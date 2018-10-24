Школьник из Екатеринбурга получил двойку за то, что он не посмотрел "Движение вверх"

Ученик пятого класса школы №53 Екатеринбурга получил двойку по физкультуре за то, что не посмотрел фильм "Движение вверх". Об этом сообщил в Facebook отец одного из одноклассников мальчика, Роман Исхаков.

"Мальчику поставили двойку по физкультуры, он не сделал домашнее задание. Нужно было рассказать про методы спортивной мотивации в фильме «Движение вверх». Еще раз: задание по физкультуре – посмотреть фильм и рассказать про то, как стать чемпионом. У мальчика нет мамы, живут бедно, нет компьютера, сам он необщительный, сходить в гости на фильм не к кому. А учитель, в свою очередь сказал, что нужно было найти выход", - написал Роман Исхаков.

Директор школы Марина Власова подтвердила, что действительно случай имел место, но с инцидентом в школе уже разобрались.

"На данный момент все двойки уже исправлены. Да, до нас уже донесли эту информацию, все меры приняты: отметки исправлены, а педагог получил замечание. Он молодой, сами понимаете, бывает", - цитируют педагога "Европейско-Азиатские новости".