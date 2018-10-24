В РПЦ предложили запретить анонимность в интернете

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан Ашурков призвал ликвидировать анонимность в интернете на законодательном уровне. "Это как копирка с заокеанских калек - стрельба в школах. В России этого не было, а теперь это пришло. И появились вопросы: где он научился делать бомбы, стрелять, где подхватил бациллу человеконенавистничества. И навскидку уже ясно - это интернет, это цифровое достижение. Там было все. Там же есть много и доброго, но вот именно это - зло. Первое, над чем стоить задуматься - что техническое развитие, техногенные шаги опережают нравственное состояние общества. Воспользоваться на благо этим цифровым явлением не всегда получается. Тут на форуме представитель Госдумы сказал - дайте нам наказы. Есть наказ. Наверное, настало время поставить заслон анонимному присутствию на поле интернета", - цитирует агентств "Москва" выступление священнослужителя на IV международном форуме "Религия и мир".

По его словам, это вопрос не торможения развития общества, а сохранения жизни людей. "Наверное, опять появится мысль, что церковники говорят о торможении развития общества. Нет, мы говорим о самом главном - о сохранении жизни человека. Чтобы мы не стали управляемой массой и не уничтожили друг друга", - отметил митрополит.