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Московский листок

Теракт в Крыму. Почему завхоз Аксенов еще не уволен?

Опубликовано 24.10.2018 автором Александр Головенко в разделе комментариев 1

керчь стрелок
Теракт в Крыму. Почему завхоз Аксенов еще не уволен?

Сначала для мозговой разминки вопрос на засыпку. Почему взрыв самодельной бомбы в питерском метро 3 апреля 2017 г. - теракт? А взрыв самодельной бомбы в керченском колледже не теракт? Там даже количество убитых и раненых примерно одинаковое. И, если верить официальной версии, оба взрывника сами наложили на себя руки.

А теперь вперед - на минные поля! У экспертного журналистского сообщества есть примета. Если после какой-нибудь катастрофы с массовыми человеческими жертвам (аварии, взрыва) хозяин Кремля вылетает к месту трагедии - значит, он ней непричастен.

А если не вылетает… Тогда по высочайшему милосердию божьему мы начинаем считать, что в эту неделю по стране дежурит его двойник. Или тройник. Подробности в пламенной публицистике писателя Юрия Мухина.

На Крещение 19 января дьякон Андрей Кураев произвел настоящую сенсацию, выдав в своем блоге в ЖЖ кратенькую запись с видеороликом «Провал путинского двойника» (https://diak-kuraev.livejournal.com/1901752.html).

Аргумент прост как палка. Он, дьякон, знает, как крестится настоящий Владимир Владимирович. Потому что был рядом с ним на богослужении. А тот, который окунался в крещенскую прорубь на Селигере, обмахнулся каким-то сатанинским «треугольником» слева направо.

Публицист и писатель Юрий Мухин, да и мы с вами, можем приводить разные резоны. Нас даже иногда можно упрекнуть в тенденциозном лукавстве или лукавой тенденциозности.

Но священник Кураев отвечает за свои слова перед богом. Он стоит намного ближе к нему - значит, врать не будет.

Мог, допустим, гроссмейстер «пурги» Песков как-то смикшировать это утверждение? Да мог, конечно. Язык у него без костей, а голова без… вот-вот. Но не стал. Значит, двойник был.

Сразу после скандальной свадьбы на «цэрэушнице Навке» (слова народные) его старшая дочь Лиза заявила «Дождю»: «Свадьба была не настоящая». Получалось, и без регистрации в ЗАГСе. А роскошный ужин в самом дорогом сочинском ресторане - просто пьянка для своих.

Мог «усатый нянь» за три года опровергнуть родное дитя? Ну, как бы резвяся и играя, в неформально-домашней обстановке показать паспорт со штампом. Да просто фотку в момент этой самой регистрации. Мог. Но не предъявил. Значит, дочурка права.

Это я к чему? Да к тому, что, по общему мнению, слишком игриво вел себя на Валдае человек, похожий на Путина, на второй день после теракта в Керчи.

Со стороны его эскапады походили на нервную истерику. И рай приплел, и ядерную бомбу, и всех нас, которые должны «сдохнуть», поскольку нам не пережить его пенсионную авантюру.

Простите великодушно, так мог вести себя только двойник. Да еще под каким-то… уж и не знаю каким.

Залитая слезами Керчь ждет президента, чтобы он приехал, сказал слова утешения, пообещал, что впредь такого горя не допустит. А он анекдоты на Валдае травит. Явный двойник.

Смотрите, как развивались события после пожарища в кемеровской «Зимней вишне» 25 марта. Губернатор Тулеев стал перед г-ном Путиным извиняться и просил не обращать внимания на «майданщиков», которые собрались с требованием его отставки.

27 марта загребной прилетел в Кемерово, но выйти на площадь к матерям и отцам сгоревших детей побоялся. Встретился лишь в морге с проверенной «инициативной группой».

А за кулисами, видимо, по-партийному предложил старому и больному Амангельды Гумировичу уматывать с должности.

И вон какое шоу они разыграли перед нами 1 апреля. Несмотря на то, что губернатора выбирало население Кузбасса, он почему-то с прошением об отставке обратился не к народу, а к вождю. Дескать, морально тяжело мне сидеть в этом кресле после гибели 60 жертв «Зимней вишни».

Конечно, водевиль, конечно, представление. Но хоть какие-то человеческие слова о моральной ответственности руководителя за смерть людей прозвучали.

А как повел себя после «кровавого побоища» в керченском колледже зав. полуостровом Аксенов? Я аж обалдел: он вел себя как именинник. Давал какие-то распоряжения и многозначительно намекал на возможных сообщников.

Так во всем был осведомлен, как будто сам этот теракт организовал (а, может, и  в самом деле?).

В Твиттере сделал героическую запись. Дескать, все образовательные учреждения Крыма поставлены под охрану бойцов Росгвардии.

А что - там все такие кретины, как их шеф - главный дуэлянт страны? Обеспечение общественной безопасности, борьба с терроризмом и экстремизмом главнейшие задачи Росгвардии. Чего же они раньше этот колледж не охраняли? Как и другие школы и вузы? Казалось бы, после Беслана это понятно даже для Володина.

Ну и отписали Аксенову твиттеряне: а больницы, поликлиники, детсады, роддома, магазины вы взяли под охрану? Смолчал, не ответил. Конечно, не взял. Команды же не было.

А как насчет моральной ответственности? Глава Республики отвечает в ней за все. Если случился такое чудовищный теракт, как в Керчи, он первый несет за него ответственность.

Но он даже для блезира заявления об отставке не подал. Ни настоящему президенту, ни его двойнику, ни тройнику...



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Всего комментариев к статье: 1
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Оттепель стаоа, гав-но расплылося. Скользкой дорогою бы-дло плелося.
!!!Q!Q!Q!TOTVASLJUBIT!!!&-&& написал 24.10.2018 02:12
"Теракт в Крыму. Почему завхоз Аксенов еще не уволен?"
- Дурак безголовенко считает, что после терактов надо увольнять таки завхоза? то таки да-аа?
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