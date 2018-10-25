Очередное серенькое ВРИО назначено Путиным в осваиваемый КНР Забайкальский край

Владимир Путин назначил Александра Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края. Указ главы государства опубликован на сайте Кремля. В документе говорится, что Путин принял отставку главы региона Натальи Ждановой, которая ушла с поста по собственному желанию.

"Назначить Осипова Александра Михайловича временно исполняющим обязанности Губернатора Забайкальского края до вступления в должность лица, избранного Губернатором Забайкальского края", - говорится в указе.

В среду поздно вечером в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Александром Осиповым, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края, сообщается на сайте Кремля.

Осипов, перечисляя основные направления социально-экономического развития Забайкалья, назвал среди них реализацию крупных проектов, в том числе освоение Быстринского полиметаллического месторождения, Аргунского уранового месторождения и других. "Для их успешного, устойчивого функционирования необходима обеспечивающая инфраструктура, включая создание социальных объектов для нужд сотрудников создаваемых предприятий", - заявил он.

Назначенный и.о. главы региона политик попросил у президента поддержки в разработке плана социального обеспечения "точек роста" Забайкальского края. По его словам, такие планы разработаны и уже реализуются в Дальневосточном федеральном округе. Осипов попросил содействия главы государства в распространении мер и инструментов поддержки, которые распространены на Дальнем Востоке. Среди таких инструментов он назвал создание территорий опережающего развития, инфраструктурные субсидии для инвестиционных проектов, предоставление гражданам бесплатно одного гектара земли.

Кроме того, Осипов упомянул меры, предусмотренные законом о свободном порте Владивосток, в том числе круглосуточную работу пунктов пропуска, ускоренные нормативы по контролю транспортных средств, которые пересекают границу, создание свободной таможенной зоны.

Александр Осипов ранее занимал должность первого заместителя министра по развитию Дальнего Востока. В июне этого года был освобожден от должности по собственному желанию. Является вице-президентом общественной организации "Деловая Россия", председателем ее экспертного совета, а также председателем совета директоров энергосбытовой компании "Энергосбережение", сообщает газета "Коммерсант".

Наталья Жданова 11 октября в специальном видеообращении к жителям региона назвала причиной ухода "внутренние мотивы и объективные обстоятельства". Губернатором она была назначена в феврале 2016 года. Полномочия главы края должны были закончиться в 2021 году.

Представители КПРФ и ЛДПР заявили, что реальными причинами отставки стали низкие показатели социально-экономического развития региона и падение рейтинга губернатора. В начале октября о возможном уходе Ждановой с поста главы Забайкалья сообщал РБК. Источники называли причинами готовящейся отставки тяжелую социальную и экономическую ситуацию в регионе, а также низкий уровень поддержки главы региона среди местных жителей. В рейтинге избираемости, составленном Центром электоральных практик, Жданова получила единицу.

После отставки Ждановой первый заместитель председателя правительства Забайкальского края Александр Кулаков стал исполняющим обязанности губернатора. Ранее сообщалось, что если президент примет отставку Ждановой, выборы главы региона, согласно закону о выборах губернаторов, пройдут во второе воскресенье сентября 2019 года в единый день голосования.

От редакции: "Для нужд создаваемых предприятий" там давно всё создаёт китайский капитал. Всё там разрабатывается совместно, а зачастую и просто одной КНР. Да, кадровый голод у кремлядей налицо. Голод, переходящий в кризис. Забайкалье - пространство, активно осваиваемое китайцами сейчас, там вовсю ведётся не только вырубка лесов, но и добыча угля. И ещё золотоносный край - где не утихают забастовки рабочих, чьими руками гребут золото уже не российские, а иностранные "инвесторы", благодаря реформам медведевского периода. Самое бы время снять очередной документальный фильм "Так жить нельзя" - однако, никто не спешит, и нет уж иных, а те далёко. Тем временем под "крышей" российских официальных недропользователей КНР вывозит из края столько угля и древесины, сколько и Финляндия из Карелии никогда не возила - то самое "китайское экономическое чудо".

Быть тут начальником даже не такого уровня, на который "спец по Востоку" поставлен, а пониже - должность расстрельная либо заведомо коррупционная. Так что на долгое бытие там никто не расчитывает - ни в Кремле, ни на местах. Таковы реалии "переходного" (экономически там давно царствует КНР) периода. Что об этом скажет Путин потом, если вообще скажет - ведь это он отдал остров Тарабаров Китаю в 2004-м, - сейчас мало кого интересует. Феномен "Приморских партизан" может в любой момент размножиться, но уже на почве китайской экспансии. Читайте и смотрите ниже сюжеты (самый убойный - шестой) о том, как хороша в тех краях Путинская Россия в статусе всё той же сырьевой империи для КНР.

Д.Ч.

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