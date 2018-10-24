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Московский листок

Итогов реновации не увидят ни Ходжа Насреддин, ни падишах, ни осел...

Опубликовано 24.10.2018 автором в разделе комментариев 4

власть жилье
Итогов реновации не увидят ни Ходжа Насреддин, ни падишах, ни осел...

163 дома по программе реновации жилья начнут строить до конца 2019 года, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы. В настоящий момент возводят 36 многоквартирных домов, до конца 2018 года планируют начать работы еще на 60 объектах Фонда реновации. В 2019 году начнут осваивать еще 67 площадок. 

Согласно ранее утвержденной Адресной инвестиционной программе Москвы, в рамках программы реновации до конца 2021 года построят 1,9 млн кв. м жилья.

***

Не, мы верим. Как же, департамент сообщает, а не какие-нибудь там...

Но давайте считать. 

163 дома намерены начать строить до конца 2019 года (пока начали только 36), но будем считать, что у нас в столице все как по часам: сказано - сделано!

Надо думать, года два дома строить будут (по проекту на строительство отводится 27,5 месяцев), то есть навряд ли дома, заложенные в 2020 году, успеют сдать до конца 2021 года. В основном 1,9 млн. кв. метров - это те самые 163 дома, из которых начали строить пока 36.

Давайте займемся делением.

На один дом должно приходиться 11656 кв. метров жилья. Это примерно соответствует проектной норме, если брать 17-этажный дом на 193 квартиры. То есть где-то будет построено 36,5 тысяч квартир. Целый город. Не очень большой, размером с Солнечногорск.

А сколько всего квартир надо построить по программе реновации?

Надо переселить 1,6 миллионов москвичей, средняя семья 3-4 человека, то есть как ни крути, а 400 тысяч квартир нужно построить. То есть в 11 раз больше, чем намерены сдать в 2021 году, через 3 года.

Значит, 33 года нужно, чтобы переселить всех. Родившиеся сегодня младенцы достигнут возраста Христа. Нынешние 40-летние, учитывая среднюю продолжительность жизни, умрут. Собянину хорошо перевалит за 90. Путину стукнет как раз 100. Главный редактор ФОРУМа.мск на такое долголетие не рассчитывает, так что посмотреть, что скажет великий человек к знаменательной дате, не получится.

И на хрена мне оно надо?..



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Всего комментариев к статье: 4
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афера
Конструктор написал 24.10.2018 12:28
реновация крутится - лавэха мутится...
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реновация
это написал 24.10.2018 12:17
афера
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Re: И на хрена мне оно надо?..
хаха написал 24.10.2018 12:01
Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ))
Т.е. все решения в конечном счете принимаются от имении народа и по его как бы поручению. Так что вопрос из народа "И на хрена мне оно надо?.." вполне закономерен.
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И на хрена мне оно надо?..
сильно удивленный написал 24.10.2018 11:57
А кто сказал,что это ВАМ?Это все ИМ.Отпилы,откаты,заносы,подсосы.Глядишь и домик в Майями построится.
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