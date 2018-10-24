Ищенко заявил о давлении на муниципальных депутатов в Приморье

Кандидат на пост губернатора Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко заявил о давлении на муниципальных депутатов в преддверии повторных выборов губернатора региона 16 декабря.

"Сейчас, по моим данным, в Приморье приехали все какие только можно технологи из Кремля; те, кто работал на выборах в команде Тарасенко, тоже остались; и еще у Кожемяко есть свой штаб. Их действия напоминают классических лебедя, рака и щуку. Все тянут повестку в свою сторону, и каждая сторона пытается доказать, что ее позиция — доминирующая. Технологи поехали по муниципальным образованиям — в каждое МО по два-три человека. Собирают депутатов и открыто говорят: вы должны голоса муниципального фильтра отдать только Кожемяко, а потом они будут распределяться уже по другим кандидатам", - цитирует Ищенко "Новая газета".

По его словам, давление оказывается на муниципальных депутатов от «Справедливой России» и ЛДПР, а также на самовыдвиженцев.

Для прохождения муниципального фильтра кандидату в главы региона необходимо собрать подписи 7% муниципальных депутатов, то есть 140 голосов.

Напомним, избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора Приморья после скандала с массовыми нарушениями. Врио губернатора Приморья стал Олег Кожемяко. Повторные выборы главы региона назначены на 16 декабря.