Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Глава столичного Центра патриотического воспитания попался на хищениях из бюджета

Опубликовано 24.10.2018 в разделе комментариев 3

Глава столичного Центра патриотического воспитания попался на хищениях из бюджета

Следственный комитет задержал директора московского государственного Центра патриотического воспитания и школьного спорта Андрея Шашкова по делу о хищении бюджетных средств, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"В учреждении прошли обыски. Разработка руководства [Центра] началась еще в марте. Летом была прокурорская проверка – сообщил один из собеседников агентства. Источник в Следственном комитете подтвердил факт задержания Шашкова и уточнил, что обыски прошли в кабинете и дома у чиновника.

Центра патриотического воспитания и школьного спорта создан в 1999 году. В его структуру входят Оздоровительно-образовательный центр «Патриот» в Рузском районе Подмосковья и Московский городской детский морской центр имени Петра Великого. За 2018 год объем госзакупок организации составил 223 миллиона рублей. С 2016 года Центр возглавлял Андрей Шашков.

 



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 2
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
(без названия)
йес написал 24.10.2018 23:36
Дык выстоен ВОРОВСКОЙ режим сверху до низу! "Патриот" ныне- дебил и уголовник!
Ответить
у Абрамовича надо не рубль взять,а все-до последней копейки-все уворованное
столик 666 написал 24.10.2018 23:29
своими мозгами он и рубля не заработает с диагнозом-олигофрения средней тяжести.
Ответить
(без названия)
стоик1249 написал 24.10.2018 23:17
Абрамович главный патриот...нет не России, а Израиля?
Абрамович пожертвовал 30 млн фунтов на экспозицию на тему Холокоста в Имперском военном музее в Лондоне.
Почему Абрамович не пожертвовал хоть рубль на экспозицию на тему геноцида славян с 1917 года?
.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Элита отторгает Путина
Элита отторгает Путина
23.10.2018
Разрыв договора о РСМД: трэш, понты или ад?
Разрыв договора о РСМД: трэш, понты или ад?
24.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Глава столичного Центра патриотического воспитания попался на хищениях из бюджета (3)
Орешкин обвинил сельское хозяйство в спаде роста ВВП (1)
В РПЦ предложили запретить анонимность в интернете (21)
Школьник из Екатеринбурга получил двойку за то, что он не посмотрел "Движение вверх" (9)
Президентский авиапарк обновят за 20 млрд рублей (3)
Расходы на президентскую администрацию в бюджете-2018 увеличатся на 1,7 млрд рублей (4)
Министр труда заявил о небывалом росте зарплат россиян в 2018 году (19)
Итогов реновации не увидят ни Ходжа Насреддин, ни падишах, ни осел... (13)
Российские страховщики отказались страховать очередной запуск ракеты-носителя "Союз" (1)
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,5 млн евро родственникам похищенных в Чечне людей (2)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова и Максима Калашникова
Дарья Митина Дарья Митина: Закрытие Дней кинo в Дамаске. Перед краснoй дoрoжкoй
Дарья Митина Дарья Митина: Пoчётные гoсти Дней кинo в Дамаске:)
Дарья Митина Дарья Митина: Кто поджег Ближний Восток?
Дарья Митина Дарья Митина: К 100-летию вечнoй весны!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss