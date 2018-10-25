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Московский листок

Не высказавший ни одной мысли, Сенцов награждён премией имени антисоветчика Сахарова

Опубликовано 25.10.2018 в разделе комментариев 4

украина сенцов сахаров
Не высказавший ни одной мысли, Сенцов награждён премией имени антисоветчика Сахарова

Украинский режиссер Олег Сенцов, отбывающий тюремный срок в России, в четверг удостоен премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова "За свободу мысли", сообщает агентство Associated Press. 

В шорт-лист кандидатов на премию, помимо Сенцова, входила также группа неправительственных организаций, занимающихся спасением на море мигрантов и защитой прав беженцев, и марокканский активист Насер Зефзафи, возглавивший протестное движение по социальным и экономическим проблемам в регионе Риф в Марокко, за что был осужден на длительный тюремный срок. 

В 2015 году Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности в Крыму. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, "удерживаемых в РФ", и соблюдал ее 145 дней. В начале октября он объявил о том, что начал принимать пищу, сославшись на угрозу принудительного кормления.

От редакции: А в чём свобода мысли Сенцова-то выразилась? Ну, понятно было бы, если б в книге или фильме... А попытка подрыва памятника Ленину - это теперь и есть свободомыслие по мнению "европейских коллег"? Тогда почему не награждены все участники сноса памятника Ленину в Киеве на Крещатике - который охранялся ЮНЕСКО? Их там было человек сорок "лауреатов", с молотами... Ну и почему неонацист Ярош - тоже не представлен к награде, а то нижние чины правосеков награждают, а начальников обходят?.. Позор, ей-богу! Какие премии, такие и лауреаты - даже Сахаров бы не понял, чего хорошего сделал Сенцов, чтобы прислониться к его имени. Сахаров-то хоть поработал для ядерного щита до того, как начать правозащитно "каяться" и рушить СССР мирным путём. А Сенцов - это герой обломка СССР, и заметный-то лишь потому что распадный процесс на разломе России и Украины под названием Крым - его приподнял. Может, Александру Бренеру тоже дать ряд аналогичных премий задним числом - он там то ли голым скакал, то ли какал где-то в борьбе со властью, было дело...

Д.Ч.

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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
стоик1252 написал 25.10.2018 15:51
Явно видно, что Черный завидует Сенцову?
Главное, что возмутило Черного - почему начальнику меньше чем подчиненному?
У сортирного Карлика , да в СССР так и было - все лучшее номенклатуре и олигархам , а в нормальном обществе - в лучшее Человеку?
.
Дима Черный слаб в коленках на Человека хвостиком махать - да учиться не у кого...Сольвьевы да Позднеры давно вышли в тираж?
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(без названия)
стоик1251 написал 25.10.2018 15:48
Явно видно, что Черный завидует Сенцову?
Главное, что возмутило Черного - почему начальнику меньше чем подчиненному?
У сортирного Карлика , да в СССР так и было - все лучшее номенклатуре и олигархам , а в нормальном обществе - в лучшее Человеку?
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Re: Путин называет белое черным
размышляющий написал 25.10.2018 14:15
Свобода мысли Черного выражается не в вульгарном материализьме, а в диалектике, здравом смысле и логике, как формальной, так и жизни.
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Путин называет белое черным
Навальный написал 25.10.2018 14:07
А в чем свобода мысли Черного выражается? в вульгарном материализме?
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