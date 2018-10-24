Абрамовича заподозрили в связях с ОПГ "кремлевские"?

Федеральный суд Швейцарии снял ограничения на публикацию материалов, касающихся просьбы российского предпринимателя Романа Абрамовича о выдаче ему вида на жительство в Швейцарии и возможных причин последующего отзыва этой заявки, сообщает ТАСС.

Агентство Bloomberg сообщило, что швейцарская Фемида отклонила заявление Абрамовича о том, что опубликованная информация нанесет вред его деловой репутации.

Сообщается, что полиция Швейцарии проинформировала суд о том, что предоставление вида на жительство российскому миллиардеру, который подозревается в отмывании денег и якобы связан с преступными группировками, угрожает национальной безопасности страны.

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Любопытно, что Абрамович, наверно, самый не связанный с криминалом российский олигарх - если считать за криминал только пацанов в удобных тренировочных штанах и золотыми цепурами на бычьих шеях.

Но Абрамович, надо полагать, наиболее связанный с самыми высокими персонами во власти РФ олигарх.

И вот тут вопрос - кого имеет в виду под криминалом, опасным для национальной безопасости, департамент полиции Швейцарской конфедерации?

Вот Рогозина в Штаты приглашают неожиданно. А потом как возьмут, да и посадят в соседнюю камеру с Бутом.

Или вот Дмитрий Анатольевич поедет откушать гамбургеров, как когда-то с Обамой, а его - раз, и на тюремные харчи! Кормят в тамошней тюряге, в общем, неплохо, но уж ни Плеса, ни Сочей, ни яхты...

А то и на Самого могут покуситься! Поедет на саммит какой, а его - бац! и на саммит к прокурору, такому, знаете ли, неподкупному...

А.Б.