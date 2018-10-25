Лауреата - к ответу!

В Шымкенте началось судебное разбирательство в гражданском порядке в отношении осужденного лауреата международной профсоюзной премии имени Артура Свенссона Ларисы Харьковой. Параллельно с этим приостановлено членство РК в Международной конфедерации профсоюзов.

23 октября в Шымкенте состоялось предварительное судебное заседание по исковому заявлению «Свободного независимого профсоюза работников скорой медицинской помощи» и «Локального профсоюза работников скорой медицинской помощи» к председателю ликвидированной властями Конфедерации независимых профсоюзов РК (КНПРК).

Представители истца посчитали, что Лариса Харькова своими «противоправными действиями» нанесла вред в размере 2,5 миллионов тенге. Обоснованием послужил обвинительный приговор в отношении Ларисы Харьковой, признанный на международном уровне как политически мотивированный.

Гражданское дело рассматривается под председательством судьи Енбекшинского районного суда Шымкента Майи Шертаевой

В ходе судебного заседания представители ответчика заявили два ходатайства:

о ведении в судебном заседании протокола судебного заседания с проведением аудио-видео записи (суд на месте определил, что в судебном заседании и так ведется аудио-видео запись); о прекращении данного гражданского дела на основании п. 3 ст. 28 Закона РК «О профессиональных союзах».

В нем говорится, что члены профсоюза не имеют прав на переданные ими профсоюзу имущество и членские взносы. При этом, в соответствии со ст. 5 Конституции и ст. 4 Закона РК «Об общественных объединениях», не допускается незаконное вмешательство государства в дела общественных объединений. В связи с чем, согласно ч. 4 ст. 151 ГПК РК, данное гражданское дело не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Лариса Харькова обратила внимание суда, что право проверки финансовой деятельности профсоюзов принадлежит координационному совету и ревизионной комиссии. Поэтому требование истца противоречит как международному законодательству, так и закону РК «О профессиональных союзах».

На что представитель обоих истцов Еркибулан Абдуали просил суд отказать в удовлетворении этого ходатайства.

Выслушав стороны, судья объявила перерыв до 24 октября.

Вместе с тем, только вчера стало известно, что приостановлено членство Республики Казахстан в лице ее официальной Федерации профсоюзов Республики Казахстан в Международной конфедерации профсоюзов. Такого шага, безусловно, нужно было заслужить, и Астана приложила для этого все усилия. И, напротив, ликвидированная в Казахстане КНПРК на международном уровне все еще признается действительно независимым профсоюзом, подвергшимся репрессиям.

В апреле этого года осужденная на четыре года ограничения свободы Лариса Харькова и еще двое осужденных на разные сроки лишения свободы профсоюзных лидера Нурбек Кушакбаев и Амин Елеусинов были удостоены международной премии имени Артура Свенссона. На что Астане пришлось освободить Кушакбаева и Елеусинова из заключения, однако процесс по уничтожению профсоюзов и преследованию профактивистов идет полным ходом.

К слову, свой срок Лариса Харькова получила с подачи опять же медицинского профсоюза – на Ларису Харькову подала заявление руководитель профсоюзного комитета станции скорой помощи в Шымкенте Сауле Абдибаева.