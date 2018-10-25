Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Лауреата - к ответу!

Опубликовано 25.10.2018 в разделе комментариев 0

казахстан тюрьма
Лауреата - к ответу!

Источник: Информационная служба Социалистического Движения Казахстана

В Шымкенте началось судебное разбирательство в гражданском порядке в отношении осужденного лауреата международной профсоюзной премии имени Артура Свенссона Ларисы Харьковой. Параллельно с этим приостановлено членство РК в Международной конфедерации профсоюзов.

23 октября в Шымкенте состоялось предварительное судебное заседание по исковому заявлению «Свободного независимого профсоюза работников скорой медицинской помощи» и «Локального профсоюза работников скорой медицинской помощи» к председателю ликвидированной властями Конфедерации независимых профсоюзов РК (КНПРК).

Представители истца посчитали, что Лариса Харькова своими «противоправными действиями» нанесла вред в размере 2,5 миллионов тенге.  Обоснованием послужил обвинительный приговор в отношении Ларисы Харьковой, признанный на международном уровне как политически мотивированный.

Гражданское дело рассматривается под председательством судьи Енбекшинского районного суда Шымкента Майи Шертаевой

В ходе судебного заседания представители ответчика заявили два ходатайства:

о ведении в судебном заседании протокола судебного заседания с проведением аудио-видео записи (суд на месте определил, что в судебном заседании и так ведется аудио-видео запись); о прекращении данного гражданского дела на основании п. 3 ст. 28 Закона РК «О профессиональных союзах».

В нем говорится, что члены профсоюза не имеют прав на переданные ими профсоюзу имущество и членские взносы. При этом, в соответствии со ст. 5 Конституции и ст. 4 Закона РК «Об общественных объединениях», не допускается незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений. В связи с чем, согласно ч. 4 ст. 151 ГПК РК, данное гражданское дело не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Лариса Харькова обратила внимание суда, что право проверки финансовой деятельности профсоюзов принадлежит координационному совету и ревизионной комиссии. Поэтому требование истца противоречит как международному законодательству, так и закону РК «О профессиональных союзах».

На что представитель обоих истцов Еркибулан Абдуали просил суд отказать в удовлетворении этого ходатайства.

Выслушав стороны, судья объявила перерыв до 24 октября.

Вместе с тем, только вчера стало известно, что приостановлено членство Республики Казахстан в лице ее официальной Федерации профсоюзов Республики Казахстан в Международной конфедерации профсоюзов. Такого шага, безусловно, нужно было заслужить, и Астана приложила для этого все усилия. И, напротив, ликвидированная в Казахстане КНПРК на международном уровне все еще признается действительно независимым профсоюзом, подвергшимся репрессиям.

В апреле этого года осужденная на четыре года ограничения свободы Лариса Харькова и еще двое осужденных на разные сроки лишения свободы профсоюзных лидера Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов были удостоены международной премии имени Артура Свенссона. На что Астане пришлось освободить Кушакбаева и Елеусинова из заключения, однако процесс по уничтожению профсоюзов и преследованию профактивистов идет полным ходом.

К слову, свой срок Лариса Харькова получила с подачи опять же медицинского профсоюза – на Ларису Харькову подала заявление руководитель профсоюзного комитета станции скорой помощи в Шымкенте Сауле Абдибаева.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться

читайте нас в Я.Новости
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Должны ли пешеходы уступать дорогу кортежам феодалов?:
Результаты
Интернет-ТВ
Элита отторгает Путина
Элита отторгает Путина
23.10.2018
Разрыв договора о РСМД: трэш, понты или ад?
Разрыв договора о РСМД: трэш, понты или ад?
24.10.2018
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Лауреата - к ответу! (0)
Победить жирных! (11)
Партия "Яблоко" пробивает очередное дно (20)
Рабочая коммуна (7)
Глава столичного Центра патриотического воспитания попался на хищениях из бюджета (7)
Орешкин обвинил сельское хозяйство в спаде роста ВВП (2)
В РПЦ предложили запретить анонимность в интернете (23)
Школьник из Екатеринбурга получил двойку за то, что он не посмотрел "Движение вверх" (11)
Президентский авиапарк обновят за 20 млрд рублей (5)
Расходы на президентскую администрацию в бюджете-2018 увеличатся на 1,7 млрд рублей (7)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Правительство озаботилось жирными
Дарья Митина Дарья Митина: Закрытый пoказ
Максим Калашников Максим Калашников: Что мешает патриотам объединиться? Откровенный разговор лидеров
Максим Калашников Максим Калашников: От Игоря Стрелкова и Максима Калашникова
Дарья Митина Дарья Митина: Закрытие Дней кинo в Дамаске. Перед краснoй дoрoжкoй
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Гельман Моисей
Гранатова Анна Гречанинов Владимир
Ихлов Евгений Калашников Максим
Майсурян Александр Митина Дарья
Морозова Наталья Московченко Николай
Нагорный Александр Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь
Чёрный Дмитрий

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forum-msk.com.ua forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss