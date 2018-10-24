Президентский авиапарк обновят за 20 млрд рублей

На обновление авиапарка специального летного отряда "Россия", занимающегося перевозкой президента, главы правительства и других руководителей страны, выделят из бюджета 20 млрд рублей, сообщает "Интерфакс".

В законопроекте о внесении поправок в проект бюджета 2018 года предусмотрены расходы на сумму 20,817 млрд руб. "для целей обеспечения особо важных и специальных полетов воздушных судов", при этом указана только стоимость обновления авиапарка, но не уточняется количество и тип самолетов, которые предстоит закупить.

Субсидии на обновление парка воздушных судов СЛО "Россия" получит госкорпорация "Ростех".

СЛО "Россия" базируется в правительственном терминале "Внуково-2". По данным открытых источников, парк предприятия сформирован из судов отечественного производства, в том числе Ил-96-300/400, Ан-148-100, Ту-154М, Ту-204/214, Sukhoi Superjet 100.