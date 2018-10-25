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Московский листок

"Опала" Лужкова никак не повлияла на рост капиталов Батуриной

Опубликовано 25.10.2018 в разделе комментариев 1

лужков москва классоваяненависть форбс стройбизнес
"Опала" Лужкова никак не повлияла на рост капиталов Батуриной

Елена Батурина возглавила рейтинг самых состоятельных женщин России по версии журнала Forbes. Ее состояние составило, по версии издания $1,2 млрд. 

Ранее супруга экс-мэра Москвы и бывшая владелица девелоперской компании "Интеко" уже неоднократно оказывалась на верхней строчке рейтинга. Так, в 2017 году она удержала лидерство, несмотря на то, что ее состояние с 2016 года сократилось на $100 млн — до $1 млрд. 

Напомним, что после продажи компании "Интеко" в 2011 году Е.Батурина занялась развитием коммерческих проектов различной тематики на Западе. Она инвестировала в гостиничный бизнес (сеть из четырех гостиниц в Ирландии, Австрии, Чехии и России), системы мембранного строительства (Германия), а также участвует в различных девелоперских инвестиционных фондах в Европе и США. Также Е.Батурина продолжает развивать проект по производству и продаже возобновляемой энергии (Италия и Греция). 

В 2016 году в пресс-службе предпринимательницы подчеркивали, что "инвестиционно-строительная деятельность в Европе является приоритетным направлением развития международного бизнеса Е.Батуриной".

- "Опальные" олигархИни возвращаются, - смеётся редактор ФОРУМа.мск Д.Чёрный, - кто нынче вспомнит конфликт Димона Тосканского с могучим мэром Москвы Лужковым? Да и сам Лужков "прощён" лично Путиным, а значит всей правящей в РФ силовигархией - бабло, как известно, побеждает любое зло... И вот, если вы не заметили, то даже в период "опалы" семьи, в Москве возле Устьинского моста (в стык с офисом Мосгортранса) на Садовнической улице и набережной Москвы-реки строилась дорогущая недвижимость, строила её та самая "Интеко", которой и рекламные банеры никто в Москве не запрещал - с 2014-го года. Странная "опала", верно? Ну, немного пожил Лужков, как шах, в австрийской "деревеньке", по размерам больше похожей на город, который он фактически скупил на всё "честно заработанное" в Москве, пришлось показательно позаниматься сельским хозяйством и пчеловодством в Калининградской области, но Карлсон же вернулся!.. И вот - "деньги к деньгам", как учит нас "Бизнес-ФМ", и никто в итоге из Лужковых и не проиграл. А Димон Медведев, в 2008-м без мата фамилии Лужкова в своём кабинете не упоминавший, в материальном измерении своих "трудовых" заработков (по крайней мере по официальным декларациям) даже до талантливой жены мэра-то не дотянется, не то что до Лужкова. Ну, и кто в итоге выиграл от "опалы"?.. 

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Всего комментариев к статье: 1
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представляю,как богата Настя Ракова
но это пока написал 25.10.2018 14:39
тайна для пипла.
старик С.Раков пилит на порядок больше Лужкова,грабит москвичей
люто,выкачивает бюджет всей страны.
Такое Лужкову и не снилось.
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