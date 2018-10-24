Министр труда заявил о небывалом росте зарплат россиян в 2018 году

Заработные платы россиян растут "беспрецедентными темпами", заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в ходе "правительственного часа" в Совете Федерации. По его словам, в текущем году они выросли более чем на 10%.
"Если вы обратили внимание, по статистике за этот год заработные платы растут и в реальном и в номинальном выражении беспрецедентными темпами: практически на 11% увеличилась заработная плата", - цитирует Топилина Интерфакс.
"Я думаю, что здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума", - отметил чиновник.
Отметим, что ранее Росстат сообщил, что реальные денежные доходы россиян в сентябре 2018 года уменьшились на 1,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, после снижения на 0,9% в августе. До этого они росли на протяжении семи месяцев и с начала года прибавили 1,7%. В 2017 году население России обеднело на 1,7%, в 2016 - на 5,8%, в 2015 – на 3,2%, в 2014 – 0,7%.
Согласно данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в сентябре 2018 года, по оценке ведомства, составила 42 тыс. 200 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 10,8%, за первые 9 месяцев года — на 11,1%.
При этом реальная зарплата (с учетом инфляции) увеличилась в сентябре на 7,2% в годовом исчислении и на 1,8% в помесячном сопоставлении.
КТФ написал 24.10.2018 14:31
очень любопытный написал 24.10.2018 14:13
размышляющий написал 24.10.2018 14:01
Чингачгук написал 24.10.2018 13:59
Дмитрий ОЦМ написал 24.10.2018 13:18
Коммунист ...1 написал 24.10.2018 13:16
Да здравствует социалистическая революция!!!
Смерть фаширушистам!!!
киргуду написал 24.10.2018 13:15
это написал 24.10.2018 13:13