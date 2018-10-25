Победить жирных!

"Только за 2017 год число граждан с диагнозом ожирение увеличилось на 6% и составило практически 2 млн человек, среди которых 322 тыс. - это дети", - сказала Голикова. Ранее вице-премьер сообщила о создании специального мониторинга за качеством питания россиян.

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Вот что-то я не понял. 2 миллиона ожирелых, конечно, армия здоровенная, но все же в стране проживает 145 миллионов граждан, и это всего около 1,5 процентов от общего населения. Это мало, вообще-то.

Скажем, в Американском Самоа ожирением страдает 93 процента населения, в самих США 66 процентов, в Германии столько же, в Великобритании 61 процент. Так что можно сказать, Россия - страна худышек.

Теперь о связи качества продуктов с ожирением. Если вы будете на завтрак, обед и ужин есть гамбургеры и картошку-фри, то какого бы высокого качества они ни были, вы все равно будете толстеть как на дрожжах. Да ешьте торты хоть на чистом сливочном масле, а брюхо у вас будет расти ого-го как!

Может, Голиковой заняться чем-то более соответствующем ее профессии бухгалтера?

Хотя если речь идет о том, чтобы "поднять денег" на очередном пустопорожнем проекте, то все в порядке, чутье бухгалтера не подводит...

А.Б.