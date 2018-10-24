Российские страховщики отказались страховать очередной запуск ракеты-носителя "Союз"

Все российские страховые компании проигнорировали тендер по страхованию рисков при запуске ракеты "Союз-ФГ" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-10" к Международной космической станции, который намечен на 18 ноября, сообщает ТАСС.

Заказчиком услуги выступал Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), запрос предложений был объявлен 10 октября.

"В связи с тем, что на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки, открытый запрос предложений признан несостоявшимся", - говорится в материалах на сайте госзакупок.

ЦЭНКИ предлагал застраховать риски запуска на 3,245 млрд рублей по начальной (максимальной) цене контракта 116,5 млн рублей.

Запуск "Прогресса" должен стать первым стартом "Союза-ФГ" после аварии ракеты при запуске пилотируемого корабля на МКС 11 октября.