Саудиты устами прокурора признали, что писателя Кашогги планировали убить

Генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в Стамбуле было преднамеренным. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya. Ранее саудовская сторона утверждала, что Хашогги "случайно погиб" в ходе драки.

Саудовская прокуратура продолжает расследование в отношении лиц, которых подозревают в причастности к убийству Хашогги. Напомним, журналист пропал после входа на территорию дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, куда он пришел для получения документов, необходимых для оформления брака с гражданкой Турции. Через несколько дней турецкая полиция приступила к расследованию дела о его исчезновении.

Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте.

Кроме того, сообщалось, что в ходе многочасовых обысков в генконсульстве 15-16 октября турецкие криминалисты нашли и другие свидетельства гибели журналиста. Турецкие власти считают, что Хашогги был убит в здании дипмисии и расчленен, а его останки вывезли в темном фургоне.

16 октября генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед Ибрагим аль-Утейби вылетел в Эр-Рияд. Сообщалось, что после отбытия генконсула турецкие следователи осмотрели его резиденцию в Стамбуле в рамках расследования исчезновения Хашогги.

Саудовские власти, долгое время хранившие молчание по этому поводу, 20 октября признали, что журналист "случайно погиб" в ходе драки в генконсульстве. Генеральный прокурор Саудовской Аравии шейх Сауд аль-Муаджиб заявил, что под следствием находятся 18 подданных королевства, но их личности не раскрываются. Он также сообщил об увольнении советника наследного принца Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири, занимавшего высокий пост в разведке королевства, и советника королевской канцелярии в ранге министра Сауда аль-Кахтани.

Турецкое телевидение ранее демонстрировало записи камер видеонаблюдения, на которых видно, как Хашогги заходит в консульство, на фото и видео также попало прибытие в Турцию предполагаемого "отряда убийц" журналиста из 15 человек, которых в стране считают сотрудниками саудовской разведки. По данным СМИ, отряд прибыл в Стамбул за несколько часов до исчезновения Хашогги и отбыл вскоре после него, при этом в команде был полковник саудовской разведки Махер Мутреб, а также патологоанатом.

Отметим, что на фоне многих дистанцировавшихся от Саудитов из-за этой казни государств, Путинская РФ и КНР выглядят сегодня не только глупо, но и подло.

Сегодня стало известно, что Саудовская Аравия инвестирует в Российско-китайский инвестиционный фонд, созданный РФПИ и China Investment Corporation.

"В ближайшее время мы можем объявить о том, что Саудовская Аравия вложится в наш в Российско-китайский фонд, который, возможно, мы начнем называть Российско-китайско-саудовский фонд. Наш Российско-китайский фонд крайне успешно работает, но мы видим также много проектов, которые можно сделать вместе с Саудовской Аравией", - сказал журналистам в Эр-Рияде на полях форума Future Investment Initiative глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Форум, известный как "Давос в пустыне", проходит в столице Саудовской Аравии 23-25 октября и должен был собрать представительный состав участников. Однако многие из них в последние недели отказались от поездки в Эр-Рияд на фоне исчезновения журналиста и писателя Джамаля Кашогги.

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