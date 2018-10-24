Глава столичного Центра патриотического воспитания попался на хищениях из бюджета

Следственный комитет задержал директора московского государственного Центра патриотического воспитания и школьного спорта Андрея Шашкова по делу о хищении бюджетных средств, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"В учреждении прошли обыски. Разработка руководства [Центра] началась еще в марте. Летом была прокурорская проверка – сообщил один из собеседников агентства. Источник в Следственном комитете подтвердил факт задержания Шашкова и уточнил, что обыски прошли в кабинете и дома у чиновника.

Центра патриотического воспитания и школьного спорта создан в 1999 году. В его структуру входят Оздоровительно-образовательный центр «Патриот» в Рузском районе Подмосковья и Московский городской детский морской центр имени Петра Великого. За 2018 год объем госзакупок организации составил 223 миллиона рублей. С 2016 года Центр возглавлял Андрей Шашков.