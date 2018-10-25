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Московский листок

Потоп на юге России

Опубликовано 25.10.2018 в разделе комментариев 0

Потоп в Вардане. Утонул автомобиль ДПС,ГИБДД (Сочи-Туапсе) наводнение.

В Краснодарском крае обрушился 20-метровый участок трассы А-147 (Джубга-Сочи). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дорожное управление «Черноморье».

В последние дни в Краснодарском крае идут сильные ливни. В среду, 24 октября, в Туапсинском районе за шесть часов выпало 119 миллиметров осадков.

Жертвами паводка стали два человека, еще двое пострадали. Один местный житель считается пропавшим без вести. 

Движение поездов пришлось приостановить, так как несколько туапсинских станций затопило. Во всех сельских поселениях района ввели режим ЧС из-за угрозы затопления. Многих местных жителей эвакуировали.

Всего на территории Туапсинского района подтопило более 1240 домовладений, а в соседнем Апшеронском районе — 714 домов. 



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