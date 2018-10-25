Когда мы начнем работать на избирателя, а не на выборы?

Вот только что мне позвонили из ВЦИОМ - проводят опрос общественного мнения перед выборами в Мосгордуму на будущий сентябрь. Может, и не из ВЦИОМ, но так представились - не проверял.
Интересно другое - уточнив мое местожительство, они вполне осмысленно стали называть фамилиии кандидатов, которые будут баллотироваться в моем округе еще через 11 месяцев! То есть примерные списки кандидатов уже есть, и по сути началась их "раскрутка" среди электората.
Не удивлюсь, если и списки кандидатов в Мосгордуму, которые на финал станут и депутатами, уже готовы. А почему нет?
Теперь поинтересуемся, а что в данном направлении делает оппозиция?
Дарья Митина уже написала об этом.
Оппозиция готовится проиграть выборы будущего года
Но прошло 2 недели, и ничего, понятно, не изменилось. Очень опасаюсь, что и через 2 месяца не изменится. О дальнейшем говорить не имеет смысла - если начать готовить избирательную кампанию к весне, то рассчитывать можно только на приличный второй результат, а никак не на победу.
Собственно, пример перед глазами - выборы московского мэра в прошедшем сентябре. Тот самый приличный результат Вадима Кумина, но мэр Собянин сохранил свое кресло в первом же туре. Просто в силу того, что избиратель не успел как следует познакомиться с кандидатом, понять, что изменится и что ему вообще предлагают. Для этого необходимо время, даже чтобы очевидные и правильные вещи дошли до каждого и устоялись в мозгах.
Даже я сегодня во время опроса ВЦИОМа, едва продрав глаза, из проблем моего собственного района смог назвать сразу лишь безумное количество платных парковок, где и бесплатно места полно. А что говорить о рядовом гражданине, у которого эти вопросы стоят хоть и на важном, но далеко не первом месте? И опять людей возьмут нахрапом, наглостью и массированной рекламой.
То есть чтобы вопросы эти реально встали перед каждым избирателем, их надо изучить, структурировать, подготовить программу для решения, а потом красиво сформулировать, издать, разместить - то есть довести до сведения каждого. И нельзя это сделать за месяц-полтора перед выборами!
Нужно скординировать деятельность протестных групп и как минимум довести до них, от кого им ждать решения проблем.
В общем, нужна системная, а не чисто предвыборная работа.
ВЦИОМ вот уже проводит зондаж общественного мнения, понятно, в чьих интересах, а мы хоть знаем, чего от нас хочет общество? Мы когда собираемся добегать до избирателя? За неделю до выборов?
Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск
Только социальная революция написал 25.10.2018 14:01
Кто будет "выбран" уже известно.
Но умиляет расхлябанность ентой "интеллигенции"-это именно те,о которых Ленин говорил как о г.овне нации.
В.И.Ленин написал 25.10.2018 13:49
и еще пара слов написал 25.10.2018 12:52