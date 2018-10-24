Орешкин обвинил сельское хозяйство в спаде роста ВВП

Замедление динамики роста ВВП РФ на 0,5 п. п., до 1,3%в III квартале 2018 года произошло из-за спада в сельском хозяйстве, заявил министра экономического развития Максим Орешкин.

"Проблемы с урожаем оказали серьезное негативное влияние на цифры ВВП. По III кварталу это минус 0,5 п. п., то есть без учета сельского хозяйства ВВП по III кварталу рос бы не на 1,3%, а на 1,8%. По 9 месяцам эти цифры, соответственно, не 1,6, а те же 1,8%", - цитирует чиновника ТАСС.

Напомним, по оценкам Минэкономразвития, ВВП России в 2018 году должен ускориться до 1,8%.