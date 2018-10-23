Прохоров всё "разрулил", и чтобы оставаться олигархом, принёс дары Кате Тихоновой

Компания "Норникель" стала соучредителем автономной некоммерческой организации (АНО) "Инновационный инжиниринговый центр", реализующей один из приоритетных проектов для компаний из так называемого списка Белоусова, сообщает Русская служба ВВС. Другим соучредителем этого АНО является фонд "Национальное интеллектуальное развитие" (НИР), работающий под брендом "Иннопрактика" и возглавляемый предполагаемой младшей дочерью президента РФ Катериной Тихоновой.

"Списком Белоусова" называют перечень из 14 отечественных нефтехимических, химических и металлургических компаний компании, у которых минувшим летом помощник президента России Андрей Белоусов предложил изъять в общей сложности более 500 миллиардов рублей сверхдоходов, необходимых для реализации нового "майского указа" Владимира Путина. При этом наибольшую нагрузку Белоусов предлагал возложить именно на "Норникель", изъяв у этой компании 114,2 млрд руб.

Как следует из базы данных СПАРК, "Норникель" стал вторым соучредителем АНО "Инновационный инжиниринговый центр" 25 сентября сентября, уточняется в публикации. Эта организация была зарегистрирована 10 апреля 2018 года в Москве по адресу: улица Гарибальди, дом 24, а ее единственным учредителем значился фонд НИР Тихоновой.

Основным видом деятельности АНО указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, а ее гендиректором значится Николай Колпаков, который ранее руководил Красноярским региональным инновационно-технологическим бизнес-инкубатором - бюджетным учреждением, принадлежащим министерству экономического развития Красноярского края. Колпаков также является совладельцем двух компаний по оптовой торговле компьютерами в Красноярске.

По данным The Bell, новый проект фонда Тихоновой и "Норникеля" будет реализовываться именно в Красноярском крае, а инвестиции в его пилотную версию составят более миллиарда рублей. Суть проекта - создание "пояса из тысячи технологических компаний вокруг ведущих технических вузов России". Власти предлагали 15 компаниям поддержать новый проект предполагаемой дочери Путина, войдя в число соучредителей "Инновационного инжинирингового центра", что в итоге и сделал "Норникель", сообщается в статье.

В июле на выставке "Иннопром 2018" Колпаков говорил, что "Инновационный инжиниринговый центр" будет "интегратором построения кооперационных связей в сфере технологического инжиниринга в России". На том же мероприятии заместитель директора департамента федеральных и региональных программ "Норникеля" Алексей Пинчук заявил, что компания рассматривает упомянутый центр "как интерфейс взаимодействия с российскими компаниями по решению наших непосредственных конкретных задач". Главным госзаказчиком "Иннопрактики" до 2017 года была "Транснефть", отмечает издание.

Фонд НИР был зарегистрирован в декабре 2012 года и с тех пор зарабатывал на госзаказе, получив с 2014 года госконтракты на сумму 1,3 млрд рублей на научные разработки, в основном связанные с геологией. Главный заказчик фонда - "Роснефть", возглаявляемая весьма близким к Путину Игорем Сечиным, и ее дочерняя компания "Арктический научный центр", которые обеспечили фонду Тихоновой заказов почти на 1 млрд руб.

В июне этого года НИР получил контракт "Роснефти" на 354,7 млн рублей за разработку "технологии оценки свойств коллекторов при помощи комплексирования разномасштабных данных". Нефтяные коллекторы - это горные породы, способные вмещать, отдавать и пропускать через себя нефть при перепадах давления.

Фонд Тихоновой был выбран "Роснефтью" в качестве единственного поставщика данных услуг. При этом более 100 млн рублей с учетом НДС контрактом предусмотрено в качестве аванса.

Помимо этого, в 2018 году НИР получил от "Роснефти" контракт стоимостью 9 млн рублей на семинар "Дизайнер эффективных социальных коммуникаций". Подробности этого мероприятия не были опубликованы.

Согласно данным Министерства юстиции РФ, за 2017 год возглавляемый Тихоновой фонд израсходовал рекордные почти 704 млн рублей. Более половины из этих средств (56%) - деньги, полученные от отечественных организаций и физлиц. Остальная часть годового оборота "Иннопрактики" была получена от предпринимательской деятельности.

В ноябре 2017 года "Ведомости" сообщали, что "Роснефть" стала крупнейшим заказчиком НИР, заключив с фондом за последние три года контракты на 600 млн рублей. При этом Сечин входит в попечительский совет "Иннопрактики".

Путин ранее не опровергал и не подтверждал информацию о том, что Катерина Тихонова является его дочерью. "Я никогда не обсуждаю вопросов, связанных с моей семьей, - заявил Путин в ответ на прямой вопрос на пресс-конференции 17 декабря 2015 года. - Они не занимаются бизнесом и не занимаются политикой".

Однако с начала 2015 года, когда стало известно о родстве Путина и Тихоновой, накопилось большое количество косвенных свидетельств в пользу этой догадки. В частности это подтвердил председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов. А в начале апреля этого года Министерство финансов США в комментарии к публикации расширенного санкционного списка, в который попали высокопоставленные российские чиновники, олигархи и отечественные компании, официально назвало Катерину Тихонову дочерью нынешнего президента РФ.

От редакции: Обратите внимание: это тот самый прохоровский "Норникель", посещая который, а точнее выслушивая отчёт Прохорова о работе этого полученного подешёвке уникального, построенного при участии отрядов ГУЛАГа, советского предприятия (да-да, прежнего Прохорова-праводЕла, тогда ещё позволявшего себе роскошь оппозиционной либеральной политики и критики правящего клана), Путин пару лет назад бросил небрежный вопрос: "социалку держите?" Надо было ответить: "прислугу держим, и на социалку хватает-с"...

Но Прохоров пытался играть свою игру, публиковал на РБК всякие неприятности то про Сечина, то про прочих силовигархов - на РБК, имелся тогда у него такой ресурс... Но после ряда публикаций РБК "отжали" у Прохорова - теперь это любимый ресурс "дяди Вовы". Ну и после всей этой "школы" - достигнут результат, на поклон пришёл, принёс дары "семье" даже этот длиннющий либерал! Браво, господа силовигархи. В отличие от Ходорковского - Прохоров "разрулил". Теперь он "держит социалку" и за пределами города и предприятия.

Отметим, что "семейные" сделки проходят на глазах изумлённой российской общественности у силовигархии довольно часто: причём фонды перетекают друг в друга незаметно, а порой и несоразмерно. В других странах это называется отмыванием сырьевого капитала - тут, в Путинской России, это называется благотворительностью...

Однако как форма благодарности за ранее отданные Путиным друзьям социалистические богатства всенародных недр - в случае Роснефти это именно так, правда, часть богатств перешла уже от ЮКОСа, - такая практика вполне логична. "Корпоративное государство" - слишком громкое название для такого семейно-кланового бизнеса, однако именно оно (как конкретная историческая эконом-база фашизма) ближе всего к власти "питерских".

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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