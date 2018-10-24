Три причины появления керченского стрелка

Упростим случай

В прошлый четверг 18 октября 2018 года впервые после административного заключения провёл свою еженедельную передачу Алексей Навальный https://www.youtube.com/watch?v=QO8janWk6fw&t=112s. Он делал обзор событий и приводил доводы, в основном, прекрасно, однако начал Навальный с произошедшей накануне 17 октября трагедии в Керчи, и вот в этом случае выполнил скороспелый и недостаточно точный анализ этой трагедии, соответственно, сделал банальные и совершенно неправильные выводы. Причём, не просто банальные выводы, а такие, которые уже проверены жизнью с получением отрицательного результата.

Поскольку Навальный после артистов, играющих Путина, является всего лишь вторым по влиянию на людей политиком Рашки (в России – первым), то следует отметить, что первому политику - артисту, играющему роль президента, - не успели написать соответствующий текст к «Валдайскому клубу» и путин только и сумел промычать о том, что в трагедии в Керчи виновата «глобализация».

Но артист есть артист, взять с него нечего. Раньше у его кукловодов в таких случаях виноват был Сталин, а теперь вот глобализация, в которую они ещё недавно так мечтали вписать Рашку! Хоть тушкой, хоть чучелом.

Но показать ошибки Навального в оценке подобных трагедий, необходимо.

Надо сразу сказать, что в этом деле достаточно странностей, начиная от невыясненного вопроса, откуда у неработающего и безденежного 18-летнего парня взялись 50 тысяч рублей на покупку всего необходимого для акции, кончая сообщением информационной программы «Вести» телеканала «Россия», которая 19.10.2018 года проговорилась, что все 21 человек убиты пулями, а все раненные – ранены осколками самодельных взрывных устройств.

Правда, эти сведения сообщают журналисты, которые в настоящее время исключительно невысокой культуры. Как следует из сообщений, у убийцы было помповое ружьё 12 калибра, но до сих пор я не встречал, какие патроны у него были. Наиболее вероятны патроны с картечью разного типа, которые обеспечивают при выстреле вылет из ствола от 9 свинцовых пулек (шариков) диаметром 8 мм при одном типе картечи, до 28 таких же шариков, но диаметром 5,8 мм, при другом типе картечи. Разлёт картечных пуль избавляет стрелка от необходимости точного прицеливания и при этом нанести жертве одновременно несколько ран, что само по себе уже очень тяжёлое ранение, не говоря о том, что некоторые из этих ран могут быть и сразу смертельные. Менее вероятны патроны с собственно пулей - снарядом различной формы и диаметром около 18 миллиметров. Для нанесения смертельной раны пулей требуется точно прицелиться в жизненно важный орган. И если убийца действительно стрелял не картечью, а пулями, то тогда отсутствие раненных от пуль говорит о высочайшей точности и хладнокровии стрелка. Или о том, что их было несколько.

И это не всё.

В тот же день известный блогер Шарий сообщил, что по его данным, из воинской части, расположенной в Керчи, в военный госпиталь Севастополя поступили раненые военнослужащие с пулевыми и минно-взрывными ранениями, одного из них, Пивоварова, с пулей, застрявшей в позвоночнике, отправили самолётом в Москву в Центральный военный госпиталь им. Бурденко. Шарий позвонил в этот госпиталь и убедился, что в реанимации этого госпиталя действительно находится сержант Пивоваров. Шарий назначил денежную премию тому, кто ему что-то сообщит дополнительно, одновременно пообещав, что он ничего никому не расскажет.

Ну и, наконец, этот убийца не ходил на митинги Навального, поэтому, естественно, правоохранителям не было причин за ним следить, не за что было его бить и арестовывать. Подумаешь, пацан без денег купил не охотничье, а боевое помповое ружьё и 150 патронов. Подумаешь, собирал по интернету сведения, как собрать взрывные устройства. Кому это интересно? Вот Навальный – это да! Это главный враг Рашки!

Разумеется, всё это требует задуматься. Задуматься политиков, журналистов и читателей. Которым есть чем думать.

Но я не буду рассматривать трагедию в Керчи во всех аспектах ввиду отсутствия достаточного количества информации. И для начала (для этой статьи) приму официальную версию – 18-ти летний парень сам убил 21 и ранил около 50 человек. Приму эту версию потому, что пусть и с меньшим количеством жертв, но такой вариант (убийцы-одиночки) тоже реален. Короче, рассмотрю тот вариант событий, который рассматривал и Навальный.

Итак, первая причина.

Первая причина. Прославление убийц средствами массовой информации

И своё обсуждение случая с Керченским стрелком начну с просьбы к читателям задуматься - а в связи с чем этот многодневный шум по поводу насильственной смерти 21 человека и ранений ещё 50?

В России в год гибнет около 150 тысяч человек, как сейчас говорят, «от внешних причин», а раньше говорили – от насильственной смерти. К примеру, в 2015 году погибли 164276 человек, из которых только в дорожно-транспортных происшествиях погибли 23114 человек. То есть, в сутки в России в среднем гибнет 450 человек, а по итогам 2016 года, как сообщила «спикер» Совета Федерации Матвиенко, только детей гибло в среднем 8 человек в день.

Это числа, а числа упрямая вещь! И люди, претендующие на анализ политических событий и, соответственно, на вмешательство в политику – в вопросы управления государством, - должны за деревьями видеть весь лес – за отдельным числом видеть всю сумму, а если они на это не способны, то им не следует болтать на подобные темы.

Вот и вопрос: почему нет никакой скорби об этих многих десятках тысяч погибших во всей России, а есть многодневная скорбь по этим двум десяткам человек, погибшим в Керчи? Подобное поведение называется ханжеством, но ведь дело не в том, каким словом это назвать, а в вопросе – почему для многодневных воплей прессы с детальнейшим описанием всех подробностей всегда и безусловно выбирается гибель людей в терактах или от рук лиц, сошедших с ума?

Поясню, что я имею в виду. Ну, скажем, много лет назад был случай, когда при обучении в военном училище где-то в Сибири нерасторопный курсант уронил под ноги строю курсантов гранату с уже выдернутой чекой, и обучавший курсантов майор накрыл гранату своим телом и погиб, спасая подчинённых. Тогда только и того, что некоторые СМИ в паре абзацев сообщила об этом случае, но сегодня даже я уже не вспомню ни год, когда это было, ни фамилию. Подобные случаи СМИ не интересуют.

А вот теракт или сумасшедший с оружием – это да!!

И об этом сопляке Рослякове уже все знают всё, и его имя будет вбито в Википедию наравне с Брейвиком.

А ведь именно это для Рослякова было главное! Подобные убийцы хотят прославиться сами или хотят прославить свою организацию. Ведь это цель их массовых и как бы бессмысленных убийств.

Но таких убийц прославляют и делают им рекламу СМИ, а раз так, то СМИ являются главными соучастниками (и невольными заказчиками) террористических актов и инцидентов с лицами, сошедшими с ума. Скажем, без СМИ террористические акты в том виде, в котором они сейчас проводятся – не против государственных или политических деятелей, а против обывательской толпы, - вообще бессмысленны! При молчании о таких терактах СМИ, эти теракты просто прекратились бы.

В СССР Агитпроп запрещал журналистам говорить о терактах в СССР, (сейчас СССР в этом и обвиняют), но ведь в результате этого и терактов в СССР было всего ничего, хотя, к примеру, я начал летать пассажиром на самолётах, когда не было вообще никакого контроля проноса оружия на борт – не было ни досмотра пассажиров, ни досмотра багажа. А лётчики летали с распахнутыми в пассажирский салон дверями кабины, и можно было подойти и посмотреть, как лётчики рулят, – цепочка такая висела поперёк дверного проёма, чтобы в кабину не вваливались.

Это не значит, что журналисты понимают свою роль соучастников убийства людей, - нет. Просто приход дебилов в журналистику таков, что подобные убийства являются самым простым и лакомым случаем для написания корреспонденции или статьи, с получением гонораров, а человеческий инстинкт обывателя гарантирует интерес к сообщениям о подробностях чьей-либо смерти – редакторы охотно такие материалы публикуют.

Вот присмотритесь к этому случаю в Керчи. Ну, сошёл парень с ума – это понятно. Но ведь не он один сошёл с ума, таких миллионы (об этом дальше). Навальный видит в мотивах Рослякова только ненависть к людям, но если бы это было только убийство, как говорится, «в состоянии аффекта», то есть, по внезапно возникшему чувству ненависти, то Росляков, схватив ружье, ворвался бы в этот техникум и немедленно начал бы стрелять.

Но ведь он тщательно продумал все детали: он готовился полгода, он, придя в свой колледж, сначала переоделся в белую футболку с надписью «Ненависть» (не забыл разыскать такую футболку и купить) и переобулся в берцы – начал выглядеть так, как был одет какой-то аналогичный маньяк из США, о подробностях биографии и о «подвиге» которого СМИ Рашки в своё время много дней подряд услужливо рассказывали Рослякову. Не удивился бы, если бы выяснилось, что Росляков накануне сходил в парикмахерскую сделать причёску. Для Рослякова, как и для того же пресловутого Брейвика, сам факт убийства множества людей был второстепенен, для него главным была его слава, которая привалит к нему после этого убийства, и Росляков к этой славе тщательно готовился даже внешне. Ему было очень важно даже то, как будет выглядеть его труп.

И СМИ не подкачали – СМИ ему эту славу обеспечили.

Так, что делать – запретить СМИ освещать подобные случаи?

У нас некоторые придурки из элиты (на днях тот же Соловьёв) время от времени начинают блеять про необходимость смертной казни. (Навальный, кстати по этому вопросу на дураке Соловьёве хорошо и убедительно отвалялся). Да, смертная казнь необходима. Но только не в Рашке - только не с этими «судьями»!

Так и в данном случае с молчанием СМИ по поводу таких трагедий. У нас нет свободных СМИ, чтобы им что-то запретить, у нас СМИ и так полностью зависят от Кремля, и если они вещают о терактах и «подвигах» сумасшедших, то это по разрешению, если не по указанию, того же Кремля (но об этом дальше).

Но обязаны же у журналистов, как у людей, быть хотя бы остатки ума и совести! Неужели нельзя промолчать о теракте или хотя бы об его исполнителях, особенно, если нашлись те, кто сразу взял на себя за него ответственность? Промолчать, чтобы не дать террористам то, чего они добиваются, - не дать им славы.

Если исполнители теракта не объявились, то тогда - да! Тогда этот акт это дело рук спецслужб, в первую очередь своих спецслужб (как это было 11 сентября 2001 года в США или как взрывали дома гексогеном в России в 1999 году), и тогда, конечно, обязанность журналистов разоблачить этих тварей из спецслужб.

А реальным террористам зачем делать рекламу? Она же для террористов дороже всего, они же для своей рекламы и для своей славы людей и убивают. Вот вспоминаю, когда 11 сентября спецслужбы США снесли небоскребы торгового центра, и Бин Ладен заявил, что Аль-Каида этого не делал, а сам Бин Ладен готов в суде Пакистана доказать невиновность свою и организации, то тут же вину за это взяла на себя какая-то до того никому неизвестная «Красная Армия» из Японии.

А уж о сумасшедших (даже об их имени) нужно молчать глухо. Что у вас, СМИ, в описании Керченского стрелка пострадало бы, если бы вы написали просто «сошедший с ума», не называя его фамилии и не давая никакой информации о нём, как о личности? Чтобы даже сумасшедшие понимали, что после такого убийства их тушку закопают и никто не узнает ни о том, кто они такие, ни «где могилка твоя».

«Минута славы» - это первая причина, которая толкает сумасшедших на убийства, и для борьбы с подобными случаями насильственной смерти, необходимо не дать сошедшим с ума людям реализовать цели, к которым они стремятся достичь этими убийствами, - молчать о них, не прославлять!

Навальный, к сожалению, этого не понял, хотя, как мы тут обсудили ранее, он относится к СМИ без трепета.

Обещание убийцам рая

Есть ещё момент этого же вопроса о целях террористов и сумасшедших.

Навальный, как общероссийский лидер, не смог пройти мимо того, как выступил путин на Валдае. А там путин тупо проблеял, что типа в случае атомной войны мы, русские, попадём в рай как праведники (жертвы нападения), а американцы просто сдохнут. Во как! Ну и Навальный обвинил артиста в том, что этой тупой болтовнёй о рае путин вооружает убийц-смертников надеждой, что те тоже попадут в рай.

Однако это обвинение путину со стороны Навального, ну уж очень натянуто.

Но на самом деле проблема с раем есть, и проблема эта огромна, пару лет назад я написал об этом большую статью http://www.ymuhin.ru/node/1344, а сейчас попробую объяснить это в двух словах.

Даже если речь идёт не о победе над терроризмом, а просто о победе над любым противником, то как противника победить, не сломав его морально? Наоборот, можно сломить противника морально и победить без выстрелов. Случай, когда идеология побеждает без насилия, мы, к примеру, видели в победе Запада над СССР – в победе «мечты о 200 сортах колбасы на халяву» над будущим советских детей.

Если вести речь конкретно о терроризме, то в историческом плане совсем недавно - несколько десятков лет назад - в новостном топе блистала террористическая организация «Красные бригады», которая поставила себе цель терроризмом добиться победы марксизма-ленинизма. И если сегодня ИГИЛ насчитывает на Ближнем Востоке до 60 тысяч боевиков, то и Красные бригады насчитывали в Европе до 25 тысяч членов. То есть, численности Красных бригад и ИГИЛ были сравнимы, и в плане достижения своей цели, Красные бригады совершили 14 000 актов насилия (драки, партизанские действия, взрывы и убийства видных политиков и деятелей от бывшего премьер-министра Италии до простых полицейских). Тем не менее, к началу нашего тысячелетия марксизм-ленинизм, как общественная теория (идея), дискредитировал себя начисто, и Красные бригады сами сошли на нет. Не стало ИДЕЙНОГО ОБОСНОВАНИЯ ТЕРРОРА – не стало и самого террора.

Однако вернёмся к современному мусульманскому терроризму. В нём главное то, что эти террористические организации и государства утверждают себя самоотверженностью своих граждан. Граждане этих государств и члены этих организаций гибнут в боях и террористических акциях во имя своего государства или во имя своей организации. А раз они гибнут добровольно, то ведут их на смерть не деньги, а идеи.

Это трудно понять?

А теперь посмотрите на борющийся с этими террористическими организациями «цивилизованный» мир – этот мир, весте с Рашкой, борется с террористическими организациями (если борется) исключительно оружием! Этот «цивилизованный» мир даже не попробовал бороться с идеями этих террористов! В лучшем случае, он их тупо запрещает и замалчивает.

Почему? Да потому, что «борцуны с терроризмом» на самом деле не заинтересованы в победе над терроризмом, и их целью является сама борьба. Если не будет терактов, то ведь придётся сокращать ФСБ и ФБР. Борьба с терроризмом даёт этим трусливым и подлым «борцунам» стабильный источник доходов, а победа над терроризмом упраздняет их самих – лишает их кормушки.

Обратите внимание и на то, что нынешние страны (особенно это видно по остаткам СССР), объявляя себя светскими, фактически становятся религиозными в дико тупой форме. В Рашке уже и в школы начали вводить религиозное воспитание, артисты, играющие Путина, вместе с остальными деятелями, или с постными рожами в церквях со свечками стоят, или раком в мечетях.

А как даже иную религию, как идеологию, да ещё и при идиотизме «толерантности», можно противопоставить мусульманству? Наоборот, это огосударствление в Рашке средневекового идиотизма всех религиозных конфессий способствует укреплению радикального мусульманства, поскольку для потенциальных смертников теперь речь уже идёт не тупости и глупости людей, верующих в бога, – не об их, смертников, глупости, - а только о том, каким способом правильно верить во всемогущего Аллаха с его раем.

Отказ от атеизма - это прямое пособничество мусульманскому терроризму.

Ведь самоотверженность смертникам, да и просто боевикам, придаёт их вера в то, что они, в случае гибели так, как требует их вера, попадут в рай. Не буду особо вникать, но у мусульманского рая, как я понимаю, есть градации – туда можно попасть и в отделение избранных, где кайфовать с толпой красивейших гурий, а можно попасть и в эконом-класс мусульманского рая. Вот и представьте себя молодым человеком, который испорчен воспитанием и видит, что ему, ввиду собственной лени и глупости, ввиду отсутствия мужества, ничего в этом сложном и пугающем мире не светит, а смерть в теракте не просто ведёт его в рай, а прямо в VIP отделение рая.

Это главный момент, который эксплуатируется теми, кто посылает членов этих организаций в бой и на смерть, и если победить эту идею – идею мусульманского рая, - то с остальными идеями, вполне возможно, и бороться не придётся.

И преступление Кремля не в том, что путин болтает про рай со сцены, а в попрании статьи 14 основ конституционного строя: «1. Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной». Но защита основ конституционного строя - отстаивание светскости, - требует активной атеистической позиции, а не всяческое способствование распространению тупого религиозного дурмана. А в Рашке атеизм практически под запретом.

Таким образом, первая причина терактов и массовых убийств граждан России сумасшедшими, заключена в обеспечении убийцам достижение их цели - славой со стороны СМИ Рашки сумасшедшим убийцам, и уверенностью смертников в существование мифического рая.

А о второй причине придётся говорить во второй части.

(продолжение следует)