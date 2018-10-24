Расходы на президентскую администрацию в бюджете-2018 увеличатся на 1,7 млрд рублей

Расходы на деятельность президента и его администрации в 2018 году будут дополнительно увеличены на 1,7 млрд руб., сообщает "Интерфакс". В пояснительной записке к проекту поправок в федеральный бюджет-2018 говорится об увеличении расходов на обеспечение мероприятий с участием президента на 786,3 млн руб.

Увеличение расходов также планируется на проведение мероприятий, посвященных 25-летию принятия Конституции РФ – на 40,4 млн руб., на обеспечение деятельности администрации президента РФ – на 15,2 млн руб. Кроме того, дополнительно выделятся 76 млн руб. на обеспечение авиационных перевозок полномочных представителей президента.

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов по законопроекту увеличатся на 799 ,4 млн руб.