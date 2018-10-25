США наложат санкции на Саудитов за убийство Кашогги, а РФ и КНР - рады новым инвесторам!

Соединенные Штаты накажут санкциями виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Кашогги. Об этом, как передает The Hill, заявил госсекретарь США Майкл Помпео во вторник на брифинге в Госдепартаменте.

"Администрация принимает соответствующие меры с учетом информации, имеющейся у Соединенных Штатов в настоящее время. Мы определили по крайней мере некоторых лиц, ответственных [за убийство журналиста], в том числе тех, которые находятся в разведывательных службах, королевском суде, МИДе и других министерствах Саудовской Аравии, и которые, как мы подозреваем, были вовлечены в убийство Хашогги. Мы принимаем соответствующие меры, включающие аннулирование виз и другие шаги", - отметил госсекретарь.

По словам Помпео, Госдеп также работает с Министерством финансов над вопросом о применении санкций в рамках "Глобального закона Магнитского" против вышеупомянутых лиц.

Госсекретарь заверил, что возглавляемое им ведомство продолжит "консультироваться с конгрессом и сотрудничать с другими странами" с целью привлечения к ответственности лиц, виновных в убийстве журналиста. "Это наказание [введение санкций] не станет последним словом со стороны Соединенных Штатов по этому делу. Мы будем продолжать рассматривать дополнительные меры с целью привлечь виновных к ответственности. Мы даем ясно понять, что не потерпим такого рода безжалостных действий", - отметил госсекретарь, подчеркнув, что он лично и президент Дональд Трамп обеспокоены этой ситуацией.

В то же время Вашингтон продолжит поддерживать прочные партнерские связи с Саудовской Аравией, общие стратегические интересы с Эр-Риядом остаются неизменными, сказал глава Госдепа.

Позже официальный представитель внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт уточнила, что власти отзовут американские визы у 21 представителя Саудовской Аравии, если они имеются, либо же эти люди не смогут получить разрешение на въезд, передает телеканал CNBC.

По закону Магнитского президент США может ввести санкции против любого иностранного гражданина, который "несет ответственность за внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека", напоминает ТАСС. Кроме того, под санкции попадают должностные лица, которые "осуществляют незаконную деятельность". Действие закона рассчитано на шесть лет, однако введенные за это время ограничения имеют бессрочный характер и могут быть отменены по указанию главы государства.

Саудовский журналист Джамаль Кашогги, критиковавший власти своей страны. пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября. В тот день он отправился в дипмиссию, чтобы получить справку о разводе, необходимую для женитьбы на турецкой невесте. Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего убили.

20 октября саудовские власти признали, что журналист был убит в здании консульства в результате конфликта, однако не привели подробностей инцидента. Международная общественность призвала Эр-Рияд провести прозрачное расследование преступления.

Узнав о таких мерах США, Саудиты тотчас дали "ассимитричный" ответ "в прессе и бизнесе".

Саудовская Аравия инвестирует в Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный РФПИ и China Investment Corporation.

"В ближайшее время мы можем объявить о том, что Саудовская Аравия вложится в наш в Российско-китайский фонд, который, возможно, мы начнем называть Российско-китайско-саудовский фонд. Наш Российско-китайский фонд крайне успешно работает, но мы видим также много проектов, которые можно сделать вместе с Саудовской Аравией", - сказал журналистам в Эр-Рияде на полях форума Future Investment Initiative глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Форум, известный как "Давос в пустыне", проходит в столице Саудовской Аравии 23-25 октября и должен был собрать представительный состав участников. Однако многие из них в последние недели отказались от поездки в Эр-Рияд на фоне исчезновения журналиста и писателя Джамаля Кашогги.

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