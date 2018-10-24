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Московский листок

Министр труда заявил о небывалом росте зарплат россиян в 2018 году

Опубликовано 24.10.2018 в разделе комментариев 8

Министр труда заявил о небывалом росте зарплат россиян в 2018 году

Заработные платы россиян растут "беспрецедентными темпами", заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. По его словам, в текущем году они выросли более чем на 10%.

"Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата", - цитирует Топилина Интерфакс.

"Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума", - отметил чиновник.

Отметим, что ранее Росстат сообщил, что реальные денежные доходы россиян в сентябре 2018 года уменьшились на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, после снижения на 0,9% в августе. До этого они росли на протяжении семи месяцев и с начала года прибавили 1,7%. В 2017 году население России обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.

Согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2018 года, по оценке ведомства, составила 42 тыс. 200 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 10,8%, за первые 9 месяцев года — на 11,1%.

При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) увеличилась в сентябре на 7,2% в годовом исчислении и на 1,8% в помесячном сопоставлении.

 



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Всего комментариев к статье: 8
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(без названия)
КТФ написал 24.10.2018 14:31
Обкурился сука!
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Может они все в какой-то другой стране живут?
очень любопытный написал 24.10.2018 14:13
Если что и растет,то только цены.
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Re: Тут даже партайгеноссе Йосеф Геббельс развел бы руками:
размышляющий написал 24.10.2018 14:01
Зря вы так катите бочку на расейских министров. У них своя правда, которая поставляется из структур, им подконтрольных.А подчиненный, в основной свое массе, старается угодить своему начальнику. Отсюда и данные кривожопые вылезают.
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(без названия)
Чингачгук написал 24.10.2018 13:59
Вот так,живешь и не знаешь,что,оказывается,народ в России "богатеет на глазах",пока не послушаешь г-на Топилина и не просмотришь данные "Росстата".Эдак может оказаться,что все живут уже богаче,чем в Штатах,но,только они об этом даже "не догадываются".А ведь так могут и все яхты раскупить,и останутся Россияне "при пиковом интересе".Хорошо хоть г-н Топилин "информирует вовремя"...
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(без названия)
Дмитрий ОЦМ написал 24.10.2018 13:18
Наглая, циничная ложь.
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(без названия)
Коммунист ...1 написал 24.10.2018 13:16
Заработные платы россиян падают "беспрецедентными темпами", заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин!!!
Да здравствует социалистическая революция!!!
Смерть фаширушистам!!!
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(без названия)
киргуду написал 24.10.2018 13:15
вот жеш турок....
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Тут даже партайгеноссе Йосеф Геббельс развел бы руками:
это написал 24.10.2018 13:13
феноменальная ложь!
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