Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Орешкин обвинил сельское хозяйство в спаде роста ВВП

Опубликовано 24.10.2018 в разделе комментариев 0

Орешкин обвинил сельское хозяйство в спаде роста ВВП

Замедление динамики роста ВВП РФ на 0,5 п. п., до 1,3%в III квартале 2018 года произошло из-за спада в сельском хозяйстве, заявил министра экономического развития Максим Орешкин.

"Проблемы с урожаем оказали серьезное негативное влияние на цифры ВВП. По III кварталу это минус 0,5 п. п., то есть без учета сельского хозяйства ВВП по III кварталу рос бы не на 1,3%, а на 1,8%. По 9 месяцам эти цифры, соответственно, не 1,6, а те же 1,8%", - цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, по оценкам Минэкономразвития, ВВП России в 2018 году должен ускориться до 1,8%.

 



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Элита отторгает Путина
Элита отторгает Путина
23.10.2018
Разрыв договора о РСМД: трэш, понты или ад?
Разрыв договора о РСМД: трэш, понты или ад?
24.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Глава столичного Центра патриотического воспитания попался на хищениях из бюджета (0)
Орешкин обвинил сельское хозяйство в спаде роста ВВП (0)
В РПЦ предложили запретить анонимность в интернете (20)
Школьник из Екатеринбурга получил двойку за то, что он не посмотрел "Движение вверх" (8)
Президентский авиапарк обновят за 20 млрд рублей (2)
Расходы на президентскую администрацию в бюджете-2018 увеличатся на 1,7 млрд рублей (1)
Министр труда заявил о небывалом росте зарплат россиян в 2018 году (14)
Итогов реновации не увидят ни Ходжа Насреддин, ни падишах, ни осел... (11)
Российские страховщики отказались страховать очередной запуск ракеты-носителя "Союз" (1)
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,5 млн евро родственникам похищенных в Чечне людей (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова и Максима Калашникова
Дарья Митина Дарья Митина: Закрытие Дней кинo в Дамаске. Перед краснoй дoрoжкoй
Дарья Митина Дарья Митина: Пoчётные гoсти Дней кинo в Дамаске:)
Дарья Митина Дарья Митина: Кто поджег Ближний Восток?
Дарья Митина Дарья Митина: К 100-летию вечнoй весны!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss