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Московский листок

Когда мы начнем работать на избирателя, а не на выборы?

Опубликовано 25.10.2018 в разделе комментариев 3

выборы собянин кумин
Когда мы начнем работать на избирателя, а не на выборы?

Вот только что мне позвонили из ВЦИОМ - проводят опрос общественного мнения перед выборами в Мосгордуму на будущий сентябрь. Может, и не из ВЦИОМ, но так представились - не проверял.

Интересно другое - уточнив мое местожительство, они вполне осмысленно стали называть фамилиии кандидатов, которые будут баллотироваться в моем округе еще через 11 месяцев! То есть примерные списки кандидатов уже есть, и по сути началась их "раскрутка" среди электората.

Не удивлюсь, если и списки кандидатов в Мосгордуму, которые на финал станут и депутатами, уже готовы. А почему нет?

Теперь поинтересуемся, а что в данном направлении делает оппозиция?

Дарья Митина уже написала об этом.

Оппозиция готовится проиграть выборы будущего года

Но прошло 2 недели, и ничего, понятно, не изменилось. Очень опасаюсь, что и через 2 месяца не изменится. О дальнейшем говорить не имеет смысла - если начать готовить избирательную кампанию к весне, то рассчитывать можно только на приличный второй результат, а никак не на победу.

Собственно, пример перед глазами - выборы московского мэра в прошедшем сентябре. Тот самый приличный результат Вадима Кумина, но мэр Собянин сохранил свое кресло в первом же туре. Просто в силу того, что избиратель не успел как следует познакомиться с кандидатом, понять, что изменится и что ему вообще предлагают. Для этого необходимо время, даже чтобы очевидные и правильные вещи дошли до каждого и устоялись в мозгах.

Даже я сегодня во время опроса ВЦИОМа, едва продрав глаза, из проблем моего собственного района смог назвать сразу лишь безумное количество платных парковок, где и бесплатно места полно. А что говорить о рядовом гражданине, у которого эти вопросы стоят хоть и на важном, но далеко не первом месте? И опять людей возьмут нахрапом, наглостью и массированной рекламой.

То есть чтобы вопросы эти реально встали перед каждым избирателем, их надо изучить, структурировать, подготовить программу для решения, а потом красиво сформулировать, издать, разместить - то есть довести до сведения каждого. И нельзя это сделать за месяц-полтора перед выборами!

Нужно скординировать деятельность протестных групп и как минимум довести до них, от кого им ждать решения проблем. 

В общем, нужна системная, а не чисто предвыборная работа. 

ВЦИОМ вот уже проводит зондаж общественного мнения, понятно, в чьих интересах, а мы хоть знаем, чего от нас хочет общество? Мы когда собираемся добегать до избирателя? За неделю до выборов?

Анатолий Баранов, главный редактор ФОРУМа.мск



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Всего комментариев к статье: 3
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Капитализм на выборАх не победить
Только социальная революция написал 25.10.2018 14:01
...ВЦИОМ вот уже проводит зондаж общественного мнения, понятно, в чьих интересах, а мы хоть знаем, чего от нас хочет общество? Мы когда собираемся добегать до избирателя? За неделю до выборов?...
Кто будет "выбран" уже известно.
Но умиляет расхлябанность ентой "интеллигенции"-это именно те,о которых Ленин говорил как о г.овне нации.
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ПСС, т.33, с.46
В.И.Ленин написал 25.10.2018 13:49
...Раз в несколько лет решать, какой член господствующего класса будет подавлять, раздавлять народ в парламенте, &#8211; вот в чем настоящая суть буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических республиках...
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(без названия)
и еще пара слов написал 25.10.2018 12:52
"Когда мы начнем работать на избирателя, а не на выборы?" - в Путлерастии НИКОГДА. Потому что в Путлерастии нет выборов - есть ЛОХОТРОН. В Путлерастии нет избирателей - есть тупая быдломасса, хавающая информацию/духовность из путлеровских зомбоящиков. Дык, о чем печаль? Списки, кандидаты, раскрутка, опросы - вся эта мышиная возня призвана имитировать выборы, и не более того. Иные в этих путлерастских шоу участвуют прямо не по децки. Когда за бабосы участвуют, это понятно. А вот когда за просто так... это уже нужно к психиатру.
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