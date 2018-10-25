Рабочая коммуна

Очень интересным оказалось предприятие, картонно бумажный комбинат в Набережных Челнах Татарстана. На российском рынке у него 8 процентов гофротары и 13 процентов туалетной бумаги. Познакомился я с этим комбинатом заочно, помогли друзья, и как бы немного прикоснулся к коммунизму. В кабинете первого директора, Сергея Титова, именем которого сегодня назван комбинат, висел большой портрет Ленина. Видно, хорошо запомнились директору слова вождя: «Фабрики рабочим». В 1998 году, когда уже шла оголтелая приватизация, Титов сделал комбинат «Закрытым акционерным обществом работников», которое в итоге стало первым в России «народным предприятием».

Здесь работают 1 762 сотрудника, из них 1 570 — акционеры. Комбинат построили в первой половине 80-х годов. Многие здесь работают еще с тех времен.

Естественно, некоторые работники с годами уходят на пенсию. С кем-то приходится расставаться за нарушение трудовой дисциплины. Вместо убывших принимают небольшое количество специалистов со стороны, но в основном здесь ориентируются на детей работников комбината. Семейные династии, преемственность это очень хорошо для народного предприятия, второй родной дом. Есть семьи, в которых на комбинате работают не только родители и дети, но и внуки, уже третье поколение. Доучивают молодых на месте, а некоторых даже за счет комбината посылают в институты. При уходе на пенсию акции выкупаются и перераспределяются. Акционерами становятся работники, проработавшие на комбинате один год. Количество акций, которыми они наделяются, зависит от их зарплаты и объема акций, которые высвободились. Их выкупают у тех, кто уходит на пенсию или увольняется.

Работающие здесь получают не только зарплату.Средняя зарплата на предприятии, включая 13-ю зарплату, премии и тому подобное, примерно — 65 тыс. руб., но ежегодно есть ещё дивиденды. Зарплата директора не может превысить этот общий уровень дохода в 10 раз. За последний год ЗАО направило 209 млн. на выплату дивидендов держателям акций, это в основном – сотрудники народного предприятия. 122 млн. составили платежи на выкуп акций. А дальше идут необычные подарки для работников акционеров.

Бесплатный санаторий – профилакторий 1раз в 2 года

Отдых на базе отдыха 125 руб. с человека в день.

Детские секции во дворце культуры за 500 руб. в месяц.

Ежемесячные доплаты к пенсиям ветеранам по 1000 руб.

Полис ДМС -5000 рублей в год на каждого работника.

Бесплатный медицинский осмотр работников.

Беспроцентная ссуда молодым семьям на покупку жилья 500 тысяч рублей со сроком погашения 7 лет.

4 премии. Ко дню предприятия, ко дню работников бумажной промышленности, к Новому году в размере месячной зарплаты, к отпуску в размере оклада.

Разовые выплаты на свадьбу, рождения детей, похороны.

От социальных вопросов, хотя это трудная ноша, КБК не собирается избавляться, как это сделали многие другие? Это же народное предприятие, коммуна.

Уходя на пенсию, работник, чей стаж на предприятие превышает 15 лет, сдает свои акции комбинату и получает миллион рублей, а то и более. Это своего рода разовая компенсация за труд. Но существуют и другие выплаты, как уже говорилось выше, своим пенсионерам ежемесячно по 1000 рублей. Кроме того, предприятие, то есть работники-собственники, считают целесообразным содержать развитую социальную сферу. А это санаторий-профилакторий, рассчитанный на 750 пациентов в год. Действует физкультурно оздоровительный лагерь на берегу Камы, там отдыхают дети работников комбината, проводятся праздники. Летом работает детский лагерь, путевки в который обходятся родителям в 15 процентов от номинала. Есть детский дворец культуры, его площадь расширен в два раза, чтобы увеличить количество кружков. На комбинате наслаждаются даже своими лимонами, выращенными в теплице.

Кроме обязательной диспансеризации, раз в два года проводится добровольное онкологическое обследование работников за счет средств комбината. Для каждого работника, кроме обязательного медицинского страхования, действует программа ДМС (добровольное медицинское страхование), опять же за счет средств комбината. По ней может пройти лечение не только сам работник, но и его родственники.

Народное предприятие доказало, что в условиях рыночной экономики вполне способно решать не только производственные, но и социальные проблемы, практически не обременяя государство. А это значит, что данная форма хозяйствования достойна поддержки.

Сравните это социальное чудо с условиями существования работников на предприятиях наших олигархов. День и ночь. Настоящим проходимцам отдали наши заводы и фабрики, они открыто всю прибыль перегоняют в офшоры, стараются уйти от налогов, обворовывают наших граждан, превратили их в рабов и наш рабочий люд на этих плантациях не живет, а выживает.

Стратегическая линия, которая была разработана по модернизации комбината, на сегодняшний день практически выполнена. На тех же площадях и с теми же людьми объемы производства и мощность предприятия увеличены в два раза. И сегодня на комбинате есть ряд проектов, реализовав которые, производство выйдет на новый уровень.

Как тут не вспомнить оскорбительные высказывания «приватизаторов» во главе с Анатолием Чубайсом, утверждавших, что работники, получившие в свои руки собственность, способны лишь «проесть» её. Да, чувство рачительного хозяина надо воспитывать, это процесс не быстрый. Но разве не очевидно, что основная часть так называемых «стратегических инвесторов», оказавшихся во время приватизации «в нужное время, в нужном месте», рядом с Чубайсом, оставляют после себя сейчас разорение, монополизм, коррупцию, срастание бизнеса и власти и т.д.

Основные, стратегические вопросы на комбинате в Набережных Челнах принимаются общим собранием акционеров, которое проводится один раз в год. А текущие вопросы решает наблюдательный совет — это 15 представителей коллектива.

На собрание акционеров, руководство докладывает коллективу о подготовленных планах на следующий год. Перед этим все вопросы прорабатывается в подразделениях, вносятся свои предложения. На техсовет эти руководители приходят со своими разработками, а выходит через четыре часа с общим, подкорректированным решением.

Конечно, последнее слово остается за гендиректором — для того он и нужен, чтобы брать на себя ответственность. Он не назначается сверху, а избирается самими работниками акционерами. В последних выборах 2015 году, после смерти прежнего руководителя, Владимира Бестолкова, участвовали два кандидата. Заместитель гендиректора - коммерческий директор 49-летний Владимир Зубков. До этого он исполнял временно обязанности гендиректора. А также заместитель гендиректора по развитию и внешним экономическим связям 55-летний Андрей Фомичёв.

Голосование за нового генерального директора на комбинате проходит не простым подниманием рук. С 4 по 10 августа акционеры голосовали в своих подразделениях, советуясь друг с другом. 11 августа бюллетени были отправлены заказными письмами по почте в избирательный штаб. Счетная комиссия вскрывала эти письма и вела подсчет голосов акционеров. 3 сентября на собрание зачитали результаты голосования, директор был избран.

Андрей Фомичёв одержал убедительную победу. За него проголосовало 97,3% акционеров, коими являются все работники комбината. Его оппонент Владимир Зубков набрал 2,6% голосов.

Вот что сказал новый директор после своего избрания:

— Наш комбинат был первым НП в России и до сих пор единственный в Татарстане, я очень сожалею, что мы в республике единственные. «Народные предприятия» должны быть не исключением, а правилом. Сегодня КБК входит в пятерку лучших предприятий в своей отрасли и является вторым бюджетобразующим предприятием города. Мы ежегодно перечисляет более 1 млрд. рублей налогов.

Я считаю, что семейственность, это стержень нашего предприятия. У нас 54 семейные династии: родители, дети, есть уже и третье поколение. Попробуйте теперь этим людям сказать: давайте мы закончим с народным предприятием и попробуем по-другому жить. Да ни за что! У людей есть достаток, возможность выучить своих детей, хорошо отдохнуть. С этого года приняли решение выплачивать 30 тысяч рублей при рождении или усыновлении ребенка, а также тем, кто выходит замуж или женится в первый раз. Конечно, это немалые затраты, но и отдача велика. Действует программа обучения, аттестации. Решено в этом году несколько детей наших работников направить в вузы, чтобы подготовить узких специалистов, будем поддерживать их материально.

Комбинат как был народным предприятием, так и останется. Мы довольно гибкие и быстро реагируем на требования рынка. Во-первых, мы развиваемся только за счет своих собственных средств, кредитов не берем. У нас нет «дяди», который забирает прибыль себе в карман. Меня спрашивают, какая зарплата у работающих на КБК, я поправляю – не зарплата, а доход. Мы не расширяем штаты и не увеличиваем площади, поднимаем производительность за счет введения новых технологий. Вот примерно через полгода на формировании транспортных пакетов установим роботов, которых на других предприятиях России нет. Соответствующий контракт уже заключен.

Если смотреть со стороны, одно только непонятно, большой портрет Ленина висел в кабинете первого директора комбината Титова, который наставлял Фомичева, созданное народное предприятие и недавние довыборы в Госсовет Республики Татарстан, на которых Андрей Фомичев шел от «Единой России». В этой партии собрались люди, среди которых нет ни одного человека, вставшего на защиту рабочего человека. Фомичев вошел в эту компанию, стал депутатом, набрав 87% голосов избирателей. Он сказал, что будет использовать, возможности Госсовета РТ, продвигать тему народных предприятий, тиражируя опыт своего предприятия.

В этом Госсовете 20 депутатов работающих на постоянной основе и 80 депутатов, без постоянной прописки. В основном приходящие только на сессии, это директора предприятий, в эту группу попал со своими идеями и Фомичев.

Вот, кто с ним находится рядом. Илдар Гимадеев. По данным прокуратуры, компания этого депутата накопила миллионные долги по зарплате. Роберт Мусин, бывший председатель правления «Татфондбанка» стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, более чем 50 млрд. рублей ущерба. Депутат Равиль Зиганшин, глава стройкомпании «ПСО «Казань», регулярно оказывается в центре скандалов, связанных со срывом сроков возведения объектов. В связи с земельными махинациями, следователи пришли с обыском в офис компании «ТрансТехсервис». Компания принадлежит депутату Госсовета Татарстана Вячеславу Зубареву.

И пока коллеги Фомичева по Госсовету разбираются со следователями, народное предприятие в Набережных Челнах живет своей жизнью. Для работников комбината, ушедших на заслуженный отдых, организовали праздник, о котором они будут вспоминать с особой теплотой. В зале – полный аншлаг. С Днем старшего поколения, ветеранов производства и учреждений социальной сферы – а это 491 человек – поздравил генеральный директор комбината Андрей Фомичёв: «Мы гордимся вашими достижениями, берем с вас пример. Пусть рядом с вами всегда будут те, кто поддержит вас в любой жизненной ситуации! Пусть любовь детей и внуков наполняет счастьем ваши сердца!» Творческий коллектив Детского дворца культуры «Бумажник» подготовил интересную яркую программу. Вместе с музыкальными поздравлениями пенсионеры комбината получили подарочные сертификаты. По словам ветеранов предприятия, это был настоящий душевный праздник для них.

К сожалению, в поисках счастья для рабочего человека, директор Фомичев постучался не в ту дверь. К сожалению, за этой казенной дверью сидят те, кто думает не о том, чтобы дать что-нибудь рабочему, а пытается отнять у него последнее. И все происходит под вывеской «Единая Россия». Что интересно, депутатами «Единой России» в регионах и муниципалитетах в основном являются директора. Посмотрите на выбор любое из этих собраний. Они придумывают новые налоги, оброки для рабочего люда, а чтобы люди не выступали против, не могли объединится, вводят полицейские порядки. Это узаконенное воровское сообщество, которое взяло власть в стране.