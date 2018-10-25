"Опала" Лужкова никак не повлияла на рост капиталов Батуриной

Елена Батурина возглавила рейтинг самых состоятельных женщин России по версии журнала Forbes. Ее состояние составило, по версии издания $1,2 млрд.

Ранее супруга экс-мэра Москвы и бывшая владелица девелоперской компании "Интеко" уже неоднократно оказывалась на верхней строчке рейтинга. Так, в 2017 году она удержала лидерство, несмотря на то, что ее состояние с 2016 года сократилось на $100 млн — до $1 млрд.

Напомним, что после продажи компании "Интеко" в 2011 году Е.Батурина занялась развитием коммерческих проектов различной тематики на Западе. Она инвестировала в гостиничный бизнес (сеть из четырех гостиниц в Ирландии, Австрии, Чехии и России), системы мембранного строительства (Германия), а также участвует в различных девелоперских инвестиционных фондах в Европе и США. Также Е.Батурина продолжает развивать проект по производству и продаже возобновляемой энергии (Италия и Греция).

В 2016 году в пресс-службе предпринимательницы подчеркивали, что "инвестиционно-строительная деятельность в Европе является приоритетным направлением развития международного бизнеса Е.Батуриной".

- "Опальные" олигархИни возвращаются, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - кто нынче вспомнит конфликт Димона Тосканского с могучим мэром Москвы Лужковым? Да и сам Лужков "прощён" лично Путиным, а значит всей правящей в РФ силовигархией - бабло, как известно, побеждает любое зло... И вот, если вы не заметили, то даже в период "опалы" семьи, в Москве возле Устьинского моста (в стык с офисом Мосгортранса) на Садовнической улице и набережной Москвы-реки строилась дорогущая недвижимость, строила её та самая "Интеко", которой и рекламные банеры никто в Москве не запрещал - с 2014-го года. Странная "опала", верно? Ну, немного пожил Лужков, как шах, в австрийской "деревеньке", по размерам больше похожей на город, который он фактически скупил на всё "честно заработанное" в Москве, пришлось показательно позаниматься сельским хозяйством и пчеловодством в Калининградской области, но Карлсон же вернулся!.. И вот - "деньги к деньгам", как учит нас "Бизнес-ФМ", и никто в итоге из Лужковых и не проиграл. А Димон Медведев, в 2008-м без мата фамилии Лужкова в своём кабинете не упоминавший, в материальном измерении своих "трудовых" заработков (по крайней мере по официальным декларациям) даже до талантливой жены мэра-то не дотянется, не то что до Лужкова. Ну, и кто в итоге выиграл от "опалы"?..

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