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Московский листок

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,5 млн евро родственникам похищенных в Чечне людей

Опубликовано 24.10.2018 в разделе комментариев 0

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,5 млн евро родственникам похищенных в Чечне людей

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить более полутора миллиона евро компенсации (1 534 750) родственникам людей, которые были похищены в Чечне во время специальных операций федеральных войск в 2001-2005 годах. Как сообщает "Медиазона", в суд обратились родственники 21 жителя Чечни. В большинстве случаев люди пропадали после того, как к ним домой приезжали отряды в камуфлированной форме на БТР или другой военной технике. Тела большинства пропавших до сих пор не найдены.

Российский Минюст настаивал, что родственники похищенных не представили достаточно доказательств того, что в этом принимали участие правительственные войска или иные представители государства. Кроме того, в ведомстве отметили, что заявители не исчерпали все возможности добиться справедливости в российских судах.

Европейский суд постановил, что в указанных случаях были нарушены право на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного обращения, право на свободу и право на судебную защиту.

 



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