарх и ближайший друг Путина Пригожин получил первую судимость за кражу - 2,5 года лишения свободы условно - и был отправлен в Нижний Новгород. Недолго прожив там в общежитии для "условников", в 1980 году будущий олигарх вернулся в родной Ленинград, где познакомился с местным жителем, ранее судимым Алексеем Бушманом и уроженкой Брянщины Валентиной Макеко, тоже имевшей судимость, а также двумя несовершеннолетними челябинцами.

В феврале - марте 1980 года компания совершила несколько квартирных краж. Добычей становились деньги, облигации, посуда из хрусталя, техника, одежда, женская косметика, ковры, сувениры. Один раз Пригожин пошел на дело один, пьяный, но его спугнула местная жительница. На следующую ночь он взял с собой Бушмана, и на сей раз все прошло удачно - сумма улова составила 980 рублей.

20 марта Пригожин, Бушман и Макеко предложили местному жителю по фамилии Коваленко купить у них джинсы и другой дефицит за 250 рублей. Получив деньги, Пригожин скрылся. Вечером того же дня компания отмечала свою удачную аферу в ресторане "Океан". Пригожину приглянулось пальто одной из посетительниц, и он предложил ее ограбить.

В приведенных "Росбалтом" материалах дела говорится, что Макеко и Пригожин догнали девушку на улице и попросили закурить. Когда та потянулась за сигаретами, Пригожин "неожиданно схватил ее за шею, стал душить. Она закричала о помощи, но Пригожин стал сильнее сжимать горло. От сдавливания горла она потеряла сознание, а когда очнулась, то увидела, что с нее сняты сапоги и серьги".

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