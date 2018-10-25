Партия "ЯБЛОКО" пробивает очередное дно в области морали и нравственности, да проще говоря элементарной порядочности. В Приморье несколько лет отделением руководит Николай Марковцев. Регион сложный, много проблем в связи с политической деятельностью было у Николая Владимировича. И вот сейчас, в первом часу ночи он получает письмо за подписью руководителя аппарата партии В. Горячева, что за причинение политического ущерба партии будет рассмотрен вопрос об его исключении на бюро 26 октября.

Николай Владимирович из партии уходить не собирался, поэтому крайне расстроился, а особенно тем, что не сможет лично защитить свою честь и достоинство и ответить на обвинения. Получается, как в путинских судах - человек лишен права на защиту. Сейчас билет до Москвы из Владивостока стоит порядка 180.000 рублей, а если бы заранее человек был предупрежден - прилетел бы за 24-25 т.р.

Только на последних выборах президента Марковцев выступил на дебатах 55 раз, агитируя за светлые идеалы партии и честного политика Явлинского. Была и масса других заслуг перед обществом, но самое страшное, что сделал Марковцев- осмелился публично критиковать работу аппарата партии, выступить против приема Каца и поддержать на словах Сергей Митрохин. А так же выпустить вот такую газету, где опять же высказал претензии к работе партии:

http://zanarod.net/wp-conte…/…/2018/10/ZANAROD-09-10-18.pdf…

Пару лет назад за спиной у Марковцева аппарат вел переговоры с человеком из властных кругов, чтобы его сместить, но отделение было вообще категорически против и вновь голосовало за Марковцева как за председателя.

Но зачем все эти условности, можно просто исключить человека из партии, а нет человека - нет проблемы. Вообще, зачем вы мешаете партии превращаться в тихую и уютную "Справедливую Россию" со своими штабными выхухолями.

Так давно не вспоминала про партию и так было хорошо и спокойно, но тут человека обижают низачто, как говорится- не могу молчать.