Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Партия "Яблоко" пробивает очередное дно

Опубликовано 25.10.2018 автором Софья Русова в разделе комментариев 7

политика выборы яблоко
Партия "Яблоко" пробивает очередное дно

Партия "ЯБЛОКО" пробивает очередное дно в области морали и нравственности, да проще говоря элементарной порядочности. В Приморье несколько лет отделением руководит Николай Марковцев. Регион сложный, много проблем в связи с политической деятельностью было у Николая Владимировича. И вот сейчас, в первом часу ночи он получает письмо за подписью руководителя аппарата партии В. Горячева, что за причинение политического ущерба партии будет рассмотрен вопрос об его исключении на бюро 26 октября.

Николай Владимирович из партии уходить не собирался, поэтому крайне расстроился, а особенно тем, что не сможет лично защитить свою честь и достоинство и ответить на обвинения. Получается, как в путинских судах - человек лишен права на защиту. Сейчас билет до Москвы из Владивостока стоит порядка 180.000 рублей, а если бы заранее человек был предупрежден - прилетел бы за 24-25 т.р.

Только на последних выборах президента Марковцев выступил на дебатах 55 раз, агитируя за светлые идеалы партии и честного политика Явлинского. Была и масса других заслуг перед обществом, но самое страшное, что сделал Марковцев- осмелился публично критиковать работу аппарата партии, выступить против приема Каца и поддержать на словах Сергей Митрохин. А так же выпустить вот такую газету, где опять же высказал претензии к работе партии:

http://zanarod.net/wp-conte…/…/2018/10/ZANAROD-09-10-18.pdf…

Пару лет назад за спиной у Марковцева аппарат вел переговоры с человеком из властных кругов, чтобы его сместить, но отделение было вообще категорически против и вновь голосовало за Марковцева как за председателя.

Но зачем все эти условности, можно просто исключить человека из партии, а нет человека - нет проблемы. Вообще, зачем вы мешаете партии превращаться в тихую и уютную "Справедливую Россию" со своими штабными выхухолями.

Так давно не вспоминала про партию и так было хорошо и спокойно, но тут человека обижают низачто, как говорится- не могу молчать.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 7
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re:
киноман написал 25.10.2018 03:11
А помните фильм Гайдая "На Дерибасовской хорошая погода, а на Брайтон-бич опять идут дожди". Один из героев фильма по фамилии Кац все время предлагал сдасться.
Ответить
Возмутительно
нЕкто написал 25.10.2018 03:00
Мдааа, до прихода Марковцева региональное отделение Приморского края практически не работало и просто чсислилось в партии как географическая точка. Марковцев вывел реальный рейтинг партии в регионе на 7 процентов, а это не мало по сегодняшним меркам. Благодарность руководства, как мы видим, не знает границ...
Ответить
(без названия)
придворный отец написал 25.10.2018 02:42
А кем они хотят заменить Марковцева - Кацем?
Ответить
Re: этих днищ-до фигищи
пророк написал 25.10.2018 02:33
Почему холуи - они соглашатели.
Ответить
этих днищ-до фигищи
Иннокентий фон Повидлов написал 25.10.2018 02:28
Яблочники-холуи власти.
Ответить
(без названия)
Матроскин написал 25.10.2018 02:25
О Г О !!!
Ответить
Есть такая партия! Яблоком обзывается.
Гера написал 25.10.2018 02:11
А сколько у Яблоко этих днищ, по - моему они давно все днищи свои пробили и легли под власть. Превратились в спойлеров на выборах и придают фальсификациям на выборах легитимность.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Элита отторгает Путина
Элита отторгает Путина
23.10.2018
Разрыв договора о РСМД: трэш, понты или ад?
Разрыв договора о РСМД: трэш, понты или ад?
24.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Победить жирных! (0)
Партия "Яблоко" пробивает очередное дно (7)
Рабочая коммуна (0)
Глава столичного Центра патриотического воспитания попался на хищениях из бюджета (4)
Орешкин обвинил сельское хозяйство в спаде роста ВВП (1)
В РПЦ предложили запретить анонимность в интернете (21)
Школьник из Екатеринбурга получил двойку за то, что он не посмотрел "Движение вверх" (9)
Президентский авиапарк обновят за 20 млрд рублей (4)
Расходы на президентскую администрацию в бюджете-2018 увеличатся на 1,7 млрд рублей (4)
Министр труда заявил о небывалом росте зарплат россиян в 2018 году (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Правительство озаботилось жирными
Дарья Митина Дарья Митина: Закрытый пoказ
Максим Калашников Максим Калашников: Что мешает патриотам объединиться? Откровенный разговор лидеров
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова и Максима Калашникова
Дарья Митина Дарья Митина: Закрытие Дней кинo в Дамаске. Перед краснoй дoрoжкoй
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss