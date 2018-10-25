Очередной потоп в Краснодарском крае уже уносит жизни дорогих россиян

Два человека погибли, два пострадали, еще один пропал без вести в Туапсинском районе Краснодарского края, часть которого оказалась подтоплена в результате дождей. За шесть часов в регионе выпало 119 мм осадков. Подтоплено множество домов, пострадало железнодорожное и автомобильное сообщение, многие жители сидят без света и газа. в Туапсинском районе объявлен режим ЧС. Эвакуированы 362 человека.

"Два человека погибли - это жители Туапсинского района, еще двое пострадали, один числится среди пропавших без вести", - сообщил ТАСС глава района Анатолий Русин. В то же время в медицинских службах региона агентству сообщили, что два человека погибли и еще трое пострадали. "По предварительной информации, в зоне подтопления обнаружены тела двух человек. Причины их смерти устанавливаются. Еще трое пострадали", - рассказал собеседник агентства. По его словам, ведутся поиски одного человека, который находился в зоне подтопления.

В результате прохождения циклона по территории Краснодарского края, сопровождающегося сильными дождями, произошло частичное затопление территории в 19 населенных пунктах Туапсинского района и шести населенных пунктах Апшеронского района. Подтоплены железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск, указывает главное управление МЧС по краю. Кроме того, нарушено сообщение с Сочи по федеральной трассе из-за частичного разрушения одного из мостов. Все службы переведены на круглосуточный режим работы.

"Утром 25 октября на 91-м км дороги Джугба - Сочи перед мостом через реку произошел обвал грунта глубиной 7 м, шириной 10 м, длиной 20 м", - сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД. Проезд по трассе планируется восстановить за двое суток. Дорога Джугба - Сочи протяжением 217 км связывает трассу "Дон", Сочи, Туапсе и границу с Абхазией.

Пострадавших в результате повреждения подхода к мосту через реку Макопсе нет. Дорожники приступят к ликвидации последствий стихии одновременно с окончанием обильных осадков и понижением уровня воды в реке, так как в условиях непрекращающегося паводка проведение работ невозможно.

"В районе ЧС идет сосредоточение необходимых сил и средств, осуществляется подвоз материалов. Ситуация находится на контроле в управлении федеральных автомобильных дорог "Черноморье", - сообщили в пресс-службе дорожного учреждения. Федеральная трасса Джубга - Сочи была перекрыта из-за подтопления с 00:40 25 октября.

По данным МЧС, на территории Туапсинского района подтоплено 1241 домовладение, в Апшеронский районе - 714 домовладение. Также подтоплены город Хадыженск, станицы Кабардинкская и Куринская, поселки Старый Куринский, Городок, Станционный.

Пользователи социальных сетей в Краснодарском крае размещают фото и видео, на которых удалось запечатлеть последствия вызвавшего потоп ливня.

От редакции: Надо воспринимать такие "стихийные бедствия" всё же в контексте статистики, а там они каждый год случаются. Краснодарский край помимо славы самого криминального и коррумпированного ("золотые" судьи, работающие без юридического образования на "разруливании" - это ещё "лучшее") ещё теперь и один из самых затапливаемых: вспоминаем не только Сочи 2015-го года, но и Крымск. Да и в августе нынешнего года в хвалёном путинском Сочи гибли дети - просто по вине "погоды".

5 августа в 11:30 погибшая девочка была обнаружена в районе пляжа 73-й км, на удалении около 500 м от берега, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России. Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Хостинском районе Сочи 3 августа возле автобусной остановки в реке потоками воды унесло мужчину, женщину и двух детей. Женщина сумела выплыть, мужчина получил травмы, его также спасли.

На поиски детей привлекли более 400 человек: 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, около 40 росгвардейцев. Администрация города для поиска пропавших привлекла около 40 казаков и 50 волонтеров. На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства и сотрудники ЮРПСО, ЛУВДТ и Морпорта.

Вот и не говорите, что социалистическая, наследная от СССР инфраструктура не спасала и не продлевала нам жизни в РФ все 90-е и 00-е - ведь крайне ненадёжно, опасно для жизни то что строят буржуи. Они даже ливневую канализацию сделать нормальную не могут - и это в показушном Сочи! Что же в других местах? Оно уже не для нас, оно губительно, и эта инфраструктура не может справиться даже с дождевой водой! О чём говорить на более сложных уровнях? Власть временщиков отсиживает паразитами на то, что украдено приватизацией - и а потом разбежится, как её "турдовые накопления" по офшорам.

Д.Ч.

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