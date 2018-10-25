Думаки разрешили себе и сенаторам отказываться от пенсий

Госдума в четверг, 25 октября, приняла в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий парламентариям добровольно отказываться от доплат к пенсиям, сообщается на сайте нижней палаты. Поправки вносятся в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя принятие закона, отметил, что "у каждого депутата есть свой доход, и, если обсуждать, то надо обсуждать индивидуально, а не мерить среднюю температуру по больнице, как вы знаете, в больнице есть разные палаты, и где-то совсем холодно, минусовая температура, и где-то очень даже горячо". "Это, к слову, о том, как формируется общественное мнение. Но это вопрос выбора каждого, но это не копейки, с этим нельзя согласиться", - отметил председатель нижней палаты, которого цитирует "Интерфакс".

Володин напомнил, что в России средняя пенсия - около 14 тысяч, средняя военная пенсия немногим более 20 тысяч, а надбавка, которую получает депутат после 65 лет, оставив свой пост, все-таки выше, чем эти цифры, но ниже, чем у государственного служащего, работника судебной системы или прокуратуры. "Но нас люди избирают, поэтому данная норма позволяет один раз принять решение - либо сохранить эту надбавку, либо от нее отказаться", - пояснил спикер.

В поправках к закону о парламентском статусе говорится, что "гражданин, имеющий право на ежемесячную доплату к пенсии, может отказаться от нее, подав заявление на имя руководителя федерального органа исполнительной власти" (Минтруда РФ). При этом предполагается, что в случае добровольного отказа депутата или сенатора от своих пенсионных привилегий вернуться к ним будет невозможно. Как передает ТАСС, о готовности отказаться от депутатских надбавок к пенсиям уже заявили представители всех парламентских фракций.

Инициатором отмены пенсионных преференций для парламентариев стал секретарь генсовета партии "Единая Россия", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В конце августа при обсуждении законодательного пакета по пенсионной реформы он заявил, что "начинать нужно с самих себя". По мнению Турчака, депутаты и сенаторы должны получать пенсию в общем и едином для всех граждан РФ порядке. Он подчеркнул, что такая система начислений пенсий будет справедливой.

Таким образом, теперь с 1 января 2019 года от доплаты к пенсиям могут отказаться парламентарии, которые по объему социальных гарантий в зависимости от должности приравниваются к премьер-министру, заместителю главы правительства или министру.

В июле была официально обнародована информация о размерах пенсий и зарплат депутатов. Выяснилось, что средняя зарплата члена нижней палаты в 2018 году составляет 388 тыс. рублей, пенсия - 46626 рублей для тех, кто отработал не менее одного или двух созывов. Депутатам, которые отработали в парламенте больше 10 лет, начисляется пенсия в размере 63581 рубля.

Гражданин, который не менее пяти лет исполнял обязанности депутата Государственной думы, имеет право на доплату к пенсии при стаже от пяти до 10 лет - 55% денежного вознаграждения (от 84,7 тыс. рублей), при стаже свыше 10 лет - 75% денежного вознаграждения, говорилось в сообщении.

Если гражданин был депутатом Госдумы менее пяти лет, то доплату к пенсии он не получает. Лишены права на нее и парламентарии, осужденные за преступления.

Напомним, в начале октября президент России Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство, вызвавшие волну протеста в обществе. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Право на социальную пенсию по старости будут иметь нетрудоспособные граждане РФ, достигшие возраста 70 и 65 лет. Сейчас такая пенсия полагается мужчинам, достигшим возраста 65 лет, женщинам - 60 лет.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщал, что в результате принятых мер средняя пенсия в России должна увеличиться до 20 тысяч рублей к 2024 году.

От редакции: О да! Наобещать к 2024-му году можно примерно то же, что обещали в 2002-м всё те же единороссы - что каждый дорогой россиянин вскоре получит дольку от природной ренты, и вообще, что жизнь наладится:

- В 2004 г. каждый житель России будет платить за тепло и электроэнергию в два раза меньше, чем сейчас

- В 2005 г. каждый гражданин России будет получать свою долю от использования природных богатств России

- В 2006 г. у каждого будет работа по профессии.

Это из программы "ЕдРа", которая публиковалась "Независимой газетой".

Ну, мы хотябы меньше стали платить за ЖКУ?

И я вот, кстати, работаю не по профессии - перепроизводство школьных психологов вышло...

Пора перестать верить партии жуликов и воров, а так же министрам-капиталистам. Украденные из ПФР деньги они пустят куда угодно, но только не на пенсии. Временщики на долгое время не планируют бытия.

Что же касается их "добровольного" меценатства - ну, эти миллионеры давно используют праламент как трибуну оправданий правящего класса. Этим голосованием они как бы говорят трудовому народу: да, мы вас ограбили - но смотрите, мы и сами готовы поделиться. Но готовы - ещё не значит поделились. Это чистый, однодневный пиар, на который тратят и эфирное время и государственные суммы - те, кто думает ТОЛЬКО о личном обогащении.

Но дураков им верить с момента протаскивания пенсреформы в Госдуре - уже нет. Они начали классовую войну - и они в ней будут побеждены, как агрессоры. Никакого сострадания к классу-грабителю даже от условных патриотов теперь не будет. Теперь, как в 1917-м, как говорил один из героев Джона Рида, революционный матрос, кажется: "Есть только два класса, и если ты не с одним, значит, с другим".

Дмитрий Чёрный, член ЦК ОКП

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